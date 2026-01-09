मकर संक्रांति से शुरू होंगे इन राशियों के अच्छे दिन, सूर्य देव की बरसेगी कृपा, भाग्य का मिलेगा पूरा साथ

संक्षेप: हिंदू पंचांग के अनुसार मकर संक्रांति 14 जनवरी को है। इस दिन सूर्य धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करेंगे। भगवान सूर्य के इस राशि परिवर्तन काल को ही संक्रांति कहा जाता है। ज्योतिष गणनाओं के अनुसार मकर संक्रांति से कुछ राशि वालों का भाग्यदोय होना तय है।

Makar Sankranti 2026 Horoscope : हिंदू पंचांग के अनुसार मकर संक्रांति 14 जनवरी को है। इस दिन सूर्य धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करेंगे। भगवान सूर्य के इस राशि परिवर्तन काल को ही संक्रांति कहा जाता है। इस दिन सूर्यदेव की पूजा करने का विधान है। मकर संक्राति का पुण्य काल 14 जनवरी को 03:13 पी एम से 05:45 पी एम तक रहेगा। मकर संक्रांति तिथि बहुत ही शुभफलदायी मानी जाती है। ज्योतिष गणनाओं के अनुसार मकर संक्रांति से कुछ राशि वालों का भाग्यदोय होना तय है। इन राशि वालों को भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। आइए जानते हैं, मकर संक्रांति से किन राशि वालों के शुरू होंगे अच्छे दिन-

मेष राशि- मेष राशि के जातकों के लिए सूर्य का राशि परिवर्तन शुभ संकेत लेकर आया है। इस दौरान धन लाभ के अच्छे योग बन रहे हैं, जिससे आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। परिवार के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा और घरेलू जीवन में खुशी महसूस करेंगे। सूर्य के गोचर से मेष राशि वालों के लिए अच्छे दिनों की शुरुआत होने जा रही है।

मिथुन राशि- मिथुन राशि वालों के लिए यह समय किसी वरदान से कम नहीं कहा जा सकता। लंबे समय से जिस काम को शुरू करने की योजना बना रहे थे, उसके लिए अब समय अनुकूल है। कार्यक्षेत्र में सफलता मिलने के संकेत हैं। दांपत्य जीवन में भी मधुरता बनी रहेगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं, जिससे आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर होगी।

सिंह राशि- सिंह राशि के जातकों को इस दौरान शुभ फलों की प्राप्ति हो सकती है। धन लाभ के योग बन रहे हैं और परिवार के सदस्यों का पूरा सहयोग मिलेगा। शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए यह समय खासतौर पर अच्छा रहने वाला है। कार्य और व्यापार में लाभ के संकेत हैं, लेकिन फैसले लेने में देर न करें। इसके अलावा विवाह के योग भी बनते दिखाई दे रहे हैं।

कन्या राशि- कन्या राशि वालों के लिए नौकरी और व्यापार से जुड़े मामलों में लाभ के संकेत हैं। जमीन-जायदाद से जुड़े पुराने अटके काम सुलझ सकते हैं। इस दौरान मकान या नया वाहन खरीदने का भी योग बन रहा है। व्यापारियों के लिए यह समय काफी फायदेमंद साबित हो सकता है और नए सौदे लाभ दिला सकते हैं।

धनु राशि- धनु राशि के जातक इस समय धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों की ओर ज्यादा आकर्षित रहेंगे। दान-पुण्य करने का अवसर मिलेगा और आपके अच्छे कार्यों की सराहना भी होगी। विवाह के योग बन रहे हैं और परिवार में किसी मांगलिक कार्यक्रम की संभावना है। कुल मिलाकर यह समय मानसिक शांति और पारिवारिक खुशियां लेकर आएगा।