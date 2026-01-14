Makar Sankranti Shayari In Hindi : मकर संक्रांति पर अपनों को भेजें ये शायरियां, ऐसे कहें- हैप्पी मकर संक्रांति

संक्षेप: Makar Sankranti Shayari in Hindi: मकर संक्रांति खुशियों, नई शुरुआत और अच्छी सोच का त्योहार है। इस लेख में मकर संक्रांति पर भेजने के लिए आसान और प्यारी शायरियां दी गई हैं, जिनसे आप अपने दोस्तों, परिवार और अपनों को दिल से हैप्पी मकर संक्रांति कह सकते हैं।

Jan 14, 2026 07:30 am IST

Makar Sankranti Shayari In Hindi : आज मकर संक्रांति का पावन पर्व मनाया जा रहा है। यह त्योहार सिर्फ तिल-गुड़ की मिठास, स्नान-दान और पुण्य कमाने तक सीमित नहीं है, बल्कि अपनों के लिए अच्छी कामनाएं करने और रिश्तों में गर्माहट भरने का मौका भी है। जैसे सूर्य उत्तरायण होकर अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ता है, वैसे ही मकर संक्रांति हमें नकारात्मक सोच छोड़कर सकारात्मक राह चुनने की सीख देती है। मकर संक्रांति पर तिल-गुड़ की मिठास रिश्तों को और गहरा बनाती है, पतंगों की ऊंची उड़ान सपनों को नई दिशा देती है और दान-पुण्य का भाव मन को हल्का कर देता है। यही वजह है कि इस दिन भेजी गई शुभकामनाएं सिर्फ शब्द नहीं रहतीं, बल्कि दिल से दिल तक पहुंचने वाली भावनाएं बन जाती हैं। ऐसे में मकर संक्रांति के मौके पर अपनों को शायरियों के जरिए शुभकामनाएं देना एक खास तरीका हो सकता है। ये शायरियां न सिर्फ त्योहार की खुशी बढ़ाती हैं, बल्कि यह भी जताती हैं कि आप उनके सुख, स्वास्थ्य और संतुलन की कामना करते हैं। कामना है कि यह संक्रांति आपके करीबियों के जीवन में नई ऊर्जा, नए संकल्प और नई संभावनाएं लेकर आए। हर प्रयास सूर्य की तरह उज्ज्वल हो, हर रिश्ता तिल-गुड़ की तरह मीठा बना रहे और आने वाला साल 2026 आपके और आपके अपनों के लिए उत्तरायण की तरह उजाले से भरा हो। मकर संक्रांति की ये खास शायरियां भेजकर अपनों से कहें- हैप्पी मकर संक्रांति।

मकर संक्रांति शायरी (Best Makar Sankranti Shayari in Hindi) 1.

सूरज की किरणें साथ लाएं उजाला,

हर दिन हो खुशियों से भरने वाला।

तिल-गुड़ सी मिठास रहे जिंदगी में,

मुबारक हो संक्रांति का ये त्योहार निराला।

2.

पतंगों की तरह ऊंचा हो आपका नाम,

हर काम में मिले आपको मुकाम।

सूर्य देव दें शक्ति और सहारा,

मकर संक्रांति लाए खुशियों का पैगाम।

3.

नई फसल, नई सोच, नया विश्वास,

हर दिन रहे चेहरे पर खुशियों की आस।

इस संक्रांति पर बस यही दुआ है,

आपका जीवन रहे सदा खास।

4.

तिल की मिठास, गुड़ का स्वाद,

रिश्तों में बढ़े प्यार और विश्वास।

सूरज की तरह चमके आपका भाग्य,

मकर संक्रांति लाए खुशियों की बरसात।

5.

सर्दी जाए, धूप आए,

जीवन में खुशहाली छाए।

हर सपना हो पूरा आपका,

संक्रांति यही पैगाम लाए।

6.

पतंग उड़े आसमान में,

खुशियां बसें हर इंसान में।

सूर्य देव की कृपा बनी रहे,

मकर संक्रांति लाए मुस्कान में।

7.

बीते गम को पीछे छोड़,

नई उम्मीदों से नाता जोड़।

संक्रांति कहे मुस्कुरा कर,

आज से बेहतर होगा हर मोड़।

8.

तिल-गुड़ की मिठास जैसी,

मीठी रहे आपकी बात।

हर दिन बने खास आपका,

संक्रांति दे यही सौगात।

9.

धूप खिले, मन मुस्काए,

हर चिंता दूर हो जाए।

इस संक्रांति पर दुआ है,

आपका हर दिन संवर जाए।

10.

सूरज की रोशनी से

अंधेरा दूर हो जाए।

आपके जीवन में बस

खुशियों का सवेरा आए।

11.

संक्रांति का ये त्योहार,

लाए जीवन में बहार।

मेहनत का फल मिले पूरा,

और हर दिन बने शानदार।

12.

पतंगों संग उड़ें अरमान,

सूरज दे नई पहचान।

मकर संक्रांति पर मिले,

आपको खुशियों का वरदान।

13.

नई सुबह, नई किरण,

नई उम्मीद, नया मन।

संक्रांति पर यही कामना,

खुशहाल रहे हर एक पल।

14.

तिल-गुड़ खाओ, मीठा बोलो,

दिल में रखो प्यार अनमोल।

संक्रांति लाए जीवन में,

सुकून और खुशियों का गोल।

15.

धूप की गर्माहट संग,

ठंड को कहो अलविदा।

संक्रांति लाए जिंदगी में,

सिर्फ खुशियां और वादा।

16.

सूर्य देव का आशीर्वाद,

हर दिन दे नई सौगात।

मकर संक्रांति पर मिले,

सफलता और सम्मान साथ।

17.

पतंगों से सजा ये आसमान,

खुशियों से भरा हर इंसान।

संक्रांति कहे मुस्कुरा कर,

जीवन है बहुत ही महान।

18.

नई फसल, नई शुरुआत,

हर दिन बने खास बात।

मकर संक्रांति लाए जीवन में,

सुख, शांति और साथ।

19.

तिल-गुड़ सी मिठी हो हंसी,

हर पल रहे चेहरे पे खुशी।

संक्रांति दे यही दुआ,

जिंदगी रहे सजी-सजी।

20.

सूरज की तरह चमकें आप,

हर मुश्किल हो जाए साफ।

मकर संक्रांति की शुभकामनाएं,