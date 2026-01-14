Hindustan Hindi News
Makar Sankranti 2026 Wishes: मकर संक्रांति की बधाई देने के लिए शेयर करें 10 शानदार स्टेटस और शुभकामनाएं

संक्षेप:

Makar Sankranti 2026 Wishes in Hindi: जब भगवान सूर्य नारायण मकर राशि में प्रवेश करते हैं तब भगवान का उत्तरायण प्रारंभ होता है। हर साल जनवरी में मकर संक्रांति का त्योहार आता है और अपने संग उल्लास व उमंग की बौछार लाता है। 

Jan 14, 2026 01:15 am IST
Makar Sankranti 2026 Wishes in Hindi: जब भगवान सूर्य नारायण मकर राशि में प्रवेश करते हैं तब भगवान का उत्तरायण प्रारंभ होता है। इस दिन से संपूर्ण शुभ कर्म शुरू हो जाते हैं। हर साल जनवरी में मकर संक्रांति का त्योहार आता है और अपने संग उल्लास व उमंग की बौछार लाता है।

मकर संक्रांति की बधाई देने के लिए शेयर करें 10 शानदार स्टेटस और शुभकामनाएं

1- जैसे तिल और गुड़ मिलाकर मिठाई बनती है,

वैसे ही आपको खुशियां और सफलता मिलती रहे

और आपका जीवन भी मिठास से भरा रहे।

मकर संक्रांति 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं!

2- मीठे गुड़ में मिल गया तिल,

उड़ी पतंग और खिल गया दिल,

हर पल सुख और हर दिन शांति,

आप सबकी शुभ हो मकर संक्रांति

मकर संक्रांति 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं!

3- सूरज की राशि बदलेगी,

बहुतों की किस्मत बदलेगी,

यह साल का पहला पर्व होगा,

जो बस खुशियों से भरपूर होगा!

मकर संक्रांति 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं!

4- सपनों को लेकर मन में

उड़ाएंगे पतंग गगन में ,

ऐसी भरेगी उड़ान ये पतंग,

जो भर देगी जीवन में खुशियों की तरंग

मकर संक्रांति 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं!

5- पतंगों का नशा, मांझे की धार,

सर्दी की मार, फिर भी दिल है बेकरार,

मुबारक हो आपको पतंगों का त्योहार

मकर संक्रांति 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं!

6- उदारता, दान और धर्म परायणता के पर्व,

मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं,

भगवान भास्कर आपको,

यश वैभव एवं सुख समृद्धि प्रदान करें,

मकर संक्रांति 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं!

7- तिल हम है,

गुड़ हो आप,

मिठाई हम है,

मिठास हो आप,

मकर संक्रांति 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं!

8- मंदिर की घंटी,

आरती की थाली,

सुबह के सूरज की लाली,

मकर संक्रांति का पर्व लाया

नई उमंग, नई ताजगी और खुशहाली

मकर संक्रांति 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं!

9- खुशियां आपके आंगन में आए,

जीवन में नई उम्मीदें सजाए,

मकर संक्रांति का ये पावन पर्व,

आपको ढेर सारी खुशियां दिलाए।

मकर संक्रांति 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं!

10- काट न सके कभी कोई पतंग आपकी

टूटे न कभी डोर विश्वास की

छू लो आप ज़िन्दगी की सारी कामयाबी

जैसे पतंग छूती है ऊंचाइयां आसमान की।

मकर संक्रांति 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं!

Shrishti Chaubey

लेखक के बारे में

Shrishti Chaubey
लाइव हिन्दुस्तान में बतौर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रही सृष्टि चौबे को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है। सृष्टि को एस्ट्रोलॉजी से जुड़े विषयों पर लिखने की अच्छी समझ है। इसके अलावा वे एंटरटेनमेंट और हेल्थ बीट पर भी काम कर चुकी हैं। सृष्टि ग्रह गोचर, नक्षत्र परिवर्तन, हस्तरेखा, फेंगशुई और वास्तु पर अच्छी जानकारी रखती हैं। खबर लिखने के साथ-साथ इन्हें वीडियो कॉन्टेंट और रिपोर्टिंग में भी काफी रुचि है। सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। अपने कॉलेज के दिनों में इन्होंने डाटा स्टोरी भी लिखी है। साथ ही फैक्ट चेकिंग की अच्छी समझ रखती हैं। और पढ़ें
