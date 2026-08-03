18 सितंबर तक मंगल-राहु रहेंगे आमने-सामने, मेष समेत 5 राशियों के बुलंद रहेंगे किस्मत के सितारे
Mangal Rashi Parivartan Mithun Rashi: मंगल इस समय मिथुन राशि में हैं। मंगल के मिथुन राशि में होने से राहु के साथ खास स्थिति बन रही हैं। राहु-मंगल आमने-सामने आ गए हैं। जानें यह दोनों ग्रह किन राशियों का मिलकर करेंगे कल्याण।
Mangal-Rahu Prabhav till 18 September 2026: ग्रहों के सेनापति मंगल 2 अगस्त को मिथुन राशि में गोचर कर गए हैं। इस राशि में मंगल 18 सितंबर 2026 तक रहेंगे। इस गोचर के साथ ही मंगल और राहु आमने-सामने आ गए हैं। ज्योतिष शास्त्र में राहु और मंगल का आमना-सामना होना एक अत्यंत प्रभावशाली घटना मानी गई है। मंगल को क्रोध, साहस और ऊर्जा का कारक माना जाता है, जबकि राहु भ्रम और आकस्मिक घटनाओं का प्रतीक है। मंगल-राहु का यह टकराव कुछ राशियों के लिए शुभ साबित होगा, जबकि कुछ राशियों को सतर्क रहने की आवश्यकता होगी। ज्योतिष गणना के अनुसार मंगल गोचर कुछ राशियों को आर्थिक लाभ, रोजी-रोजगार में तरक्की दिलाने के साथ करियर में नई पहचान दिला सकता है। जानें राहु-मंगल की स्थिति से किन राशियों मिलेगा लाभ।
1. मेष राशि-
मेष राशि वालों के लिए मंगल का राशि परिवर्तन अत्यंत शुभ रहने वाला है। इस समय आपका आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। अटके हुए कार्यों को रफ्तार मिल सकती है। भाग्य का साथ मिलेगा। नौकरी में तरक्की के साथ व्यावसायिक सफलता मिलने के पूर्ण योग हैं। आय के नए-नए स्रोत बनेंगे और पुराने मार्गों से रुपए-पैसे का आगमन होगा।
2. सिंह राशि-
सिंह राशि के लिए यह समय सुख-सौभाग्य और राहत भरा रहेगा। इस समय आपकी नौकरी संबंधी परेशानियां दूर हो सकती हैं। करियर में मनचाहे परिणाम प्राप्त होंगे। अटके हुए कार्यों में सफलता मिलेगी। आकस्मिक धन लाभ के संकेत हैं। आपको आपकी मेहनत के अनुरूप परिणाम मिलेंगे।
3. कन्या राशि-
कन्या राशि के लिए मंगल गोचर अत्यंत शुभ रहेगा। रोजी-रोजगार की तलाश कर रहे लोगों को सफलता प्राप्त होगी। भाग्यवश कार्य पूर्ण होंगे। किसी महत्वपूर्ण फैसले को लेने में सफल रहेंगे। धन की स्थिति में जबरदस्त सुधार देखने को मिलेगा। करियर में नई उपलब्धि मिल सकती है।
4. वृश्चिक राशि-
वृश्चिक राशि वालों के लिए मंगल राशि परिवर्तन सकारात्मक फल प्रदान करेगा। इस समय आपको अटके हुए धन की वापसी हो सकती है। व्यापार करने वालों को नई डील या सौदा मिल सकता है, जिससे मुनाफा बढ़ेगा। मेहनत का पूरा फल मिलेगा। प्रभावशाली लोगों के संपर्क में आ सकते हैं। रुके हुए धन की वापसी के संकेत हैं, जिससे बैंक-बैलेंस बढ़ सकता है।
5. मकर राशि-
मकर राशि वालों के लिए यह गोचर खास रहने वाला है। इस समय आप कार्यक्षेत्र में नई पहचान बनाने में सफल रहेंगे। धन का आवक बढ़ेगा। आय के नए-नए स्रोत बनेंगे। भौतिक सुख-सुविधाओं में वृद्धि होगी। परिवार का साथ मिलेगा। उच्चाधिकारी प्रसन्न होंगे। भूमि, भवन और वाहन की खरीदारी कर सकते हैं। साहस रंग लाएगा।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंSaumya Tiwari
संक्षिप्त विवरण
सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।
इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।
इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।
विशेषज्ञता
ग्रह और नक्षत्रों का राशि पर असर
फेंगशुई
वास्तु शास्त्र
अंक शास्त्र
रत्न विज्ञान