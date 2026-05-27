Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Mangal Gochar: जून में मंगल गोचर से इन 3 राशियों का भाग्य होगा उदय, बन जाएंगे सभी बिगड़े काम

Saumya Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
share

Mars Transit  in Taurus 2026 Horoscope: ज्योतिष शास्त्र में मंगल राशि परिवर्तन की घटना बहुत महत्वपूर्ण मानी गई है। जून में होने वाले मंगल गोचर का कई राशियों पर अत्यंत शुभ प्रभाव पड़ेगा। जानें मंगल के वृषभ गोचर की लकी राशियां।

Mangal Gochar: जून में मंगल गोचर से इन 3 राशियों का भाग्य होगा उदय, बन जाएंगे सभी बिगड़े काम

Mangal Rashi Parivartan 2026 Lucky Zodiac Signs: ज्योतिष शास्त्र में मंगल गोचर एक अहम घटना मानी गई है। मंगल राशि परिवर्तन का प्रभाव देश-दुनिया के साथ मानव जीवन पर भी पड़ता है। ज्योतिष में मंगल को साहस, ऊर्जा, भूमि व आत्मविश्वास का कारक माना गया है। जून में मंगल धन-संपदा के कारक शुक्र की वृषभ राशि में गोचर करेंगे। मंगल का वृषभ गोचर कई राशियों के जीवन में बड़े और सकारात्मक परिवर्तन ला सकता है। मंगल गोचर से कुछ राशियों को धन-संपदा में वृद्धि, करियर में तरक्की और अच्छी सेहत प्राप्त हो सकती है। जानें मंगल राशि परिवर्तन से किन राशियों की चमकेगी किस्मत और शुरू होगा अच्छा समय।

मंगल का वृषभ गोचर कब होगा:

ग्रहों के सेनापति मंगल इस समय मेष राशि के गोचर में हैं। ज्योतिष गणना के अनुसार, मंगल 21 जून 2026 को वृषभ राशि में गोचर करेंगे। वृषभ राशि के स्वामी शुक्र हैं। इस राशि में मंगल 2 अगस्त 2026 तक रहेंगे।

ये भी पढ़ें:29 मई से केतु इन 5 राशियों के जीवन में लाएंगे अचानक बदलाव

मंगल गोचर से किन राशियों को होगा लाभ-

1. मेष राशि-

मेष राशि के लिए मंगल का वृषभ राशि परिवर्तन अत्यंत शुभ रहने वाला है। मंगल का गोचर आपकी राशि के द्वितीय भाव में होगा। इस गोचर के प्रभाव को आकस्मिक धन लाभ हो सकता है। आय के नए-नए मार्ग बनेंगे और पुराने साधनों से भी पैसे आएंगे। शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है। धर्म-कर्म में हिस्सा लेंगे। आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। व्यापारिक विस्तार मिल सकता है। पारिवारिक समस्याएं सुलझ सकती हैं। जीवनसाथी के साथ मनचाही यात्रा पर जा सकते हैं। भाग्य का साथ मिलेगा औरअटके हुए कार्य रफ्तार पकड़ सकते हैं।

2. सिंह राशि-

सिंह राशि वालों के लिए यह गोचर उनकी राशि के दशम भाव में होगा। मंगल गोचर के प्रभाव से आपको कार्यक्षेत्र में नई उपलब्धि हासिल हो सकती है। करियर में आगे बढ़ने के अवसर मिलेंगे। कार्यस्थल पर अपनी क्षमता से सीनियर्स को प्रभावित कर सकते हैं। कुछ लोगों को नौकरी में नई जिम्मेदारियां मिलने के साथ आय में वृद्धि हो सकती है। व्यापारिक विस्तार मिल सकता है और मुनाफे के संकेत हैं। रुके हुए काम पूर्ण होंगे। आर्थिक लाभ होगा। धन आगमन से आर्थिक स्थिरता मिल सकती है।

ये भी पढ़ें:मेष से लेकर मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा जून का महीना? पढ़ें विस्तृत राशिफल

3. मीन राशि-

मीन राशि के लिए यह गोचर अत्यंत शुभ माना जा रहा है। गोचर के दौरान मंगल आपकी राशि के तीसरे भाव में गोचर करेंगे। इस समय आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। अटके हुए काम पूरे हो सकते हैं। व्यापारियों को अच्छी डील या सौदा मिल सकता है, जिससे आर्थिक लाभ होगा। आप इस समय सही फैसले लेने में सफल रहेंगे। आपकी वाणी व व्यक्तित्व से लोग प्रभावित होंगे। अविवाहित जातकों को योग्य जीवनसाथी मिल सकता है।

ये भी पढ़ें:मीन राशि से कब उतरेगी शनि की साढ़ेसाती? शुभ फलों की प्राप्ति के लिए करें ये आसान

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Saumya Tiwari

लेखक के बारे में

Saumya Tiwari

संक्षिप्त विवरण

सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।


विस्तृत बायो


परिचय और अनुभव

सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।


इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।


इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।


व्यक्तिगत रुचियां

उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।


विशेषज्ञता

ग्रह और नक्षत्रों का राशि पर असर
फेंगशुई
वास्तु शास्त्र
अंक शास्त्र
रत्न विज्ञान

और पढ़ें
Mangal gochar
जानें लेटेस्ट Dharm News, Aaj ka Rashifal और सटीक Panchang की जानकारी। अपनी डेली पूजा के लिए यहाँ पढ़ें Shiv Chalisa, Hanuman Chalisa और Bajrang Baanहिंदू कैलेंडर 2026 की शुभ तिथियों के साथ अपने हर दिन को खास बनाएं!
अपना राशिफल जाने