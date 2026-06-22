शत्रु राशि में मंगल गोचर: अगस्त में इन 3 राशियों को होगा बंपर लाभ, 2 की बढ़ेगी टेंशन
Mangal Gochar 2026 August: मंगल को ग्रहों का सेनापति माना जाता है। मंगल एक निश्चित समय में एक राशि से दूसरी राशि में गोचर करते हैं। इस समय मंगल वृषभ राशि में विराजमान हैं और अगस्त में अपनी शत्रु राशि में गोचर करेंगे। जानें मंगल गोचर का आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा।
Mangal Rashi Parivartan Mithun Rashi Mein: वैदिक ज्योतिष शास्त्र में मंगल को ऊर्जा, साहस और पराक्रम का कारक माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, मंगल गोचर से बौद्धिक क्षमता, निर्णय लेने की क्षमता और वाणी प्रभावित होती हैं। इस समय मिथुन वृषभ राशि में विराजमान हैं। 2 अगस्त 2026 को मंगल मिथुन राशि में गोचर करेंगे। मिथुन राशि के स्वामी ग्रहों के राजकुमार बुध हैं। मंगल और बुध के बीच शत्रुता का भाव है। ज्योतिषाचार्य नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार, मंगल का अपनी शत्रु राशि मिथुन में गोचर अत्यंत प्रभावशाली सिद्ध होगा। इसका प्रभाव देश-दुनिया के साथ सभी 12 राशियों पर पड़ेगा। आइए जानते हैं मंगल का मिथुन गोचर किन राशियों के लिए अच्छा रहेगा, किन पर पड़ेगा प्रतिकूल प्रभाव।
मंगल गोचर का जनमानस पर प्रभाव:
पंडित उपाध्याय के अनुसार, बुध की मिथुन राशि में आने से मंगल शत्रुक्षेत्री हो जाएंगे। शत्रु राशि में आने से मंगल के प्रभावों में कमी देखने को मिल सकती है। इस समय लोगों को रक्त या ब्लड से जुड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। मार्केट में उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है।
मंगल का मिथुन गोचर: इन 3 राशियों को होगा लाभ
मेष राशि- पंडित जी के अनुसार, मंगल गोचर के प्रभाव से मेष राशि वालों का पराक्रम बढ़ेगा। व्यक्तित्व में निखार आएगा। साहस में वृद्धि होगी। आत्मविश्वास में वृद्धि का अनुभव करेंगे। कार्यों में सफलता पाएंगे। रोजी-रोजगार में तरक्की मिलेगी। धन की स्थिति में सुधार होगा।
सिंह राशि- सिंह राशि वालों को धन लाभ के प्रबल योग हैं। मंगल ग्रह के प्रभाव से आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। खर्च में कमी आएगी। बचत के अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। नौकरी से जुड़ी दिक्कतें दूर होंगी। सेहत में सुधार के संकेत हैं। परिवार का सहयोग मिलेगा। ऊर्जा में वृद्धि अनुभव करेंगे।
मकर राशि- मकर राशि वालों को मंगल गोचर के प्रभाव से शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी। ऑफिस में अपनी कार्यक्षमता साबित करने के अवसर मिलेंगे। नौकरी में बदलाव की सोच रहे हैं, तो यह समय अच्छा रहने वाला है। उच्चाधिकारियों का सहयोग मिलेगा। धन का आवक बढ़ेगा। भाग्यवश काम बनेंगे।
मंगल का मिथुन गोचर: इन 2 राशियों की बढ़ाएगा टेंशन
पंडित जी के अनुसार, मंगल के मिथुन राशि में आने से वृषभ और मिथुन राशि की परेशानियां बढ़ सकती हैं। वृषभ राशि के लिए खर्च की अधिकता कर्ज की स्थिति ला सकती है। इसलिए आर्थिक बजट बनाकर चलें। मिथुन राशि वालों को शारीरिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। बीपी में उतार-चढ़ाव बना रह सकता है। सिरदर्द, नेत्रपीड़ा भी हो सकती है।
मंगल कृपा के उपाय-
1. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, कुंडली में मंगल मजबूत करने के लिए मंगलवार का व्रत करना चाहिए।
2. मंगलवार को हनुमान जी की विधि-विधान से पूजा करनी चाहिए और उन्हें चमेली का तेल और सिंदूर अर्पित करना चाहिए।
3.मंगलवार के दिन लाल वस्तुओं का दान करना चाहिए।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंSaumya Tiwari
संक्षिप्त विवरण
सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।
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परिचय और अनुभव
सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।
इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।
इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।
विशेषज्ञता
ग्रह और नक्षत्रों का राशि पर असर
फेंगशुई
वास्तु शास्त्र
अंक शास्त्र
रत्न विज्ञान