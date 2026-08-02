Mangal Gochar: मिथुन राशि में मंगल का प्रवेश, इन 4 राशियों को मिल सकती है तरक्की और धन लाभ
Mangal Gochar 2026: 2 अगस्त 2026 को मंगल मिथुन राशि में प्रवेश कर रहे हैं। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार इस गोचर का सबसे शुभ प्रभाव मेष, सिंह, धनु और मकर राशि के लोगों पर पड़ सकता है। इस दौरान नौकरी, कारोबार, धन लाभ और करियर में तरक्की के अच्छे अवसर मिल सकते हैं।
Mangal Gochar 2026: ज्योतिष में मंगल को हिम्मत, जोश और मेहनत का ग्रह माना जाता है। जब मंगल एक राशि से दूसरी राशि में जाते हैं तो इसका असर सभी 12 राशियों पर पड़ता है। 2 अगस्त यानी आज मंगल मिथुन राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। पंडित नरेंद्र उपाध्याय के मुताबिक इस बार मंगल का राशि परिवर्तन मेष, सिंह, धनु और मकर राशि के लोगों के लिए अच्छा रहने वाला है। इन राशियों के लोगों को नौकरी, बिजनेस और पैसों के मामले में अच्छे नतीजे मिल सकते हैं। लंबे समय से अटके कुछ काम भी पूरे हो सकते हैं।
मेष राशि
मेष राशि के लोगों के लिए यह समय अच्छा रह सकता है। नौकरी में नई जिम्मेदारी मिल सकती है। प्रमोशन या सैलरी बढ़ने की भी उम्मीद है। अगर नया काम शुरू करना चाहते हैं तो समय आपके साथ रहेगा। बिजनेस करने वालों को भी फायदा मिल सकता है। मेहनत का पूरा फल मिलने के योग हैं। दांपत्य जीवन भी खुशियों से भरा रहेगा। हर क्षेत्र में कामयाबी मिल सकती है।
सिंह राशि
सिंह राशि वालों के लिए मंगल का गोचर कई अच्छी खबरें लेकर आ सकता है। ऑफिस में आपके काम की तारीफ हो सकती है। नई जिम्मेदारी मिल सकती है। बिजनेस में फायदा होगा और रुका हुआ पैसा वापस मिलने की उम्मीद है। परिवार का साथ मिलेगा और आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। परिवार के साथ समय व्यतीत करेंगे। सिंह राशि वालों को मंगल गोचर से शुभ फल की प्राप्ति होगी।
धनु राशि
धनु राशि के लोगों के लिए यह गोचर फायदेमंद माना जा रहा है। नौकरी में आगे बढ़ने का मौका मिल सकता है। बिजनेस में नई डील हो सकती है। आमदनी बढ़ाने के नए रास्ते खुल सकते हैं। अगर किसी काम को लेकर लंबे समय से मेहनत कर रहे हैं तो उसका अच्छा नतीजा मिल सकता है। धनु राशि वालों को मंगल गोचर से शुभ फल की प्राप्ति होगी।
मकर राशि
मकर राशि वालों के लिए यह समय करियर के लिहाज से अच्छा रहेगा। नौकरी में तरक्की के योग हैं। बड़े अधिकारियों का साथ मिलेगा। बिजनेस में फायदा हो सकता है। जमीन, मकान या गाड़ी से जुड़ी कोई अच्छी खबर भी मिल सकती है। पैसों की स्थिति पहले से बेहतर रहने के संकेत हैं। आपको हर कार्य में सफलता मिलेगी।
क्या कहते हैं पंडित नरेंद्र उपाध्याय?
पंडित नरेंद्र उपाध्याय का कहना है कि मंगल का यह गोचर इन चार राशियों के लिए शुभ रहेगा। नौकरी, बिजनेस और पैसों के मामले में अच्छे मौके मिल सकते हैं।
लेखक के बारे मेंYogesh Joshi
योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।
परिचय और अनुभव
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न्यूज़ और फीचर कंटेंट से शुरू हुआ उनका सफर आज ज्योतिष और धार्मिक विषयों तक पहुंच चुका है, जहां वह पारंपरिक ज्ञान को मौजूदा समय और डिजिटल पाठक की जरूरतों के हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। उनका फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि कंटेंट जानकारी दे, उलझाए नहीं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
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करियर की शुरुआत और प्रोफेशनल सफर
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एस्ट्रोलॉजी लेखन और उद्देश्य
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व्यक्तिगत रुचियां
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