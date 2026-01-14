Makar Sankranti Wishes 2026 : मकर संक्रांति पर अपनों को भेजें ये 50+ मैसेज, कोट्स, खूबसूरत संदेश
मकर संक्रांति खुशियों, नई शुरुआत और सकारात्मक सोच का त्योहार है। इस लेख में मकर संक्रांति 2026 के लिए 50 से ज्यादा शुभकामनाएं, मैसेज और कोट्स दिए गए हैं, जिन्हें आप अपने दोस्तों, परिवार और अपनों के साथ आसानी से शेयर कर सकते हैं।
Makar Sankranti Wishes 2026 : मकर संक्रांति का पर्व नई शुरुआत, सकारात्मक सोच और खुशियों का संदेश देता है। यह त्योहार सिर्फ तिल-गुड़, स्नान-दान और पतंग उड़ाने तक सीमित नहीं है, बल्कि अपनों को याद करने और दिल से शुभकामनाएं देने का भी मौका है। जैसे सूर्य उत्तरायण होकर अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ता है, वैसे ही मकर संक्रांति हमें बीती परेशानियों को छोड़कर आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है।इस दिन भेजे गए मैसेज और शुभकामनाएं सिर्फ शब्द नहीं होते, बल्कि उनमें अपनापन, प्यार और अच्छी कामनाएं छिपी होती हैं। तिल-गुड़ की मिठास रिश्तों में घुल जाती है और छोटी-सी शुभकामना भी किसी के चेहरे पर मुस्कान ला सकती है। अगर आप भी मकर संक्रांति के मौके पर अपने दोस्तों, परिवार और करीबियों को खास अंदाज में शुभकामनाएं देना चाहते हैं, तो यहां हम आपके लिए 50 से ज्यादा चुनिंदा मैसेज, कोट्स और खूबसूरत संदेश लेकर आए हैं।
मकर संक्रांति की शुभकामनाएं, Makar Sankranti Wishes:
1.
सूरज की नई किरणें
खुशियों का पैगाम लाएं
तिल-गुड़ की मिठास से
आपका जीवन मीठा बनाएं
2.
इस मकर संक्रांति पर
नई शुरुआत हो आपकी
हर दिन खुशियों से भरा
और हर राह आसान हो आपकी
3.
पतंगों की तरह
ऊंचे उड़ें आपके सपने
मेहनत रंग लाए
और पूरे हों अपने
4.
तिल-गुड़ की मिठास
रिश्तों में घुल जाए
हर गिला दूर हो
और अपनापन बढ़ जाए
5.
सूर्य देव की कृपा से
हर काम सफल हो
जीवन में सुख-शांति
और मन हर पल सरल हो
6.
मकर संक्रांति लाए
नई सोच और नई राह
बीती चिंता छूट जाए
और आगे बढ़े चाह
7.
धूप की गर्माहट
दिल को सुकून दे जाए
हर दिन आपके जीवन में
खुशियों की धूप छा जाए
8.
इस पावन त्योहार पर
अपनों का साथ मिले
हर मुश्किल आसान हो
और हर दिन खास मिले
9.
नई फसल, नई उम्मीद
नई ऊर्जा साथ लाए
मकर संक्रांति आपके
हर सपने को सच बनाए
10.
सूरज की तरह चमको
अंधेरा दूर भगाओ
इस संक्रांति पर
सिर्फ खुशियां अपनाओ
11.
तिल-गुड़ खाओ
मीठा बोलो
रिश्तों में प्यार
खुलकर घोलो
12.
संक्रांति का ये दिन
नई रोशनी लाए
आपके जीवन से
हर दुख मिट जाए
13.
हर सुबह नई उम्मीद
हर शाम सुकून लाए
मकर संक्रांति आपके
जीवन को संवार जाए
14.
पतंगों से सजा आसमान
दिलों में खुशी का नाम
संक्रांति पर मिले आपको
सुकून और सम्मान
15.
नई शुरुआत का संदेश
संक्रांति संग आए
आपके हर प्रयास में
सफलता साथ निभाए
16.
सूरज की गर्मी से
ठंड दूर हो जाए
आपके जीवन से
हर चिंता मिट जाए
17.
मकर संक्रांति का त्योहार
लाए खुशियों की बहार
हर दिन आपके जीवन में
खिले प्यार ही प्यार
18.
