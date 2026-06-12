16 जून को मंगल का बड़ा गोचर, अगले महीने तक 4 राशियों को नौकरी में तरक्की, करें आसान उपाय
Mars Transit in Kritika Nakshatra 2026: 16 जून को मंगल का बड़ा गोचर होने जा रहा है। मंगल सूर्य के कृतिका नक्षत्र में आ रहे हैं जिसका लाभ मेष, सिंह, वृश्चिक और मीन राशि को मिलने वाला है। जानिए इस दौरान कौन से उपाय लाभ को दोगुना कर सकते हैं?
Kritika Nakshatra Mangal Gochar 2026: 16 जून को मंगल ग्रह का बड़ा गोचर होगा। इस दिन मंगल कृतिका नक्षत्र में जाएंगे जोकि सूर्य से संबंधित है। सूर्य और मंगल का साथ बहुत ही पावरफुल और एनर्जेटिक माना जाता है। ऐसे में इस एनर्जी का असर कई राशियों की जिंदगी में सकारात्मक असर पड़ेगा। इस नक्षत्र में मंगल 5 जुलाई तक रहने वाले हैं। ज्योतिषीय गणना के आधार पर इस गोचर से मेष राशि, सिंह राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि वालों को खूब लाभ मिलने वाला है। जानिए इन राशियों को तीन दिन बाद किस तरह से लाभ मिल सकता है?
मंगल और सूर्य मिलकर ऐसे देते हैं लाभ
ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब भी सूर्य और मंगल की एनर्जी मिलती है तो इंसान में एक अलग ही जोश देखने को मिलता है। हिम्मत बढ़ती है और साथ में कॉन्फिडेंस भी बढ़ता जाता है। ऐसे में नौकरी-बिजनेस में आगे बढ़ने के अच्छे मौके मिलते हैं। अटके हुए काम रफ्तार पकड़ते हैं। मेहनत का पूरा-पूरा फल मिलता है। अगर इस दौरान सही प्लानिंग के साथ कोई काम किया जाए तो इसमें सफलता मिलना तय है।
मंगल गोचर से मिलेगा इन 4 राशियों को लाभ
मेष राशि
मेष राशि वालों के लिए यह समय अच्छा साबित हो सकता है। अगर आप नौकरी बदलने की सोच रहे हैं या नई नौकरी की तलाश में हैं तो अच्छी खबर मिल सकती है। नौकरीपेशा लोगों की आय बढ़ने के योग हैं। अचानक धन लाभ हो सकता है और आर्थिक स्थिति पहले से मजबूत बन सकती है। व्यापार में भी अच्छे मौके मिल सकते हैं और रुके हुए काम पूरे होने की संभावना है।
सिंह राशि
इस गोचर का असर सिंह राशि वालों के पैसों और करियर में पूरी तरह से पड़ेगा। बदलाव सकारात्मक ही होगा। परिवार में चल रही दिक्कतें अब धीरे-धीरे खत्म होने वाली हैं। ऑफिस में कोई नया प्रोजेक्ट मिल सकता है जिसमें आपको अपनी काबिलियत दिखाने का पूरा मौका मिलेगा। आपकी पहचान बढ़ेगी। प्रोफाइल मजबूत होगी। जो लोग बिजनेस से जुड़े हैं अब उन्हें लाभ मिलेगा। कमाई के कई और रास्ते खुलते दिखेंगे। सोशल वर्क में भी खूब मन लगने वाला है।
वृश्चिक राशि
इस गोचर के बाद वृश्चिक राशि वालों के लिए तरक्की के दरवाजे खुलने वाले हैं। इनकम बढ़ेगा। कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। लव लाइफ से जुड़ी चीजें सही दिशा में आगे बढ़ेंगी। स्टूडेंट्स के लिए भी अच्छा समय है। अगर कहीं पर पैसा लंबे समय से अटका हुआ है तो इस दौरान उसके वापस आने के चांस हैं। नई नौकरी की तलाश में थे तो जल्द ही कहीं पर मामला सही बैठ सकता है। आने वाले दिनों में करियर में तरक्की तय है बस आपको हड़बड़ी करने से बचना है।
मीन राशि
3 दिन बाद होने वाले मंगल के इस नक्षत्र परिवर्तन का लाभ मीन राशि वालों को भी मिलेगा। निवेश से फायदा मिलेगा। नौकरी और बिजनेस के मामले में अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। बिजनेस को बड़े स्तर पर फैलाने का मौका भी मिल सकता है। नौकरी में नई जिम्मेदारी मिलेगी। वहीं नया अवसर मिलने की भी संभावना है। वहीं इस दौरान स्वास्थ्य में भी अच्छा-खासा सुधार आएगा। परिवार का सपोर्ट मिलेगा। विदेश यात्रा से लाभ मिलेगा।
मंगल गोचर का उपाय
मंगल के कृत्तिका नक्षत्र गोचर के दौरान मंगलवार को हनुमान जी की पूजा करना शुभ माना जाता है। इस दौरान आप गुस्से और जल्दबाजी से बचें। सोच-समझकर फैसले लें और जरूरतमंदों को लाल मसूर या फिर गुड़ का दान करें। साथ ही नियमित रूप से एक्सरसाइज करें और बैलेंस्ड खाना खाए। जितना डिस्प्लिन में रहेंगे उतना अच्छो होगा।
डिस्क्लेमर- इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंGarima Singh
शॉर्ट बायो:
गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, अंक शास्त्र, रत्न शास्त्र, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।
परिचय और अनुभव
गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। इस समय वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।
करियर
गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच
गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise)
वास्तु शास्त्र
अंक शास्त्र
रत्न शास्त्र
फेंगशुई
हस्तरेखा शास्त्र