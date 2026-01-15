मंगल कल करेंगे शनि की राशि में प्रवेश, बनेगा त्रिग्रही योग, जानें किन राशियों के लिए बेस्ट टाइम

संक्षेप: ग्रहों के सेनापति मंगल 16 जनवरी को शनिदेव की राशि मकर में प्रवेश करेंगे। इस तरह मकर राशि में एक नहीं एक साथ तीन ग्रहों का योग बनेगा। इससे पहले सूर्य, शुक्र इस राशि में पहले ही आ चुके हैं, अब इस राशि में मंगल भी आएंगे।

ग्रहों के सेनापति मंगल 16 जनवरी को शनिदेव की राशि मकर में प्रवेश करेंगे। इस तरह मकर राशि में एक नहीं एक साथ तीन ग्रहों का योग बनेगा। इससे पहले सूर्य, शुक्र इस राशि में पहले ही आ चुके हैं, अब इस राशि में मंगल भी आएंगे। मंगल के आने से राशियों के समीकरण पहले की तुलना में बदलेंगे। आइए जानें इससे किन राशियों के लिए लाभ के योग बनेंगे और उनका लाइफ में बेस्ट टाइम आएगा। मंगल का गोचर मकर राशि में 16 जनवरी को होने जा रहा है। इस राशि में मंगल के आने से रुचक राजयोग बनेगा। 16 जनवरी को मंगल मकर राशि में आएंगे। इससे कुल 5 राशियों के लिए बेस्ट टाइम रहेगा।

मेष और कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहेगा समय मंगल का गोचर मेष राशि में दसवें घर में हो रहा है, आप एनर्जेटिक हो जाएंगे। जॉब में प्रमोशन मिल सकता है। बिजनेस में आपके लिए अच्छे प्रोजेक्ट इंतजार कर रहे हैं। सरकारी काम में आपको सफलता मिलने के योग हैं।

कर्क राशि के लोगों के लिए मंगल का गोचर सप्तम घर में हो रहा है। ऐसे में कर्क राशि के लोगों को लवलाइफ में खुशखबरी मिलेगी। किसी को चाहते हैं, तो वो आपको मिल सकता है। पार्टनर से पहले से अच्छे रिलेशन होंगे और आपका मनमुटाव खत्म होगा। पार्टनरशिप फायदा देगी।

कन्या और वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा कन्या राशिवालों के पांचवे भाव में मंगल आ रहे हैं। आपको आर्थिक मामलों में सावधानी रखनी चाहिए। आपको लवलाइफ और प्रोफेशनल लाइफ में इगो से बचना है। कोशिश करें कि प्रोफेशनल लाइफ में अपने काम पर फोकस करें, आपके लिए बेस्ट टाइम है। आपको लीडरशिप के चांस मिल सकते हैं।

वृश्चिक राशि के लोगों के लिए मंगल का गोचर तीसरे घर में हो रहा है। ऐसे लोगों को इस गोचर का लाभ मिलेगा, जो पब्लिक से संपर्क वाले प्रोफेशन हैं, जैसे मार्केटिंग, सेल्स, सोशल मीडिया। आप कुछ बड़ा फैसला भी ले सकते हैं।

मकर राशि में मंगल गोचर का असर मकर का गोचर आपके इस राशि के पहले घर में हो हो रहा है। जब मंगल सूर्य और शुक्र के साथ आएगा, तो रुचक राजयोग बनाएगा। आपमें बिजनेस से लेकर करियर में गजब का आत्मविश्वास चमकेगा। फैसले ले पाएंगे। कुल मिलाकर बिजनेस और जॉब में आपके लिए अच्छे मौके हैं।