मकर संक्रांति आज, घर के कुलदेवता को चावल, तिल, गुड़ होगा अर्पित, प्रात:काल में दिव्य अर्घ्य से मिलेगी सूर्य की कृपा

Makar Sankranti 2026 : रांची समेत आसपास के इलाकों में गुरुवार को मकर संक्राति की धूम रहेगी। तिल-गुड़ की मिठास के साथ लोग पवित्र नदियों-जलाशयों में आस्था की डुबकी लगाएंगे। वहीं, बहुत से लोग घरों में गंगाजल मिले पानी से पुण्यकाल का स्नान करेंगे।  

Jan 15, 2026 08:04 am ISTAnuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तान
रांची समेत आसपास के इलाकों में गुरुवार को मकर संक्राति की धूम रहेगी। तिल-गुड़ की मिठास के साथ लोग पवित्र नदियों-जलाशयों में आस्था की डुबकी लगाएंगे। वहीं, बहुत से लोग घरों में गंगाजल मिले पानी से पुण्यकाल का स्नान करेंगे। इसके साथ ही खरमास का समापन होगा और मांगलिक कार्य शुरू हो जाएंगे। सुबह से ही मंदिरों-घरों में पूजा की घंटियां बजेंगी।

प्रात:काल में दिव्य अर्घ्य से सूर्य की प्राप्त होती है कृपा

मकर संक्रांति का शास्त्रीय नियम है कि प्रदोषकाल के बाद रात में किसी भी समय संक्रांति लगती है तो उसका पुण्यकाल दूसरे दिन होता है। स्नान दान के लिए यह पर्व महत्वपूर्ण है। गंगा स्नान का विशेष महत्व है। गंगाजल को जल में मिलाकर स्नान करना पुण्दायक होता है। प्रात:काल में दिव्य अर्घ्य देने से सूर्यनारायण की कृपा प्राप्त होती है।

खिचड़ी का महत्व, प्रसाद के रूप में करेंगे ग्रहण

मकर संक्रांति के दिन तिलकुट के साथ दही और चूड़ा खाने की भी पुरानी परंपरा है। इसे खिचड़ी का पर्व भी कहा जाता है। इस दिन पर्व की महत्ता खिचड़ी से है। लोग इस दिन उड़द की साबूत दाल के साथ चावल की खिचड़ी बनाकर ब्राह्मण को खिलाने के बाद प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं।

घर के कुलदेवता को चावल, तिल, गुड़ किया जाएगा अर्पित

घर के कुलदेवता को चावल, तिल, तिलकुट और गुड़ का भोग अर्पित किया जाएगा। मकर संक्रांति पर भगवान की पहली पूजा होगी। पहाड़ी मंदिर, जगन्नाथ मंदिर समेत अन्य मंदिरों में इसकी तैयारी पूरी हो चुकी है। इस दिन इन मदिरों में विशेष रूप से प्रसाद का वितरण होगा। संक्रांति होने के साथ ही मांगलिक कार्य जैसे विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश आदि शुभ कार्य आरंभ हो जाएंगे। राजधानी रांची के जानेमाने ज्योतिषाचार्य आचार्य कृष्ण ने कहा, संक्रांति 15 जनवरी को मन रही है। भगवान सूर्य ने 14 जनवरी की रात 9:19 बजे मकर राशि में प्रवेश किया है। इसके साथ ही सूर्य उत्तरायण हो चुके हैं। इसके साथ ही खरमास खत्म हो गया है।

विशेष भाेग

प्रभु जगन्नाथ स्वामी, भगवान बलभद्र और माता सुभद्रा आदि देवी-देवताओं की विशेष पूजा होगी, प्रसाद का विशेष भोग लगेगा

