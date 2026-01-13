Makar Sankranti Daan List: मकर संक्रांति पर राशि अनुसार करें इन चीजों का दान, दूर होगा शनि दोष

Hindustan Hindi News
Makar Sankranti Daan List: मकर संक्रांति हिंदू धर्म का एक बहुत ही खास और पुण्य देने वाला पर्व माना जाता है। इस दिन सूर्य धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं। इसे सूर्य का उत्तरायण होना कहा जाता है। मान्यता है कि इस दिन किया गया स्नान, दान और पूजा कई गुना फल देता है।

Makar Sankranti Daan List: मकर संक्रांति हिंदू धर्म का एक बहुत ही खास और पुण्य देने वाला पर्व माना जाता है। इस दिन सूर्य धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं। इसे सूर्य का उत्तरायण होना कहा जाता है। मान्यता है कि इस दिन किया गया स्नान, दान और पूजा कई गुना फल देता है। खास बात यह है कि मकर संक्रांति पर दान करने से शनि दोष, ग्रह बाधा और जीवन की परेशानियां भी कम होती हैं। ज्योतिष के अनुसार, अगर मकर संक्रांति पर अपनी राशि के हिसाब से दान किया जाए, तो उसका असर और ज्यादा शुभ माना जाता है। आइए जानते हैं, किस राशि के लोगों को क्या दान करना चाहिए…

मेष राशि

मेष राशि के जातकों को इस दिन लाल कपड़ा, गुड़, गेहूं और तांबे के बर्तन का दान करना चाहिए। इससे आत्मविश्वास बढ़ता है और करियर में रुकावटें दूर होती हैं।

वृषभ राशि

वृषभ राशि वालों के लिए सफेद कपड़े, चावल, दूध, दही और चीनी का दान शुभ रहता है। इससे धन से जुड़ी परेशानियां कम होती हैं और परिवार में सुख-शांति बनी रहती है।

मिथुन राशि

मिथुन राशि के लोग हरे कपड़े, मूंग दाल, हरी सब्जियां और किताबें दान करें। इससे मानसिक तनाव कम होता है और कामकाज में सफलता मिलती है।

कर्क राशि

कर्क राशि वालों को चावल, दूध, सफेद मिठाई और चांदी का दान करना चाहिए। इससे पारिवारिक कलह कम होती है और मन शांत रहता है।

सिंह राशि

सिंह राशि के लिए गेहूं, गुड़, लाल वस्त्र और सूर्य से जुड़ी चीजें जैसे तांबा दान करना शुभ माना जाता है। इससे मान-सम्मान बढ़ता है।

कन्या राशि

कन्या राशि के जातक हरी दाल, सब्जियां, स्टेशनरी और हरे कपड़े का दान करें। इससे नौकरी और सेहत से जुड़ी दिक्कतें कम होती हैं।

तुला राशि

तुला राशि वालों के लिए सफेद कपड़े, इत्र, मिठाई और चावल का दान अच्छा माना जाता है। इससे रिश्तों में मिठास आती है।

वृश्चिक राशि

वृश्चिक राशि के लोग काले तिल, सरसों का तेल, कंबल और लोहा दान करें। इससे शनि दोष और मानसिक परेशानी से राहत मिलती है।

धनु राशि

धनु राशि वालों को पीले कपड़े, चने की दाल, हल्दी और धार्मिक किताबें दान करनी चाहिए। इससे भाग्य मजबूत होता है।

मकर राशि

मकर राशि के जातकों के लिए काले तिल, उड़द दाल, कंबल और जूते-चप्पल का दान विशेष लाभ देता है। इससे शनि की साढ़ेसाती और ढैय्या का असर कम होता है।

कुंभ राशि

कुंभ राशि वालों को कंबल, नीले कपड़े, लोहे की वस्तुएं और तिल का दान करना चाहिए। इससे जीवन में स्थिरता आती है।

मीन राशि

मीन राशि के जातक पीले वस्त्र, केले, चने की दाल और मिठाई दान करें। इससे मन की उलझनें दूर होती हैं और सकारात्मकता बढ़ती है।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

