मकर संक्रांति की कथा, यहां जानें मकर संक्रांति या खिचड़ी से जुड़ी 2 जरूरी बातें

Makar Sankranti, मकर संक्रांति की कथा: आपके मन में भी कभी न कभी ये सवाल तो जरूर आया होगा कि मकर संक्रांति क्यों मनाई जाती है या इस त्योहार को मनाने के पीछे की वजह क्या है? हर साल जनवरी के महीने में मकर संक्रांति का त्योहार मनाया जाता है। यह एक ऐसा त्योहार है, जो दुनियाभर में अलग-अलग नामों से मनाया जाता है। यह त्योहार हर साल 14 या 15 तारीख को ही मनाया जाता है। मकर संक्रांति से ही सूर्य देव उत्तरायण हो जाते हैं और खरमास की समाप्ति होती है। मकर संक्रांति का त्योहार पोंगल, बिहू, उत्तरायण और खिचड़ी के नाम से भी मनाया जाता है। इस दिन स्नान और दान विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है। आइए जानते हैं मकर संक्रांति कि कथा और इस पर्व से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण सवालों के जवाब-

मकर संक्रांति से जुड़ी पौराणिक कथा- भीष्म पितामह और इच्छा मृत्यु का वरदान मकर संक्रांति पर्व का उल्लेख श्रीमद्भागवत गीता में भी देखने को मिल सकता है। महाभारत काल के दौरान मकर संक्रांति का एक गहरा संबंध भीष्म पितामह से माना जाता है। भीष्म पितामह को अपनी इच्छा के अनुसार मृत्यु का वरदान प्राप्त था। जब वे बाणों की शय्या पर लेटे थे, तब सूर्य 'दक्षिणायन' (अंधकार का समय) में थे। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि दक्षिणायन में शरीर त्यागने पर मोक्ष नहीं मिलता। इसलिए भीष्म पितामह ने अपने प्राण त्यागने के लिए सूर्य के 'उत्तरायण' (मकर संक्रांति) होने का इंतजार किया। जैसे ही सूर्य ने मकर राशि में प्रवेश किया और उत्तरायण हुए, भीष्म पितामह ने अपने प्राण त्याग दिए ताकि उन्हें जन्म-मरण के बंधन से मुक्ति मिल सके।

यहां जानें मकर संक्रांति या खिचड़ी से जुड़ी 2 जरूरी बातें क्यों नहीं बदलती है मकर संक्रांति की तारीख? भारतीय व हिंदू पंचांग के अनुसार, अधिकतर हिंदू त्योहार चंद्रमा की स्थिति पर आधारित होते हैं। इसी कारण तिथि में बदलाव देखने को मिलता है। वहीं, मकर संक्रांति का पर्व सूर्य के गोचर पर आधारित है। इसलिए इसकी तारीख लगभग स्थिर (14 या 15 जनवरी) रहती है।

क्या मकर संक्रांति से देवताओं के दिनों कि गणना की जाती है? शास्त्रों के अनुसार, मकर संक्रांति पर्व से ही देवताओं के दिन की गणना की जाती है। सूर्य देव मकर संक्रांति से उत्तरायण में रहते हैं, इस अवधि को दिन कहते हैं। वहीं, सूर्य के दक्षिणायन में रहने कि अवधि को रात्रि कहते हैं। यह 6-6 महीने पर होता है, इसलिए सूर्य का मकर और कर्क गोचर महत्वपूर्ण माना जाता है।