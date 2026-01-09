मकर संक्रांति पर राशि अनुसार करें दान, सूर्य देव के आशीर्वाद से चमकेगा भाग्य

संक्षेप: ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, मकर संक्रांति पर राशि अनुसार दान करने से सूर्य प्रसन्न होते हैं और जीवन में भाग्य चमकता है। सूर्य कमजोर होने पर आत्मविश्वास, स्वास्थ्य और करियर में रुकावट आती है। मकर संक्रांति पर सही दान से ये दोष दूर होते हैं।

मकर संक्रांति सूर्य के मकर राशि में प्रवेश का पर्व है। यह दिन उत्तरायण का प्रारंभ माना जाता है। इस दिन सूर्य देव की पूजा और दान करने से विशेष फल मिलता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, मकर संक्रांति पर राशि अनुसार दान करने से सूर्य प्रसन्न होते हैं और जीवन में भाग्य चमकता है। सूर्य कमजोर होने पर आत्मविश्वास, स्वास्थ्य और करियर में रुकावट आती है। मकर संक्रांति पर सही दान से ये दोष दूर होते हैं। आइए जानते हैं हर राशि के लिए क्या दान करना शुभ है।

मेष राशि - लाल वस्त्र और गुड़ का दान मेष राशि सूर्य की अग्नि तत्व से जुड़ी है। इस दिन लाल वस्त्र, लाल फूल या गुड़ दान करें। इससे सूर्य देव प्रसन्न होते हैं और आत्मविश्वास बढ़ता है। करियर में रुकावट दूर होती है।

वृषभ राशि - सफेद चावल और दही का दान वृषभ राशि शुक्र प्रभावित है। सफेद चावल, दही या सफेद मिठाई दान करें। इससे सूर्य की कृपा मिलती है और आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। परिवार में सुख बढ़ता है।

मिथुन राशि - हरी मूंग और हरी सब्जी का दान मिथुन राशि बुध से जुड़ी है। हरी मूंग दाल, हरी सब्जियां या हरे कपड़े दान करें। इससे सूर्य देव का आशीर्वाद मिलता है और बुद्धि तेज होती है। व्यापार में लाभ मिलता है।

कर्क राशि - दूध और चावल का दान कर्क राशि चंद्र प्रभावित है। दूध, चावल या सफेद मिठाई दान करें। इससे सूर्य की कृपा मिलती है और मानसिक शांति मिलती है। परिवार में सुख और स्वास्थ्य अच्छा रहता है।

सिंह राशि - गेहूं और गुड़ का दान सिंह राशि सूर्य की राशि है। गेहूं, गुड़ या लाल फूल दान करें। इससे सूर्य देव बहुत प्रसन्न होते हैं। सम्मान, नेतृत्व क्षमता और यश बढ़ता है। करियर में तरक्की मिलती है।

कन्या राशि - हरे वस्त्र और हरी मूंग का दान कन्या राशि बुध से जुड़ी है। हरे वस्त्र, हरी मूंग या हरी सब्जियां दान करें। इससे सूर्य देव का आशीर्वाद मिलता है। स्वास्थ्य और बुद्धि में सुधार होता है।

तुला राशि - सफेद वस्त्र और घी का दान तुला राशि शुक्र प्रभावित है। सफेद वस्त्र, घी या सफेद मिठाई दान करें। इससे सूर्य की कृपा मिलती है और वैभव बढ़ता है। रिश्तों में मधुरता आती है।

वृश्चिक राशि - लाल फल और गुड़ का दान वृश्चिक राशि मंगल से जुड़ी है। लाल फल, गुड़ या लाल वस्त्र दान करें। इससे सूर्य देव प्रसन्न होते हैं। साहस बढ़ता है और बाधाएं दूर होती हैं।

धनु राशि - चना दाल और पीले फूल का दान धनु राशि गुरु प्रभावित है। चना दाल, केला या पीले फूल दान करें। इससे सूर्य की कृपा मिलती है। ज्ञान और संतान सुख में वृद्धि होती है।

मकर राशि - काले तिल और सरसों तेल का दान मकर राशि शनि की है। काले तिल, सरसों तेल या कंबल दान करें। इससे सूर्य देव का आशीर्वाद मिलता है। करियर में प्रगति होती है और शनि दोष कम होता है।

कुंभ राशि - काले कंबल और तिल का दान कुंभ राशि शनि से जुड़ी है। काला कंबल, तिल या जूते दान करें। इससे सूर्य की कृपा मिलती है। आर्थिक परेशानियां दूर होती हैं और भाग्य मजबूत होता है।

मीन राशि - चना दाल और पीले वस्त्र का दान मीन राशि गुरु प्रभावित है। चना दाल, पीले वस्त्र या बेसन के लड्डू दान करें। इससे सूर्य देव प्रसन्न होते हैं। धन हानि से बचाव होता है और आर्थिक स्थिरता आती है।

मकर संक्रांति पर राशि अनुसार दान करने से सूर्य देव की कृपा मिलती है। किस्मत चमकती है और जीवन में सुख-समृद्धि आती है। ग्रह दोष शांत होते हैं, धन लाभ होता है और भाग्य चमकता है। स्नान, पूजा और दान से जीवन में सुख-शांति आती है। इस दिन तिल, गुड़, खिचड़ी और गर्म कपड़े दान करना विशेष फलदायी है। ये उपाय सरल, लेकिन बहुत फलदायी हैं।