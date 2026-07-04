मंदिर के बाहर चप्पल चोरी होना अपशकुन है या फिर मिलता है आने वाले अच्छे दिनों का संकेत?
क्या आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप मंदिर में दर्शन करने गए और बाहर से आपकी चप्पल चोरी हो गई? जानिए ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ये किसी अपशकुन का इशारा है या आपके अच्छे दिनों की शुरुआत।
मंदिर में जाते हुए कई बार मन में आता है ना कहीं चप्पल चोरी ना हो जाए। अगर चप्पल चोरी होती है तो या फिर गुस्सा आएगा या फिर मन में ये ख्याल आएगा कि आज का दिन खराब था और इसी वजह नुकसान हो गया। हालांकि ज्योतिषीय मान्यता है कि अगर किसी के साथ ऐसा होता है तो ये बुरा नहीं माना जाता है। कई मान्यताएं हैं कि मंंदिर के बाहर से चप्पल चोरी होना अच्छे समय का संकेत भी हो सकता है। जानिए इस मान्यता के पीछे की क्या वजह है और इस दौरान किन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए?
शनि दोष दूर होने की मान्यता
ज्योतिष शास्त्र में पैरों और चप्पल का कनेक्शन शनि ग्रह से जोड़कर देखा जाता है। ऐसे में मान्यता है कि अगर किसी व्यक्ति की चप्पल या जूते मंदिर से चोरी होते हैं तो इससे उसकी जिंदगी की नेगेटिव एनर्जी दूर हो जाती है। वहीं इसे शनि दोष के कम होने के प्रतीक के रूप में भी देखता जाता है। हालांकि ये बात पूरी तरह से धार्मिक मान्यताओं पर ही बेस्ड है।
अच्छे दिन की शुरुआत का संकेत
ऐसी भी मान्यता है ये चीज अच्छे दिन की शुरुआत का संकेत भी हो सकती है। अगर कोई काम लंबे समय से अटका हुआ है या फिर पैसों से जुड़ी कोई दिक्कत है तो मंदिर में चप्पल चोरी होना इस बात की ओर इशारा दे सकती है कि अब हालात धीरे-धीरे बदलेंगे। तमाम लोग इसे नई शुरुआत के संकेत के रूप में होने जैसा मानते हैं।
शनिवार को महत्व और भी ज्यादा
चप्पल चोरी होने से जुड़ी एक मान्यता ये भी है कि अगर शनिवार के दिन शनि मंदिर या फिर हनुमान मंदिर के बाहर ये होना और भी शुभ माना जाता है। ये बात लोगों की आस्था से भी जुड़ी हुई है हालांकि लोग यही मानते हैं कि इससे शनि से संबंधित हर परेशानी दूर हो सकती है।
ध्यान में रखें ये बात
अगर मंदिर के बाहर से आपकी चप्पल चोरी हो जाती है तो कुछ विशेष बातों का ध्यान रखें।
1. चप्पल चोरी होने पर किसी दूसरे व्यक्ति की चप्पल ना पहनें।
2. इस दौरान गुस्सा ना करें और ना ही निराश हो।
3. आसपास से नई चप्पल खरीद लें या फिर कुछ और इंतजाम करके घर वापस जाएं।
4. मंदिर में मन शांत रखें और भगवान को याद करें।
5. पॉजिटिव सोच के साथ घर वापस लौटें कि सब अच्छा ही होगा।
डिस्क्लेमर- इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंGarima Singh
शॉर्ट बायो:
गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, अंक शास्त्र, रत्न शास्त्र, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।
परिचय और अनुभव
गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। इस समय वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।
करियर
गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच
गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise)
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