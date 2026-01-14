Hindustan Hindi News
Hindi Newsधर्म न्यूज़makar sankranti wishes images photos: happy makar sankranti messages makar sankranti ki shubhkamnaye sms kites pongal
Makar Sankranti Wishes Images , Photos : शेयर करें ये लेटेस्ट मकर संक्रांति की शुभकामनाएं फोटो मैसेज, शायरी और कोट्स

संक्षेप:

Jan 14, 2026 07:13 am ISTPankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Happy Makar Sankranti Wishes , Images, Photos : आज पूरे देश में मकर संक्रांति का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। मकर संक्रांति का दिन स्नान और दान के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। 14 जनवरी के दिन सूर्य मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं। इसी दिन मकर संक्रांति मनाई जाएगी लेकिन स्नान और दान 14 एवं 15 जनवरी को किया जाएगा। दोनों दिन मकर संक्रांति की पूजा व दान के लिए शुभ माने जा रहे हैं। मकर संक्रांति के दिन स्नान-दान और पूजा पाठ का काफी महत्व है। इस दिन पतंग उड़ाई जाती है और एक दूसरे दो शुभकामना दी जाती है। मकर संक्रांति को देशभर में कई नामों से जाना जाता है। तमिलनाडु में मकर संक्रांति को पोंगल के रूप में मनाते हैं और वहीं, कर्नाटक, केरल व आंध्र प्रदेश में इसे केवल संक्रांति ही बोला जाता है। उत्तर प्रदेश में मकर संक्रांति को खिचड़ी के नाम से भी जाना जाता है।

मकर संक्रांति के मौके पर लोग अपने परिजनों, दोस्तों और अन्‍य परिचितों को शुभकामना संदेश, मकर संक्रांति तस्वीरें मैसेजेस भी भेजते हैं। यहां हम आपके लिए मकर संक्रांति विशेस की कुछ चुनिंदा तस्वीरें लेकर आए हैं जिन्हें आप अपने दोस्तों को भेज सकते हैं-

भास्करस्य यथा तेजो मकरस्थस्य वर्धते।

तथैव भवतां तेजो वर्धतामिति कामये।।

सूर्यदेव की कृपा से आपके जीवन में उत्तम स्वास्थ्य, सुख और समृद्धि की श्रीवृद्धि हो। मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं

सूर्य का त्योहार

लाएगा आपके जीवन में

ज्ञान और खुशियों का भंडार

मुबारक हो आपको मकर संक्रांति का त्योहार

Happy Makar sankranti 2026

तन में मस्ती, मान में उमंग,

देखकर सबका अपनापन,

गुड़ में जैसे मीठापन,

हो कर साथ हम उड़ाएंगे पतंग,

और भर लें आकाश में अपने रंग...

हैप्पी मकर संक्रांति 2026

चिक्की की खुशबू, लड्डू की बहार

उत्तरायण का त्योहार आने को तैयार

थोड़ी सी मस्ती, थोड़ा सा प्यार

मुबारक हो आपको संक्रांति का त्योहार

Happy Makar sankranti 2026

तिल हम हैं और गुड़ आप,

मिठाई हम हैं और मिठास आप,

साल के पहले त्योहार से हो रही है शुरुआत,

आपको हमारी तरफ से ढेर सारी मुबारकबाद...

हैप्पी मकर संक्रांति 2026

इस साल की मकर संक्रांति

आपके लिए तिल-गुड़ जैसी मीठी

और पतंग जैसी ऊंची

उड़ान लेकर आए

हैप्पी मकर संक्रांति 2026

काट न सके कभी कोई पतंग आपकी,

ना टूटे डोर विश्वास की,

छू लें आप जिंदगी की सारी कामयाबी,

जैसे पतंग छूती है, ऊंचाइयां आसमान की.

Happy Makar Sankranti 2026

बासमती चावल हों और उड़द की दाल,

घी की महकती खुशबू हो और आम का अचार,

दही बड़े की सुगंध के साथ हो अपनों का प्यार,

मुबारक हो आप सभी को खिचड़ी का ये त्यौहार.

हैप्पी मकर संक्रांति 2026

मकर संक्रांति आपके जीवन में नई रोशनी और नई उम्मीदें लेकर आए।

हैप्पी मकर संक्रांति 2026

सूर्यदेव की कृपा से आपके घर में सुख समृद्धि आए।

हैप्पी मकर संक्रांति 2026

जैसे सूर्य उत्तरायण होकर अंधकार मिटाता है,

दुआ है कि ये त्योहार आपकी जिंदगी से हर गम मिटा दे।

हैप्पी मकर संक्रांति 2026

सूरज की राशि बदलेगी,

बहुतों की किस्मत बदलेगी,

यह साल का पहला पर्व होगा,

जो बस खुशियों से भरपूर होगा!

मकर संक्रांति 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं!

पतंगों का नशा, मांझे की धार,

सर्दी की मार, फिर भी दिल है बेकरार,

मुबारक हो आपको पतंगों का त्योहार

मकर संक्रांति के पावन अवसर पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।

यह पर्व हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और लोक परंपराओं से जुड़ाव का प्रतीक है तथा परिश्रम, संयम और प्रकृति के साथ संतुलन के महत्व को दर्शाता है।

यह शुभ उत्सव हम सभी के जीवन में स्वास्थ्य, खुशहाली और निरंतर प्रगति लेकर आए, ऐसी कामना करता हूं।

