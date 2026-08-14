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मंगल और गुरु की युति कब बनेगी, किस राशियों की चमकेगी किस्मत, मंगल दोष के निवारण क्या हैं

By Anuradha Pandey
लाइव हिन्दुस्तान
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mangal gochar september : मंगल और गुरु की युति सितंबर में बनेगी, हालांकि मंगल कर्क रशि में अच्छे नहीं माने जाते हैं, आइए जानें इससे किन राशियों को लाभ होगा

rahu ke nakshatra me mangal gochar 2026
राहु के नक्षत्र में मंगल

mangal gochar september : मंगल और गुरु की युति सितंबर में बनेगी। दरअसल अभी मंगल मिथुन राशि में हैं। सितंबर में मंगल कर्क राशि में आएंगे। कर्क राशि में पहले से गुरु विराजमान हैं, इस राशि में मंगल के आने से मंगल और गुरु की युति बनेगी। हालांकि मंगल कर्क रशि में अच्छे नहीं माने जाते हैं, लेकिनइससे कई राशियों के लिए अच्छा भी माना जा रहा है। इस समय मंगल मिथुन राशि के गोचर में हैं। 18 सितंबर 2026 को मंगल कर्क राशि में जाएंगे और इस राशि में 12 नवंबर तक रहकर इसके बाद सिंह राशि में जाएंगे।

कैसी होती मंगल और गुरु की युति

आपको बता दें कि मंगल और गुरु को आपस में शत्रु ग्रह कहा गया है। कहा जाता है कि इस कर्क राशि में मंगल नीच के होते हैं, ऐसे में इस राशि में गुरु संग इनकी युति भी बन रही है। मंगल की राशियां मेष और वृश्चिक हैं तथा गुरु की धनु तथा मीन मेष से मीन हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि मंगल और गुरु के कारण अनेक लंबी बीमारियों का कारण भी होता है, इससे खई लोगों में कैल्शियम की कमी लाकर खून की कमी की बीमारी से भयंकर रोग हो सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि गुरु-मंगल के कारण भगवान राम को 14 वर्ष वनवास में रहना पड़ा था। इसलिए मंगल और गुरु की युति कुछ मामलों में अच्छी नहीं मानी जाती है।

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किन राशियों के लिए लाभ के योग

तुला राशि के लिए भी अच्छे योग बन रहे हैं। इस दिन आपको भाईबहन से लाभ हो सकता है। आपको संपत्ति से जुड़े लाभ हो सकते हैं। आपको भाग्य का साथ मिलेगा। आपके भाग्यवश काम बनेंगे। कुंभ राशि वालों को करियर और बिजनेस में तरक्की के योग बनेंगे। आपके लिए करियर में नई अच्छे योग बनेंगे। वृषभ राशि के लिए भी इस भी इस समय अच्छे योग बन रहे हैं। बिजनेस में लाभ औ यात्रा लाभ भी बन रहे हैं।

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मंगल दोष के निवारण क्या हैं?

कुंडली में अगर मंगल ग्रह 1, 4, 7, 8 या 12वें भाव में है तो इसे मांगलिक दोष माना जाता है। मंगल दोष के लिए लाल मसूर की दाल का दान करना चाहिए, मंगलवार के व्रत रखें, इसके अलावा हनुमान जी को लाल सिंदूर अर्पित करें। मंगलावर का व्रत करें। इस दिन हनुमान जी को चमेली का तेल अर्पित करने से भी मंगल दोष का निवारण होता है।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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Anuradha Pandey

लेखक के बारे में

Anuradha Pandey

शार्ट बायो

अनुराधा पांडेय पिछले 16 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एस्ट्रोलॉजी और करियर टीम का नेतृत्व कर रही हैं।


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अनुराधा पांडे पत्रकारिता जगत का एक अनुभवी चेहरा हैं, जिन्हें मीडिया में 16 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में असिस्टेंट एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और संस्थान के एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन की इंचार्ज हैं। अनुराधा पिछले 10 सालों से लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में लिख रही हैं। डिजिटल पत्रकारिता के दौर में उन्होंने धर्म जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपनी लेखनी से करोड़ों पाठकों का भरोसा जीता है। उनके पास खबरों को न केवल प्रस्तुत करने, बल्कि सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और विश्लेषणात्मक कंटेंट देने का लंबा अनुभव है। वह शिव महापुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और कई अन्य शास्त्रों के जटिल तथ्यों को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं।


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