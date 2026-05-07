मंदिर की घंटी गोल क्यों होती है? पूजा से जुड़ी 7 परंपराओं के पीछे छिपी हैं दिलचस्प वजहें
मंदिर की घंटी गोल होने के पीछे एक खास वजह है। वहीं तिलक भौंहों के बीच ही क्यों लगाया जाता है इसका भी कारण है। पूजा से जुड़ी कुछ ऐसी ही खास परपंराएं हैं जिनके पीछे कोई ना कोई दिलचस्प वजह जरूर है।
सनातन धर्म में मंदिर और पूजा से जुड़ी कई चीजों को बेहद खास माना जाता है। घंटी, शंख, तिलक, दिया और तांबे के बर्तन सिर्फ परंपरा का हिस्सा नहीं हैं बल्कि इनके पीछे धार्मिक मान्यताएं भी जुड़ी हैं। अक्सर लोगों के मन में सवाल आता है कि मंदिर की घंटी गोल ही क्यों होती है या तिलक हमेशा दोनों भौंहों के बीच ही क्यों लगाया जाता है। माना जाता है कि इन सभी चीजों के पीछे कोई न कोई खास वजह जरूर होती है। आइए जानते हैं पूजा और मंदिर से जुड़े ऐसे ही कुछ रहस्य।
मंदिर की घंटी गोल होना
मंदिर में प्रवेश करते ही सबसे पहले घंटी बजाई जाती है। घंटी का गोल आकार इस तरह बनाया जाता है कि उसकी आवाज कुछ सेकंड तक गूंजती रहे। इसका का गोल होना वैज्ञानिक और आध्यात्मिक वजहों से बहुत जरूरी है। गोल आकार घंटी की ध्वनि को चारों दिशाओं में सही से फैलाता है और इसकी ऐसी शेप कंपन को लंबे समय तक गूंजने में मदद करता है। घंटी की आवाज मन को शांत करती है और पूजा में ध्यान लगाने में मदद करती है।
शंख से मिलती है सकारात्मकता
इसी तरह शंख बजाना भी हिंदू धर्म में शुभ माना जाता है। मान्यता है कि शंख की आवाज घर के वातावरण को सकारात्मक बनाती है और नकारात्मकता को दूर करती है। इसलिए पूजा, आरती और त्योहारों में शंख जरूर बजाया जाता है।
तांबे के लोटे और चरणामृत का रहस्य
पूजा में तांबे के लोटे का इस्तेमाल करना शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार तांबा पवित्र धातुओं में से एक है और इसकी ऊर्जा सूर्य ग्रह से जुड़ी होती है। इसी वजह से इससे सूर्य को जल अर्पित करना शुभ मानते हैं। मंदिर में चरणामृण को हमेशा चांदी या फिर तांबे के बर्तन में ही रखते हैं क्योंकि इससे सकारात्मक ऊर्जा मिलती है।
परिक्रमा और तिलक लगाने की परंपरा
मंदिर में भगवान की मूर्ति के चारों ओर घूमने की प्रक्रिया को परिक्रमा कहा जाता है। इसे भक्ति और श्रद्धा का प्रतीक के रूप में देखा जाता है। माना जाता है कि परिक्रमा करने से मन शांत रहता है। वहीं माथे पर तिलक लगाने की परंपरा भी काफी पुरानी है। दोनों भौंहों के बीच की जगह को खास माना जाता है और इसी के बीच तिलक लगाना शुभ माना जाता है। इससे एकाग्रता बढ़ती है और मन शांत रहता है।
घी का दिया जलाना क्यों है जरूरी
पूजा के दौरान घी का दिया जलाना बहुत ही शुभ माना जाता है। माना जाता है कि इसकी रोशनी और हल्की खुशबू से मन को सुकून मिलता है और आसपास का माहौल भी शुद्ध होता है। वास्तु शास्त्र के हिसाब से घी का दीया जलाने से घर में सकारात्मक माहौल बनता है।
डिस्क्लेमर- (इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।)
लेखक के बारे मेंGarima Singh
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गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, अंक शास्त्र, रत्न शास्त्र, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।
परिचय और अनुभव
गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। इस समय वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।
करियर
गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच
गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।
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