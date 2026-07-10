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फेंगशुई टिप्स: शादीशुदा जिंदगी की कलह दूर करेंगे मैंडरिन डक के जोड़े, बेडरूम में यहां रखें

By Garima Singh
लाइव हिन्दुस्तान
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Mandarin Duck Benefits: फेंगशुई के अनुसार मैंडरिन डक को बेडरूम में रखने से खूब फायदे मिलते हैं। हालांकि इसे सही तरीके से रखा जाए तभी ये काम करता है।

फेंगशुई टिप्स: शादीशुदा जिंदगी की कलह दूर करेंगे मैंडरिन डक के जोड़े, बेडरूम में यहां रखें

हर एक रिश्ता प्यार और भरोसे से ही चलता है। हालांकि कई बार छोटी-छोटी बात इतनी बड़ी बन जाती है कि रिश्तों में कड़वाहट आ जाती है। जिन लोगों को लगता है कि अब घर में बिना बात के ही तनाव रहने लगा है या फिर पति-पत्नी के बीच पहले जैसा अपनापन अब नहीं रहा है तो उनके लिए फेंगशुई के कई उपाय है। इन उपायों के जरिए जिंदगी में फिर से सारी चीजें पॉजिटिव की जा सकती है। इन्हीं में से एक उपाय है मैंडरिन डक को रखने का। फेंगशुई के अनुसार मैंडरिन डक के जोड़े को अगर घर में रखा जाए तो ये पॉजिटिवि एनर्जी ले आता है। साथ ही ये रिश्तों में प्यार और अपनापन भी बढ़ाता है।

दरअसल फेंगशुई की दुनिया में मैंडरिन डक को सच्चे प्यार की निशानी के रूप में देखते हैं। ऐसे में लोग इसे अपने बेडरूम में रखें तो ये खूब लाभ देगा लेकिन अगर सही कोने में इसे रखा जाए तो ये और भी असरदार होता है।

बेडरूम में यहां रखें मैंडरिन डक

फेंगशुई के नियमों के हिसाब से बेडरूम में दक्षिण-पश्चिम वाली दिशा को रिश्तों से जोड़कर देखा जाता है। ऐसे में जो लोग घर पर मैंडरिन रखने का मन बना रहे हैं उन्हें इसी दिशा को ही चुनना चाहिए। फेंगशुई मान्यता है कि मैंडरिन डक को रखने से पति-पत्नी के बीच चल रही दूरियां काफी हद तक कम हो जाती हैं। वहीं रिश्ते में धीरे-धीरे पॉजिटिव बदलाव भी देखे जा सकते हैं।

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शादी में हो रही देरी में लाभ देगा मैंडरिन डक

1. जिन लोगों का रिश्ता बनते-बनते रह जाता है उनके लिए भी मैंडरिन डक फायदेमंद साबित हो सकता है। जिन लोगों को मनचाहा पार्टनर नहीं मिल रहा है या फिर रिश्ते में कोई दरार आई है जो मैंडरिन डक हर चीज का सही रास्ता बना सकता है।

2. फेंगशुई में मैंडरिन को बहुत ही शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इससे कमरे में अच्छी एनर्जी आती है और मन खुश रहता है। हालांकि अगर गलत इंटेशन के साथ इसे रखा जाए तो ये असुभ प्रभाव भी छोड़ सकती है।

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ऐसा मैंडरिक डक देगा फायदे

मार्केट में अलग-अलग तरीके के मैंडरिन डक मिलते हैं। लोग इनका इस्तेमाल होम डेकॉर के लिए करते हैं। फेंगशुई के नियम के हिसाब से क्रिस्टल, सिरैमिक और पत्थर वाले मैंडरिन डल बहुत ही शुभ माने जाते हैं। वहीं अगर आप प्लास्टिक या फिर धातु के बने मैंडरिन डक खरीदेंगे तो ये उतना असरदार साबित नहीं होंगे। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें कि मैंडरिन डक हमेशा जोड़े में ही लें। कभी भी कमरे में भूलकर तीन मैंडरिन डक ना रखें। वहीं अगर आप इन्हें अलग-अलग रखेंगे तो भी ये शुभ प्रभाव नहीं देंगे। इस बात का भी ध्यान रखें कि समय-समय पर इसकी साफ-सफाई करते रहें।

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डिस्क्लेमर- इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Garima Singh

लेखक के बारे में

Garima Singh

शॉर्ट बायो: गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, अंक शास्त्र, रत्न शास्त्र, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।

परिचय और अनुभव
गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। इस समय वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।

करियर
गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।

एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच
गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।

व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।

विशेषज्ञता (Areas of Expertise)
वास्तु शास्त्र
अंक शास्त्र
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