Makar Sankranti 2026: मकर संक्रांति पर राम मंदिर में लगेगा खास भोग, इन मंदिरों में भी पूरी हुई तैयारी

संक्षेप: मकर संक्रांति के मौके पर अयोध्या नगरी में अलग ही धूम मचने वाली है। श्रीराम जन्मभूमि मंदिर के अलावा कई मंदिरों में मकर संक्रांति के लिए तैयारी पूरी हो चुकी है। वहीं रामलला को इस दिन खास भोग लगाया जाएगा।

साल 2026 कई वजहों से खास माना जा रहा है। ये सूर्य का साल है और इस साल की मकर संक्रांति में भी कई महासंयोग बन रहे हैं। 14 और 15 जनवरी दोनों ही दिन मकर संक्रांति मनाई जा रही है। लगभग कई साल बाद षटतिला एकादशी और मकर संक्रांति का खास योग बन रहा है। इस दिन किए गए स्नान और दान का अलग महत्व माना जा रहा है। मान्यता है कि इस बार ये काफी फलदायी होने वाला है। ऐसे में श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में भी काफी कुछ खास होने वाला है। इस दिन रामलला के लिए भोग में खिचड़ी अर्पित की जाएगी। साथ ही इस दिन मंदिर में विशेष पूजा होने वाली है।

इन मंदिरों में लगेगा खास भोग बता दें कि मकर संक्रांति के दिन ही सूर्य का गोचर मकर राशि में होता है। इसी वजह से इसे मकर संक्रांति कहा जाता है। धनु राशि से निकलकर जब सूर्यदेव मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो इसे नई शुरुआत के रूप में देखा जाता है। माघ के महीने में होने वाले इस वर्क का विशेष महत्व होता है। इस खास दिन पर किए गए स्नान और दान को काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। वहीं इस साल की मकर संक्रांति कई वजहों से और भी ज्यादा फलदायी मानी जा रही है। ऐसे में रामलला के दरबार में तिल और गुड़ से लेकर कई सात्विक चीजें भोग में लगाई जाएंगी। अयोध्या के लगभग हर मंदिर में इस खास दिन होने वाली पूजा की तैयारी हो चुकी है। ना सिर्फ राम मंदिर बल्कि हनुमानगढ़ी से लेकर कनकभवन और दशरथ महल में भी तिल और खिचड़ी का भोग लगाया जाएगा।