नई सोच, नया हौसला
नया विश्वास मिले
इस संक्रांति पर
हर सपना खास मिले
19.
तिल-गुड़ की मिठास
जैसी रहे आपकी बात
संक्रांति पर मिले आपको
सुकून और साथ
20.
सूरज उत्तरायण हो
अंधेरा पीछे छूट जाए
आपके जीवन में
बस उजाला ही आए
21.
हर दिन मुस्कान रहे
हर पल आसान रहे
मकर संक्रांति पर
जीवन शानदार रहे
22.
संक्रांति कहे प्यार से
बीता कल भूल जाओ
नई सुबह अपनाओ
और आगे बढ़ जाओ
23.
पतंगों संग उड़ें अरमान
दिल में भरे विश्वास
संक्रांति पर मिले आपको
खुशियों का एहसास
24.
तिल-गुड़ से मीठा
हर रिश्ता बन जाए
मकर संक्रांति आपके
घर खुशियां लाए
25.
नई रोशनी, नई राह
नई उम्मीदों की बात
संक्रांति लाए जीवन में
सुकून और साथ
26.
सूरज की तरह दमको
खुद पर भरोसा रखो
संक्रांति के इस दिन
सपनों को सच करो
27.
हर दिन नया मौका
हर पल नई खुशी
मकर संक्रांति पर
जिंदगी लगे हंसी
28.
तिल-गुड़ की मिठास
दिलों में भर जाए
हर छोटा सा रिश्ता
खास बन जाए
29.
संक्रांति का ये त्योहार
लाए जीवन में रंग
हर दिन बने खास
हर पल रहे उमंग
30.
सूरज की रोशनी संग
खुशियों का आगमन हो
मकर संक्रांति पर
हर सपना सफल हो
31.
नई फसल की खुशबू
नई शुरुआत लाए
संक्रांति आपके जीवन में
सुख-शांति भर जाए
32.
हर रिश्ता मजबूत हो
हर दिल साफ हो जाए
मकर संक्रांति पर
हर दूरी मिट जाए
33.
धूप की तरह गर्माहट
रिश्तों में बनी रहे
संक्रांति के इस दिन
खुशी पास ही रहे
34.
सूरज का आशीर्वाद
आपके साथ बना रहे
हर दिन आपके जीवन में
खुशियों का उजाला रहे
35.
संक्रांति का संदेश
प्यार बांटते चलो
मीठे शब्द बोलो
और आगे बढ़ते चलो
36.
नई सुबह, नई राह
नई सोच साथ लाए
मकर संक्रांति आपके
जीवन को सजाए
37.
हर सपना पूरा हो
हर चाहत सच्ची हो
संक्रांति पर जिंदगी
और भी अच्छी हो
38.
तिल-गुड़ की मिठास
दिलों को जोड़ दे
संक्रांति हर रिश्ते को
और मजबूत कर दे
39.
सूरज की किरणों संग
नई ऊर्जा आए
आपके जीवन में
खुशियां छा जाए
40.
संक्रांति पर दुआ है
हर दिन बेहतर हो
आपका हर कल
आज से सुनहरा हो
41.
नई शुरुआत का नाम
मकर संक्रांति है
जीवन में संतुलन
और सुकून की बात है
42.
हर सुबह उम्मीद
हर शाम सुकून
संक्रांति पर मिले आपको
खुशियों का जुनून
43.
पतंगों की ऊंची उड़ान
सपनों की पहचान
संक्रांति पर मिले आपको
नई दिशा, नई जान
44.
तिल-गुड़ सा मीठा
हर दिन बन जाए
मकर संक्रांति आपके
घर खुशहाली लाए
45.
सूरज के साथ बढ़ें
आपके अच्छे दिन
संक्रांति पर मिले आपको
सुकून हर एक क्षण
46.
हर कोशिश रंग लाए
हर मेहनत सफल हो
मकर संक्रांति पर
जीवन सुंदर हो
47.
नई रोशनी, नई राह
नई सोच मिले
संक्रांति पर जीवन में
खुशियों के फूल खिले
48.
तिल-गुड़ की मिठास
रिश्तों में बनी रहे
संक्रांति के इस दिन
हर खुशी करीब रहे
49.
सूरज की तरह चमको
खुद पर यकीन रखो
मकर संक्रांति पर
हर सपना सच रखो
50.
मकर संक्रांति लाए
सुख, शांति और प्यार
आपका हर दिन बने
खुशहाल और शानदार