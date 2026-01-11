Hindustan Hindi News
Hindi Newsधर्म न्यूज़Makar Sankranti 2026 These zodiac signs will benefit from Makar Sankranti their luck will shine like the sun
Makar Sankranti 2026: मकर संक्रांति से इन राशियों को होगा लाभ, सूर्य की तरह चमकेगा भाग्य

Makar Sankranti 2026: मकर संक्रांति से इन राशियों को होगा लाभ, सूर्य की तरह चमकेगा भाग्य

संक्षेप:

Makar Sankranti 2026: इस साल मकर संक्रांति 14 जनवरी को है। क्योंकि इस दिन ग्रहों के राजा सूर्य दोपहर में 3:13 मिनट पर मकर राशि में गोचर करेंगे। सूर्य के इस परिवर्तन का प्रभाव सभी 12 राशियों पर पड़ता है। लेकिन कुछ खास राशियों पर इसका बेहद शुभ प्रभाव पड़ता है।

Jan 11, 2026 09:24 am ISTDheeraj Pal लाइव हिन्दुस्तान
हिंदू धर्म में मकर संक्रांति पर्व बेहद खास महत्व होता है। यह पर्व तब मनाया जाता है, जब सूर्य देव धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं, तब मकर संक्रांति मनाई जाती है। सूर्य देव जब किसी भी राशि में परिवर्तन करते हैं, तो संक्रांति कहलाती है। साथ ही इस अवधि में सूर्य उत्तरायण होते हैं। इस साल मकर संक्रांति 14 जनवरी को है। क्योंकि इस दिन ग्रहों के राजा सूर्य दोपहर में 3:13 मिनट पर मकर राशि में गोचर करेंगे। सूर्य के इस परिवर्तन का प्रभाव सभी 12 राशियों पर पड़ता है। लेकिन कुछ खास राशियों पर इसका बेहद शुभ प्रभाव पड़ता है। ऐसे में आज हम जानेंगे कि मकर संक्रांति 2026 से किन राशियों का भाग्य बदल जाएगा।

मेष राशि
सूर्य का मकर राशि में प्रवेश मेष राशि के जातकों के लिए काफी शुभ होगा। इस राशि के जातकों को निश्चित रूप से लाभ होगा। करियर में खूब सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां भी दूर होंगी। भाग्य भी खूब साथ देगा। धन लाभ से आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। ऑफिस में आपके काम की जमकर तारीफ होगी।

कर्क राशि
मकर संक्रांति से कर्क राशि वालों का स्वर्णिम दिनों की शुरुआत होगी। इनकम में बढ़ोतरी होगी, जिससे आर्थिक स्थिति काफी मजबूत रहेगी। करियर में सुनहरी सफलता हासिल करेंगे। नौकरी में प्रमोशन के योग बन रहे हैं। यात्रा से खूब लाभ प्राप्त होगा। घर-परिवार वालों के लिए कहीं घूमने-फिरने का प्लान बन सकता है।

कुंभ राशि
मकर संक्रांति से कुंभ राशि वालों को अच्छा खास लाभ प्राप्त होगा। आय में बढ़ोतरी होगी। लंबे समय से रुके कार्य पूरे होंगे। व्यापार में मुनाफा होगा। नई नौकरी प्राप्त होने के भी प्रबल आसार दिखाई दे रहे हैं। विदेश यात्रा पर जा सकते हैं। इस दौरान कोई बड़ी डील फाइनल हो सकती है। कहीं ऐसी जगह निवेश कर सकते हैं जिससे भविष्य में अच्छा लाभ प्राप्त होगा।

सिंह राशि
सिंह राशि वालों के लिए भी मकर संक्रांति से खूब लाभ होगा। शत्रु और विरोधी परास्त होंगे। कोई भी आपके सामने टिक नहीं पाएगा। स्वास्थ्य और आर्थिक स्थिति में तीव्र गति से सुधार होगा। जीवन का तनाव दूर होगा। कार्य और व्यापार में खूब लाभ होंगे। इसके अलावा विवाह के भी योग बनते दिखाई दे रहे हैं।

वृश्चिक राशि
सूर्य का राशि परिवर्तन वृश्चिक राशि वालों के लिए बढ़िया संकेत दे रहा है। मकर संक्रांति से आपकी मुश्किलें कम होंगी। अगर आप प्रयास करते हैं, तो आपके नए काम की शुरुआत हो सकती है। यह समय करियर में बड़ा बदलाव करने का है। स्थान परिवर्तन होगा। नौकरी में प्रमोशन के योग हैं।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें

