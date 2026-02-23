Hindustan Hindi News
कुंभ राशि में मंगल का प्रवेश: 1 अप्रैल तक इन राशियों पर बरसेगी विशेष कृपा

Feb 23, 2026 09:51 am ISTYogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
ज्योतिष गणना के अनुसार, साहस और संपत्ति के कारक मंगल देव ने 23 फरवरी को मकर राशि से निकलकर अपने मित्र शनि की राशि कुंभ में प्रवेश कर लिया है। मंगल का यह गोचर 1 अप्रैल 2026 तक इसी राशि में रहेगा। चूंकि कुंभ एक वायु तत्व की राशि है और मंगल अग्नि तत्व के प्रतीक हैं।

ज्योतिष गणनाओं के अनुसार, साहस और संपत्ति के कारक मंगल देव ने 23 फरवरी को मकर राशि से निकलकर अपने मित्र शनि की राशि कुंभ में प्रवेश कर लिया है। मंगल का यह गोचर 1 अप्रैल 2026 तक इसी राशि में रहेगा। चूंकि कुंभ एक वायु तत्व की राशि है और मंगल अग्नि तत्व के प्रतीक हैं, इसलिए इन दोनों का यह संयोग समाज में बड़े तकनीकी बदलाव, प्रबंधन में सुधार और करियर के नए अवसरों का मार्ग प्रशस्त करेगा। यह समय विशेष रूप से उन लोगों के लिए बहुत ऊर्जावान रहने वाला है जो नई योजनाओं पर काम कर रहे हैं। आइए जानते हैं, 1 अप्रैल तक का समय किन राशियों के लिए रहेगा लाभदायक-

मेष राशि- मेष राशि के जातकों के लिए मंगल का यह गोचर उनके आत्मविश्वास में जबरदस्त बढ़ोतरी करेगा। राशि स्वामी होने के नाते मंगल आपको करियर में नई ऊंचाइयां दिला सकते हैं, जिसमें प्रमोशन और बड़ी जिम्मेदारियां शामिल हैं। आर्थिक रूप से भी यह समय आय के नए स्रोत खोलने वाला साबित होगा, जिससे आपकी पुरानी वित्तीय समस्याएं हल हो सकती हैं। बस निवेश के मामलों में आपको धैर्य से काम लेने की जरूरत होगी।

मिथुन राशि- मिथुन राशि वालों के लिए यह समय भाग्य के द्वार खोलने जैसा है। अगर आप लंबे समय से किसी बड़े प्रोजेक्ट या विदेश यात्रा की योजना बना रहे थे, तो अब उसमें सफलता मिलने के प्रबल योग हैं। आर्थिक लाभ के साथ-साथ रुका हुआ धन भी वापस मिल सकता है। जो छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए यह अवधि विशेष रूप से सकारात्मक परिणाम लेकर आएगी।

सिंह राशि- सिंह राशि के जातकों के लिए मंगल का यह परिवर्तन साझेदारी और व्यापारिक विस्तार का संकेत दे रहा है। यदि आप कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं या किसी के साथ मिलकर नया काम करना चाहते हैं, तो समय अनुकूल है। वैवाहिक जीवन में भी सुधार देखने को मिलेगा, हालांकि आपको अपने स्वभाव में आने वाले अचानक क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा ताकि आपसी संबंधों में मधुरता बनी रहे।

तुला राशि- तुला राशि के लिए यह गोचर जीवन में रचनात्मकता और उत्साह लेकर आएगा। कला, मीडिया और डिजाइनिंग के क्षेत्र से जुड़े लोगों को इस दौरान अपनी प्रतिभा दिखाने का बड़ा मंच मिल सकता है। संतान की ओर से कोई सुखद समाचार मिलने की संभावना है और निवेश से भी अच्छे रिटर्न की उम्मीद की जा सकती है। कुल मिलाकर यह समय आपके व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में संतुलन बनाए रखेगा।

धनु राशि- धनु राशि के जातकों के पराक्रम और साहस में वृद्धि होगी। मंगल के प्रभाव से आप रिस्क लेने से पीछे नहीं हटेंगे, जिससे मार्केटिंग और सेल्स जैसे क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों को शानदार मुनाफा हो सकता है। छोटी दूरी की यात्राएं आपके लिए आर्थिक रूप से फायदेमंद साबित होंगी और इस दौरान आपको अपने भाई-बहनों का भी पूरा सहयोग प्राप्त होगा।

कुंभ राशि- कुंभ राशि में ही यह गोचर हो रहा है, जिसका सीधा असर आपके व्यक्तित्व और कार्यशैली पर पड़ेगा। आप पहले से अधिक ऊर्जावान महसूस करेंगे और नेतृत्व करने की क्षमता में सुधार होगा। करियर के लिहाज से कोई बड़ा बदलाव या नई शुरुआत संभव है। हालांकि, शारीरिक स्वास्थ्य के प्रति थोड़ी सावधानी बरतनी होगी; विशेषकर मानसिक तनाव और ब्लड प्रेशर जैसी समस्याओं से बचने के लिए खुद को शांत रखने की कोशिश करें।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

