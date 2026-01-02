Hindustan Hindi News
Mangal gochar in makar Rashi in new 2026 these 3 zodiac effected and Makar rashi 2026 mein kaisa rahega
मकर राशि में नए साल में मंगल का गोचर होगा बड़ा, मंगल-शनि का किन राशियों पर असर, मकर का कैसा रहेगा समय

मकर राशि में नए साल में मंगल का गोचर होगा बड़ा, मंगल-शनि का किन राशियों पर असर, मकर का कैसा रहेगा समय

संक्षेप:

नए साल में मंगल का मकर राशि में गोचर होगा बड़ा, इस राशि में मंगल आएंग, जो शनि की राशि है, ऐसे में मंगल और शनि दोनों की युति बन जाएगी। आइए जानें इससे मकर समेत किन राशि पर प्रभाव होगा

Jan 02, 2026 08:08 pm ISTAnuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तान
नए साल में मंगल का मकर राशि में गोचर होगा बड़ा, इस राशि में मंगल आएंग, जो शनि की राशि है, ऐसे में मंगल और शनि दोनों की युति बन जाएगी, इससे कई राशियों को लाभ होगा। ज्योतिष में मंगल को ग्रहों का सेनापति कहा जाता है और अभी मंगल धनु राशि में है। धनु के बाद मंगल साल शनि की राशि मकर में जाने वाले हैं। 16 जनवरी 2026 को सुबह 4 बजकर 27 मिनट पर मंगल मकर राशि में गोचर करेंगे। इस राशि में मंगल 23 फरवरी 2026 तक रहेंगे, इससे कुछ राशियों के लिए अच्छा समय और कुछ के लिए खराब समय रहेगा। आइए जानें किन राशियों के लिए अच्छा समय रहेगा-

जानें मंगल का वृश्चिक और सिंह राशि पर क्या असर होगा?

वृश्चिक राशि वालों के लिए समय इस गोचर से समय बेहतर होगा। आपके लिए कॉन्फिडेंस वाला समय रहेगा। इस समय आपको देखना होगा कि आप क्या फैसला लेने जा रहे हैं। मंगल के कारण आपको लाइफ में थोड़ी अशांति आ सकती है। सिंह राशि वालों के लिए इस साल बहुत अच्छा रहेगा। इस राशि के लिए अचानक लाभ के योग बनेंगे, हालांकि शनि की ढैय्या के प्रभाव से आपके लिए कुछ मुश्किलें बनेंगी।

सिंह राशिफल वालों के लिए यह साल बड़ा बदलाव का समय होगा। आपको करियर से लेकर सोशल लाइफ में बड़े चेंज देखने को मिलेंगे। नौकरी में प्रमोशन मिल सकता है। इनकम बढ़ेगी और आपको लाइफ पार्टनर और संतान से शुभ समाचार मिलेंगे।

नए साल में कैसा रहेगा मकर राशि वालों पर क्या असर रहेगा।?
मकर राशि वालों के लिए साल 2026 अच्छा रहेगा। आपकी इनकम में वृद्धि होगी। कुल मिलाकर आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर होगी। मार्च के बाद धन आगम होगा। इस समय संतान भी प्रगति करेगी, जिससे आप खुश रहेंगे। आप इस समय कोई नया काम शुरू कर सकते हैं। आपको पार्टनर की हेल्थ को अच्छे से केयर करनी होगी, इसके अलावा मई में गुरु आपको संतान और नौकरी में लाभ देंगे। आपको पैसा मिलेगा।आपके लिए संपत्ति अधिक से अधिक लाभ देगी। शिक्षा के एरिया में भी आप अच्छे से आगे बढ़ेंगे। आपकी पर्सनल लाइफ में आपको लाइफ पार्टनर के साथ आनंद के साथ समय बीतेगा।आप नौकरी करते हैं, तो ट्रांसफर की स्थिति बनेगी। इस समय लाइफ में चीजें जल्दी जल्दी बदगेंग, भागदौड़ रहेगी, सभी चीजें सिस्टमेटिक नहीं रहेगीं। दिसंबर से मानसिक परेशानियां बढ़ सकती हैं। इसलिए आपको अलर्ट रहना होगा।

डिस्क्लेमर- (इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।)

