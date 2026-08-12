आज सूर्य ग्रहण के दिन राहु के नक्षत्र में मंगल गोचर, 2 सितंबर तक 3 राशियों की मौज
Mangal nakshatra gochar 2026: आज सूर्य ग्रहण के दिन मंगल राहु के नक्षत्र में गोचर करने वाले हैं। राहु के नक्षत्र में मंगल की एंट्री कई राशियों के लिए बहुत शानदार रहेगी। जानें किन राशियों को होगा लाभ।
Mangal nakshatra gochar 2026: 12 अगस्त 2026 को श्रावण अमावस्या पर साल का अंतिम सूर्य ग्रहण लग रहा है। इस दिन ही ग्रहों के सेनापति मंगल राहु के आर्द्रा नक्षत्र में गोचर करने वाले हैं और 2 सितंबर तक इस नक्षत्र में रहेंगे। सूर्य ग्रहण के दिन मंगल का राहु के नक्षत्र में गोचर बहुत की प्रभावशाली घटना मानी जा रही है। ग्रहण के दिन मंगल नक्षत्र परिवर्तन से जहां कुछ राशियों के लिए मानसिक तनाव, आकस्मिक खर्च, विवाद और जल्दबाजी की स्थिति बन सकती है, वहीं कुछ राशि वालों के लिए यह समय हर तरह से शानदार सिद्ध हो सकता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, मंगल का राहु के नक्षत्र में गोचर तीन राशियों को करियर और धन के मामलो में अच्छे परिणाम दिला सकता है। जानें इन राशियों के बारे में।
मंगल नक्षत्र गोचर से इन 3 राशियों के खुलेंगे भाग्य के द्वार:
पंडित नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार जब मंगल अपने नक्षत्र में परिवर्तन करते हैं, तो देश-दुनिया के साथ जनमानस को भी प्रभावित करते हैं। आर्द्रा नक्षत्र में मंगल गोचर से कन्या, तुला और मीन राशि वालों को अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। इस समय आप जिस काम में हाथ डालेंगे, सफलता प्राप्त कर सकते हैं।
कन्या राशि- मिलेगा भाग्य का साथ
कन्या राशि वालों को भाग्य का साथ मिलेगा। इस समय आपके अटके हुए काम रफ्तार पकड़ सकते हैं। आपके काम की तारीफ सीनियर्स कर सकते हैं और किसी नए पद या प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी सौंप सकते हैं। इस समय आपको जिस चीज की जरूरत होगी उसकी उपलब्धता भी होगी। आपकी धन संबंधी योजनाएं आगे बढ़ेंगी और सफल भी होंगी। नौकरी में अच्छे और नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं।
तुला राशि- करियर में मिलेगी नई उपलब्धि
तुला राशि वालों को प्रोफेशनल लाइफ में शानदार परिणाम मिलेंगे। इस समय आप कोई नई उपलब्धि प्राप्त कर सकते हैं। आपकी लीडरशिप क्वालिटी की तारीफ होगी और आपके विचारों या आइडिया को सीनियर्स सुनेंगे और महत्व देंगे। आकस्मिक धन लाभ के संकेत हैं। बिजनेस में मुनाफा होगा। किसी शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है।
मीन राशि- आत्मविश्वास में होगी वृद्धि
मीन राशि वालों के आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। पराक्रम रंग लाएगा। रोजी-रोजगार में तरक्की करेंगे। आपकी सामाजिक मान-प्रतिष्ठा में वृद्धि के संकेत हैं। इस समय आपको चारों ओर से सफलता प्राप्त हो सकती है। करियर में बदलाव का विचार कर रहे हैं तो यह समय अच्छा है। परिवार में खुशियां आएंगी। जीवनसाथी के साथ अच्छा समय बिताएंगे। हालांकि इस समय धन से जुड़ा कोई भी महत्वपूर्ण फैसला नहीं लें।
किन बातों का रखें ध्यान:
मंगल को ऊर्जा, साहस और रक्त का कारक माना गया है। राहु के नक्षत्र में आने से कुछ राशियों के लिए मंगल की ऊर्जा अति तीव्र और आक्रामक हो जाती है। इस समय कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। गुस्से या क्रोध में किसी भी तरह का कोई बड़ा फैसला नहीं लेना चाहिए। मंगल की ऊर्जा को संतुलित करने के लिए काम पर फोकस और अनुशासन बनाए रखना चाहिए। निवेश से जुड़े फैसले जल्दबाजी में लेने से बचना चाहिए।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंSaumya Tiwari
संक्षिप्त विवरण
सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।
इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।
इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।
विशेषज्ञता
ग्रह और नक्षत्रों का राशि पर असर
फेंगशुई
वास्तु शास्त्र
अंक शास्त्र
रत्न विज्ञान