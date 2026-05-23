मलमास में छोटे बच्चों को बुरी नजर से बचाना है जरूरी, नजर दोष से सुरक्षा के लिए करें ये 5 उपाय

मलमास में बच्चों को बुरी नजर और नजर दोष से बचाना बेहद जरूरी है। जानें काला टीका, नींबू-मिर्च, नमक, काला धागा और हनुमान चालीसा जैसे 5 प्रभावी उपाय। इन सरल टोटकों से बच्चों की सुरक्षा करें और नकारात्मक ऊर्जा से बचाएं।

मलमास या अधिकमास हिंदू पंचांग का एक विशेष महीना है। 17 मई से शुरू यह माह 15 जून 2026 तक रहेगा। इस माह में मांगलिक कार्य वर्जित हो जाते हैं और नकारात्मक ऊर्जा भी बढ़ जाती है। कहा जाता है कि मलमास में खासकर छोटे बच्चों पर बुरी नजर का असर ज्यादा तेजी से होता है। ऐसे में बच्चों की सुरक्षा के लिए कुछ आसान और प्रभावी उपाय किए जा सकते हैं, जो नजर दोष से बचाव में मदद करते हैं।

मलमास में क्यों बढ़ जाती है बुरी नजर की आशंका मलमास में वातावरण में आग्नेय तत्व प्रबल हो जाता है, जिससे नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ जाता है। छोटे बच्चे ऊर्जा के प्रति ज्यादा संवेदनशील होते हैं। ऐसे में बाहर से आने वाली बुरी नजर या ईर्ष्या उनके स्वास्थ्य और खुशी दोनों को प्रभावित कर सकती है। इसलिए मलमास के दौरान बच्चों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान देना जरूरी हो जाता है।

काला टीका लगाकर सुरक्षा करें मलमास में बच्चों को बुरी नजर से बचाने का सबसे आसान और प्रभावी उपाय है काला टीका लगाना। बच्चे को बाहर ले जाते समय आंख के नीचे या गर्दन पर काला टीका जरूर लगाएं। यह टीका नकारात्मक दृष्टि को रोकने का काम करता है। कई परिवारों में यह परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है और माना जाता है कि इससे बच्चे सुरक्षित रहते हैं।

नींबू-मिर्च से उतारें नजर दोष नींबू और हरी मिर्च का प्रयोग नजर उतारने का पुराना और विश्वसनीय उपाय है। बच्चे के ऊपर से सात बार नींबू-मिर्च घुमाकर उसे घर से दूर फेंक दें, जहां किसी का पैर ना पड़ सके। यह उपाय मलमास में रोजाना किया जा सकता है। इससे बच्चे पर लगी बुरी नजर का प्रभाव तुरंत कम हो जाता है और घर का वातावरण भी शुद्ध रहता है।

नमक से दूर करें नकारात्मक ऊर्जा नमक नकारात्मक ऊर्जा को सोखने की अद्भुत क्षमता रखता है। मलमास में बच्चे के सिर के ऊपर से एक चुटकी नमक सात बार घुमाकर उसे आग में डाल दें। इससे बुरी नजर और नकारात्मक प्रभाव दूर होता है। यह उपाय एकदम आसान है, लेकिन बहुत प्रभावी माना जाता है। इसे सप्ताह में दो-तीन बार किया जा सकता है।

हनुमान चालीसा पाठ से मिलेगी मजबूत सुरक्षा हनुमान जी संकटमोचन हैं और बच्चों की रक्षा करने वाले देवता माने जाते हैं। मलमास में रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ करने से बच्चे पर बुरी नजर का असर नहीं पड़ता है। बच्चे को सोते समय या खेलते समय हनुमान चालीसा सुनाएं। इससे ना केवल नजर दोष दूर होता है, बल्कि बच्चे के मन में साहस और सुरक्षा की भावना भी बढ़ती है।

मलमास में बच्चों की सुरक्षा के अन्य उपाय काला धागा बच्चों की कलाई या कमर पर बांधना भी एक पारंपरिक उपाय है। साथ ही घर के मुख्य द्वार पर नींबू-मिर्च लटकाना नकारात्मक ऊर्जा को रोकने में मदद करता है। बच्चों को ज्यादा भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर कम ले जाएं। घर में नियमित रूप से अगरबत्ती जलाएं और साफ-सफाई का ध्यान रखें।

मलमास में बच्चों को बुरी नजर से बचाना बेहद जरूरी है। ऊपर बताए आसान उपायों को अपनाकर आप अपने बच्चों को नकारात्मक प्रभावों से बचा सकते हैं। इन उपायों को श्रद्धा और नियमित रूप से करने से ना सिर्फ बच्चे सुरक्षित रहेंगे, बल्कि घर में सकारात्मक ऊर्जा भी बनी रहेगी।