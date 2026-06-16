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21 जून से इन 3 राशियों की मंगल पलटेंगे किस्मत, पास आएगा पैसा और मिलेगा भाग्य का साथ

Saumya Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
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Mangal Gochar 21 June 2026: मंगल 21 जून को शुक्र की वृषभ राशि में गोचर करने वाले हैं। मंगल गोचर से कई राशियों की बंद किस्मत के ताले खुल सकते हैं और भाग्य का साथ मिल सकता है। जानें मंगल गोचर से किन राशियों को होगा लाभ।

21 जून से इन 3 राशियों की मंगल पलटेंगे किस्मत, पास आएगा पैसा और मिलेगा भाग्य का साथ

Mangal Rashi Parivartan June 2026: ज्योतिष शास्त्र में मंगल को ग्रहों का सेनापति माना जाता है। यह भूमि, ऊर्जा, साहर और पराक्रम के कारक हैं। ज्योतिष में मंगल के राशि परिवर्तन की घटना अत्यंत शुभ और प्रभावशाली मानी गई है। मंगल जब अपनी राशि परिवर्तन करते हैं, तो मेष से लेकर मीन राशि पर अलग-अलग प्रभाव डालते हैं। मंगल 21 जून 2026 को वृषभ राशि में गोचर करेंगे और 1 अगस्त तक इसी राशि में विराजमान रहेंगे। वृषभ राशि के स्वामी शुक्र हैं। शुक्र के स्वामित्व वाली राशि में मंगल के आने से कई राशियों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। इन राशियों को मंगलदेव की कृपा होने से भाग्य का साथ मिलेगा, करियर में तरक्की और आर्थिक उन्नति प्राप्त हो सकती है। जानें मंगल गोचर से किन राशियों को होगा फायदा।

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मंगल का वृषभ गोचर: ये राशियां रहेंगी फायदे में

1. मेष राशि- मेष राशि वालों के लिए मंगल गोचर लाभकारी साबित हो सकता है। इस समय आपको आकस्मिक धन लाभ होगा। आय के नए स्रोत बन सकते हैं। किसी शुभ समाचार के मिलने से मन प्रसन्न रहेगा। आत्मविश्वास में वृद्धि का अनुभव करेंगे। पराक्रम रंग लाएगा। रोजी-रोजगार में तरक्की करेंगे। व्यापारियों को अच्छा मुनाफा होगा। परिवार से जुड़ी परेशानी खत्म होती नजर आएंगी।

2. सिंह राशि- सिंह राशि के लिए मंगल का वृषभ गोचर अच्छे परिणाम दिलाएगा। इस समय आप करियर में नई संभावनाएं प्राप्त कर सकते हैं। अटके हुए कार्यों में गति आएगी। आपका धन कहीं अटका हुआ या फंसा हुआ है, तो वापसी के संकेत हैं। धन संबंधी योजनाएं सफल होंगी। भाग्य का साथ मिलेगा। भाग्यवश अटके हुए कार्य संपन्न भी होंगे। नौकरी में परिवर्तन करना चाहते हैं, तो यह समय अनुकूल रहेगा। आपको अच्छे अवसरों की प्राप्ति होगी।

3. मीन राशि- मीन राशि वालों के लिए मंगल गोचर शुभ रहेगा। धन लाभ के प्रबल योग हैं। लंबी दूरी की यात्राएं कर सकते हैं। कामकाज से जुड़ी यात्राएं फलीभूत रहेंगी। इस समय किसी प्रभावशाली व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है, जिसका लाभ आपको करियर में प्राप्त होगा। निवेश के अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। किसी पुराने निवेश का अच्छा रिटर्न मिल सकता है। किसी शुभ समाचार की प्राप्ति से परिवार में खुशियां छाई रहेगी। अपनों का साथ मिलेगा।

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मंगल को शुभ बनाने के लिए करें ये उपाय-

1. कुंडली में मंगल ग्रह की स्थिति को मजबूत करने के लिए वाणी और क्रोध पर संयम रखना चाहिए।

2. मंगलवार को हनुमान जी की विधिपूर्वक पूजा करनी चाहिए और उन्हें गुड़-चने का भोग लगाना चाहिए।

3. मंगलवार को सामर्थ्यनुसार अन्न, धन, लाल मसूर की दाल और लाल वस्त्र आदि का दान करना चाहिए।

4. मंगलवार का व्रत करना चाहिए और सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए।

5. मंगल के अशुभ प्रभाव को कम करने के लिए अपने बड़े भाई-बहन के साथ रिश्ता अच्छा बनाए रखना चाहिए।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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Saumya Tiwari

लेखक के बारे में

Saumya Tiwari

संक्षिप्त विवरण

सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।


विस्तृत बायो


परिचय और अनुभव

सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।


इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।


इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।


व्यक्तिगत रुचियां

उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।


विशेषज्ञता

ग्रह और नक्षत्रों का राशि पर असर
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वास्तु शास्त्र
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