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Malmas 2026: मलमास शुरू होने से शादी-मुंडन जैसे कई मांगलिक कार्यों पर लग जाएगा ब्रेक, जानें कब से कब तक रहेगा अधिक मास

May 04, 2026 03:12 pm ISTNavaneet Rathaur लाइव हिन्दुस्तान
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साल 2026 में मलमास 17 मई से 15 जून तक रहेगा। इस दौरान कई मांगलिक कार्यों पर रोक लग जाती है, लेकिन आध्यात्मिक साधना के लिए यह महीना अत्यंत शुभ होता है। आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से।

Malmas 2026: मलमास शुरू होने से शादी-मुंडन जैसे कई मांगलिक कार्यों पर लग जाएगा ब्रेक, जानें कब से कब तक रहेगा अधिक मास

हिंदू पंचांग में अधिक मास या मलमास का विशेष महत्व है। इसे पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है। यह समय पूरी तरह भगवान विष्णु की आराधना को समर्पित माना जाता है। साल 2026 में मलमास 17 मई से 15 जून तक रहेगा। इस दौरान कई मांगलिक कार्यों पर रोक लग जाती है, लेकिन आध्यात्मिक साधना के लिए यह महीना अत्यंत शुभ होता है।

मलमास क्यों पड़ता है?

जब सूर्य की गति धीमी हो जाती है और चंद्र मास सूर्य मास से आगे निकल जाता है, तब अधिक मास पड़ता है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार यह घटना लगभग हर 2.5 साल में होती है। इस बार ज्येष्ठ मास में अधिक मास आ रहा है। शास्त्रों में इसे भगवान विष्णु का विशेष मास माना गया है। इसलिए इसे पुरुषोत्तम मास का नाम दिया गया है।

2026 में मलमास की तिथियां

वैदिक पंचांग के अनुसार, मलमास 17 मई 2026 को शुरू होकर 15 जून 2026 तक चलेगा। इस पूरे महीने सूर्य की गति मंद रहने के कारण शुभ मुहूर्त नहीं बन पाते। यही कारण है कि इस अवधि में मांगलिक कार्यों पर रोक लगाई जाती है।

मलमास में किन कार्यों पर लगेगी रोक?

मलमास को शुभ कार्यों के लिए अशुभ माना जाता है। इस दौरान इन मांगलिक कार्यों से बचना चाहिए:

  • शादी-विवाह
  • गृह प्रवेश या नए घर की नींव रखना
  • मुंडन संस्कार या जनेऊ संस्कार
  • नया व्यापार, दुकान या शोरूम शुरू करना
  • कोई नया वाहन या संपत्ति खरीदना

ऐसा माना जाता है कि इन कार्यों को मलमास में करने से जीवन में क्लेश, आर्थिक हानि और अशांति आ सकती है।

मलमास में क्या करें?

मलमास को केवल निषेध का महीना नहीं, बल्कि भक्ति और आध्यात्मिक साधना का महीना भी माना जाता है। इस दौरान निम्न कार्य शुभ फल देते हैं:

  • भगवान विष्णु और लक्ष्मी की पूजा-अर्चना
  • अनाज, जल, तिल, कपड़े और फल का दान
  • विष्णु सहस्रनाम, पुरुषोत्तम मास व्रत और ‘ॐ नमो भगवते वासुदेवाय’ मंत्र का जाप
  • सात्विक भोजन और सत्कर्म

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मलमास का धार्मिक महत्व

पुराणों में मलमास को विष्णु भक्ति का विशेष काल बताया गया है। जो भक्त इस महीने में श्रद्धा से विष्णु की आराधना करते हैं, उन्हें सामान्य महीनों से कई गुना अधिक फल मिलता है। इस माह में किया गया दान, व्रत और जप अत्यंत फलदायी होता है। इसलिए मलमास को 'पुरुषोत्तम मास' कहकर इसे शुभ माना जाता है।

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सावधानियां और सलाह

मलमास के दौरान कोई भी नया शुभ कार्य शुरू करने से पहले पंचांग या ज्योतिषी से अवश्य सलाह लें। इस अवधि में पुराने काम पूरे करने, घर की सफाई करने और आध्यात्मिक क्रियाओं पर ध्यान केंद्रित करना ज्यादा उचित रहता है। 17 मई से 15 जून 2026 तक मलमास रहेगा, इसलिए अपनी शादी या अन्य महत्वपूर्ण कार्यक्रमों की तारीख पहले से तय कर लें।

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मलमास हमें सिखाता है कि हर समय शुभ कार्य नहीं होते, कभी-कभी रुककर भक्ति और आत्म-चिंतन का समय भी जरूरी होता है।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Navaneet Rathaur

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नवनीत राठौर नए युग के डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें इस क्षेत्र में करीब 7 साल का अनुभव है। वर्तमान में वो भारत की प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान लाइव हिंदुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन के हिस्सा हैं। यहां वह अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष से जुड़ी खबरें लिखते हैं।


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डिजिटल मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे नवनीत राठौर धर्म से जुड़ी खबरों को प्रमाणिक तौर पर और आमबोल चाल की भाषा में पाठकों के लिए परोसते हैं। वो अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष जैसे विषयों पर लेख लिखकर पाठक को उसकी अहमियत के बारे में बताते हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़े हैं और करीब 5 सालों से काम कर रहे हैं। अपने करियर के दौरान नवनीत ने वेबस्टोरी, फीचर, और एक्सप्लेनर कंटेंट में काम करते हुए अब ज्योतिषीय विषयों को डिजिटल पाठकों तक पहुंचाने में विशेष पहचान बनाई है।


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नवनीत ने शारदा विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा से जनसंचार एवं पत्रकारिता में स्नातक और शुभारती विश्वविद्यालय से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।


नवनीत राठौर ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत जनतंत्र न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने सूर्या समाचार और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। इसके बाद नवनीत लाइव हिंदुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा बने। पाठकों को सरल, विश्वसनीय और प्रेरणादायक जानकारी प्रदान करना ही नवनीत राठौर का मुख्य उद्देश्य है।


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