Mangal Gochar 2026: मिथुन राशि में मंगल का प्रवेश, इन 5 राशियों की चमक सकती है किस्मत, होगा लाभ
मंगल ग्रह ने मिथुन राशि में प्रवेश कर लिया है और 18 सितंबर 2026 तक इसी राशि में रहेंगे। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार इस गोचर का शुभ प्रभाव मेष, सिंह, तुला, धनु और कुंभ राशि के जातकों पर पड़ सकता है। इस दौरान करियर, कारोबार, धन, शिक्षा और रिश्तों में सकारात्मक परिणाम मिलने के योग बन रहे हैं।
Mangal Gochar 2026: मंगल ग्रह को वैदिक ज्योतिष में साहस, पराक्रम, ऊर्जा, भूमि, भाई-बहन और नेतृत्व का कारक माना जाता है। जब भी मंगल राशि परिवर्तन करते हैं तो इसका असर सभी 12 राशियों के लोगों पर पड़ता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मंगल ने मिथुन राशि में प्रवेश कर लिया है और अब 18 सितंबर 2026 तक इसी राशि में रहेंगे। मंगल का यह गोचर कई राशियों के लिए नए अवसर लेकर आ सकता है। खासतौर पर करियर, कारोबार, धन और आत्मविश्वास के मामले में कुछ लोगों को अच्छे परिणाम मिलने की संभावना है। हालांकि हर राशि पर इसका प्रभाव अलग-अलग रहेगा।
मेष राशि
मेष राशि के स्वामी मंगल हैं, इसलिए इस गोचर का असर इस राशि पर सबसे अधिक देखने को मिल सकता है। नौकरी करने वालों को नई जिम्मेदारी मिल सकती है। लंबे समय से रुके हुए काम पूरे होने के योग बन रहे हैं। कारोबार में नई योजनाएं सफल हो सकती हैं। परिवार के साथ संबंध भी पहले से बेहतर हो सकते हैं।
सिंह राशि
सिंह राशि के लोगों के लिए यह गोचर आय बढ़ाने वाला साबित हो सकता है। नौकरी में प्रमोशन या वेतन बढ़ने की संभावना बन सकती है। व्यापार में नए ग्राहक मिल सकते हैं। अगर आप किसी नए काम की शुरुआत करना चाहते हैं तो समय अनुकूल माना जा रहा है। निवेश से भी अच्छा लाभ मिलने के संकेत हैं।
तुला राशि
तुला राशि वालों के लिए मंगल का यह गोचर भाग्य का साथ दिला सकता है। लंबे समय से रुके काम पूरे हो सकते हैं। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को सफलता मिलने की संभावना है। विदेश यात्रा या उच्च शिक्षा से जुड़े मामलों में भी अच्छी खबर मिल सकती है। धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ सकती है।
धनु राशि
धनु राशि के लोगों के लिए यह गोचर साझेदारी के कामों में लाभ दिला सकता है। कारोबार का विस्तार हो सकता है। वैवाहिक जीवन में चल रही परेशानियां कम हो सकती हैं। नए लोगों से मुलाकात भविष्य में फायदा दिला सकती है। नौकरी बदलने की सोच रहे लोगों को भी अच्छे अवसर मिल सकते हैं।
कुंभ राशि
कुंभ राशि वालों के लिए यह समय रचनात्मक कार्यों और नई योजनाओं के लिए अच्छा माना जा रहा है। छात्रों को पढ़ाई में सफलता मिल सकती है। नौकरी और कारोबार में नए अवसर मिलेंगे। प्रेम संबंधों में भी मधुरता बढ़ सकती है। आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर होने के संकेत हैं।
हालांकि मंगल ऊर्जा और गुस्से का ग्रह भी माना जाता है। ऐसे में इस दौरान किसी भी फैसले में जल्दबाजी करने से बचना चाहिए। बेवजह विवाद में न पड़ें और वाहन सावधानी से चलाएं। अगर अपनी ऊर्जा का सही दिशा में इस्तेमाल करेंगे तो मंगल का यह गोचर कई मामलों में सकारात्मक परिणाम दे सकता है।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंYogesh Joshi
योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।
परिचय और अनुभव
योगेश जोशी ने डिजिटल मीडिया में काम करते हुए खबर और कंटेंट के बदलते स्वरूप को नजदीक से समझा है। पत्रकारिता में 8 वर्षों के अनुभव के साथ वह फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर की भूमिका निभा रहे हैं।
न्यूज़ और फीचर कंटेंट से शुरू हुआ उनका सफर आज ज्योतिष और धार्मिक विषयों तक पहुंच चुका है, जहां वह पारंपरिक ज्ञान को मौजूदा समय और डिजिटल पाठक की जरूरतों के हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। उनका फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि कंटेंट जानकारी दे, उलझाए नहीं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
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करियर की शुरुआत और प्रोफेशनल सफर
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एस्ट्रोलॉजी लेखन और उद्देश्य
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