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Mangal Gochar: अपनी नीच राशि में आ रहे मंगल, इन 3 राशियों की किस्मत में लगेंगे चार चांद

By Saumya Tiwari
लाइव हिन्दुस्तान
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mangal gochar 2026 september: मंगल एक निश्चित समय में अपनी राशि में बदलाव करते हैं। अब मंगल अपनी नीच राशि कर्क में गोचर करने वाले हैं। जानें मंगल का कर्क गोचर कब होगा।

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मंगल का नीच राशि कर्क में कब होगा गोचर?

Mangal Rashi Parivartan Kark Rashi Mein: ज्योतिष शास्त्र में मंगल को ग्रहों का सेनापति माना जाता है। मंगल ऊर्जा, रक्त, पराक्रम और साहस के कारक हैं। इस समय मंगल मिथुन राशि के गोचर में हैं। 18 सितंबर 2026 को मंगल कर्क राशि में गोचर करेंगे और इस राशि में 12 नवंबर 2026 तक बने रहेंगे। कर्क राशि में मंगल नीच के होते हैं। कर्क राशि में मंगल का गोचर तीसरे भाव में होगा। तीसरे भाव में मंगल गोचर शुभ परिणाम देने वाला माना जाता है, लेकिन नीच के होने के कारण शुभ प्रभावों का ग्राफ थोड़ा कमजोर हो सकता है। लेकिन कर्क राशि के तीसरे भाव में गुरु के होने से मंगल का नीच भाव भंग होगा। गुरु कर्क राशि में उच्च के माने जाते हैं। जानें मंगल का कर्क राशि में गोचर किन राशियों को शुभ फल प्रदान करेगा।

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1. तुला राशि-

तुला राशि के लिए मंगल गोचर अच्छा रहने वाला है। इस समय आपको अच्छा लाभ प्राप्त हो सकता है। बिजनेस करने वालों को नई डील या सौदे पर साइन करने का मौका मिल सकता है। अप्रत्याशित लाभ के योग बन रहे हैं। भाई-बहन का अच्छा सहयोग मिलेगा। परिवार से जुड़ी परेशानियां खत्म होंगी। पराक्रम रंग लाएगा और आत्मविश्वास में वृद्धि का अनुभव करेंगे। संपत्ति से जुड़ी दिक्कतें दूर होंगी और अपनों का साथ मिलेगा। भाग्य का साथ मिलेगा और कुछ कार्य भी बनेंगे।

मंगल गोचर का उपाय: तुला राशि वालों को इस समय किसी गरीब या जरूरतमंद व्यक्ति की सहायता करना लाभकारी रहेगा।

2. कुंभ राशि-

कुंभ राशि के लिए मंगल गोचर अच्छे परिणाम देने वाला साबित हो सकता है। रोजी-रोजगार में तरक्की करेंगे। नौकरी करने वालों को उच्चाधिकारियों और सीनियर्स का सहयोग मिलेगा। भाई-बंधुओं में वृद्धि होगी। अपनों के साथ रिश्ते में अच्छा तालमेल बनाएंगे। व्यापारिक विस्तार की संभावना है। मंगल आपको आर्थिक लाभ दिलवा सकते हैं, लेकिन जल्दबाजी में कोई भी फैसला लेने से बचें। सेहत अच्छी रहेगी। करियर में कुछ लोगों को नई उपलब्धि मिल सकती है। किसी शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है।

मंगल गोचर का उपाय: कुंभ राशि वालों को मंगल गोचर की अवधि में अन्न का दान करना शुभ रहेगा।

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3. वृषभ राशि-

वृषभ राशि के लिए मंगल का कर्क गोचर सकारात्मक परिणाम देने वाला माना जाता है। इस समय आपको जीवनसाथी का साथ मिलेगा और एक-दूसरे के साथ अच्छा समय बिताएंगे। मंगल के प्रभाव से आपको आर्थिक लाभ हो सकता है। अटके हुए धन की वापसी के संकेत हैं। सरकारी तंत्र का सहयोग मिलेगा। अपनी फीलिंग्स को खुलकर जाहिर करें। व्यापार करने वालों को मुनाफा होने के संकेत हैं। यात्रा फलदायी रहेगी। भाग्यवश कुछ अटके हुए काम रफ्तार पकड़ सकते हैं।

मंगल गोचर का उपाय: वृषभ राशि वालों को मंगल गोचर की अवधि में क्रोध या गुस्से पर नियंत्रण रखना चाहिए। भाई-बहन के साथ रिश्ते अच्छे रखें।

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डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Saumya Tiwari

लेखक के बारे में

Saumya Tiwari

संक्षिप्त विवरण

सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।


विस्तृत बायो


परिचय और अनुभव

सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।


इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।


इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।


व्यक्तिगत रुचियां

उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।


विशेषज्ञता

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वास्तु शास्त्र
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