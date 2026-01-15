Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़mangal gochar mars transit on 16 January 2026 in makar rashi 3 gah yog and which zodiac get benefit know Horoscope
मंगल कल करेंगे शनि की राशि में प्रवेश, बनेगा त्रिग्रही योग, जानें किन राशियों के लिए बेस्ट टाइम

मंगल कल करेंगे शनि की राशि में प्रवेश, बनेगा त्रिग्रही योग, जानें किन राशियों के लिए बेस्ट टाइम

संक्षेप:

ग्रहों के सेनापति मंगल 16 जनवरी को शनिदेव की राशि मकर में प्रवेश करेंगे। इस तरह मकर राशि में एक नहीं एक साथ तीन ग्रहों का योग बनेगा। इससे पहले सूर्य, शुक्र इस राशि में पहले ही आ चुके हैं, अब इस राशि में मंगल भी आएंगे।

Jan 15, 2026 10:05 am ISTAnuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

ग्रहों के सेनापति मंगल 16 जनवरी को शनिदेव की राशि मकर में प्रवेश करेंगे। इस तरह मकर राशि में एक नहीं एक साथ तीन ग्रहों का योग बनेगा। इससे पहले सूर्य, शुक्र इस राशि में पहले ही आ चुके हैं, अब इस राशि में मंगल भी आएंगे। मंगल के आने से राशियों के समीकरण पहले की तुलना में बदलेंगे। आइए जानें इससे किन राशियों के लिए लाभ के योग बनेंगे और उनका लाइफ में बेस्ट टाइम आएगा। मंगल का गोचर मकर राशि में 16 जनवरी को होने जा रहा है। इस राशि में मंगल के आने से रुचक राजयोग बनेगा। 16 जनवरी को मंगल मकर राशि में आएंगे। इससे कुल 5 राशियों के लिए बेस्ट टाइम रहेगा।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

मेष और कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहेगा समय

मंगल का गोचर मेष राशि में दसवें घर में हो रहा है, आप एनर्जेटिक हो जाएंगे। जॉब में प्रमोशन मिल सकता है। बिजनेस में आपके लिए अच्छे प्रोजेक्ट इंतजार कर रहे हैं। सरकारी काम में आपको सफलता मिलने के योग हैं।

कर्क राशि के लोगों के लिए मंगल का गोचर सप्तम घर में हो रहा है। ऐसे में कर्क राशि के लोगों को लवलाइफ में खुशखबरी मिलेगी। किसी को चाहते हैं, तो वो आपको मिल सकता है। पार्टनर से पहले से अच्छे रिलेशन होंगे और आपका मनमुटाव खत्म होगा। पार्टनरशिप फायदा देगी।

ये भी पढ़ें:कुंभ राशिफल 15 जनवरी 2026: कुंभ राशि वालों के आज छोटे-छोटे फैसले मायने रखेंगे
ये भी पढ़ें:तुला राशिफल 15 जनवरी 2026: आज हर छोटी डिटेल्स पर ध्यान देना है, इससे प्रोग्रेस प
ये भी पढ़ें:मकर राशिफल 15 जनवरी 2026: जानें कैसा रहेगा आज मकर राशि वालों का दिन

कन्या और वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा

कन्या राशिवालों के पांचवे भाव में मंगल आ रहे हैं। आपको आर्थिक मामलों में सावधानी रखनी चाहिए। आपको लवलाइफ और प्रोफेशनल लाइफ में इगो से बचना है। कोशिश करें कि प्रोफेशनल लाइफ में अपने काम पर फोकस करें, आपके लिए बेस्ट टाइम है। आपको लीडरशिप के चांस मिल सकते हैं।

वृश्चिक राशि के लोगों के लिए मंगल का गोचर तीसरे घर में हो रहा है। ऐसे लोगों को इस गोचर का लाभ मिलेगा, जो पब्लिक से संपर्क वाले प्रोफेशन हैं, जैसे मार्केटिंग, सेल्स, सोशल मीडिया। आप कुछ बड़ा फैसला भी ले सकते हैं।

मकर राशि में मंगल गोचर का असर

मकर का गोचर आपके इस राशि के पहले घर में हो हो रहा है। जब मंगल सूर्य और शुक्र के साथ आएगा, तो रुचक राजयोग बनाएगा। आपमें बिजनेस से लेकर करियर में गजब का आत्मविश्वास चमकेगा। फैसले ले पाएंगे। कुल मिलाकर बिजनेस और जॉब में आपके लिए अच्छे मौके हैं।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Anuradha Pandey

लेखक के बारे में

Anuradha Pandey
अनुराधा पांडे लाइव हिन्दुस्तान में एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन लीड कर रही हैं। इन्हें पत्रकारिता जगत में करीब डेढ़ दशक का अनुभव है। ज्योतिष और धर्म-अध्यात्म से जुड़े विषयों पर पिछले 10 सालों से लिख रही हैं। इन्होंने हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा भारतीय जनसंचार संस्थान, दिल्ली और ग्रैजुएशन दिल्ली विश्वविद्यालय से किया है। लाइव हिन्दुस्तान में करियर का लंबा हिस्सा बीता और काम करते-करते 9 साल हो गए हैं। एस्ट्रोलॉजी और करियर से जुड़ी खबरों के अलावा हेल्थ पर लिखने शौक है। इससे पहले तीन साल तक आज तक वेबसाइट में एजुकेशन सेक्शन में भी काम किया है। और पढ़ें
जानें धर्म न्यूज़ ,Choti Diwali Wishes , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने