मकर संक्रांति पर इन उपायों से करें सूर्य देव को प्रसन्न, नष्ट होंगे पाप

संक्षेप: मकर संक्रांति पर पुण्य काल में स्नान आदि करने के बाद एक तांबे के लोटे में जल, सिंदूर, अक्षत, लाल फूल डाल लें। दोनों हाथों से तांबे के पात्र को पकड़कर इस तरह जल अर्पित करें कि सूर्य जल चढ़ाती धार से दिखाई दें। चलिए अन्य उपायों के बारे में जानते हैं।

हिंदू धर्म में मकर संक्रांति को प्रमुख त्योहारों में से एक माना जाता है। ये पर्व हर साल सूर्य के मकर राशि में जाने के बाद मनाया जाता है। ग्रहों के राजा सूर्य इस दिन से उत्तरायण पर आ जाते हैं। ऐसे में मकर संक्रांति के दिन पवित्र नदी में स्नान करने के साथ-साथ दान करने से शुभ फलों की प्राप्ति हो सकती है। इस दिन सूर्य देव अपने पुत्र शनि की राशि में प्रवेश करेंगे, जिससे खरमास समाप्त होगा। लेकिन इस बार लोग इस बात तो लेकर कंफ्यूज हैं कि मकर संक्रांति कब है?

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

कब है मकर संक्रांति

पंचांग के मुताबिक सूर्य का मकर राशि में प्रवेश 14 जनवरी 2026, बुधवार को दोपहर 03:13 बजे होगा। लेकिन उदयातिथि के मुताबिक इस साल मकर संक्रांति 15 तारीख को मनाई जाएगी। मकर संक्रांति पर सूर्य की उपासना होती है। ऐसे में लोग उन्हें प्रसन्न करने के लिए तरह-तरह के उपाय करते हैं।

पुण्य काल में स्नान करें

वहीं, ज्योतिषियों मानें, तो पुण्य काल की शुरुआत दोपहर 3:13 बजे हो रहा है, तो इससे पहले या ठीक उसी समय स्नान करना अत्यंत शुभ है। इस दिन एकादशी है, तो इसलिए आप पवित्र नदी में स्नान करें या फिर नहाने के पानी में काले तिल और थोड़ा सा गंगाजल जरूर मिलाएं। स्नान करते समय ‘ॐ सूर्याय नमः’ और ‘ॐ नमो भगवते वासुदेवाय’ मंत्र का करते रहें।

सूर्य देव को कैसे दें अर्घ्य

मकर संक्रांति पर पुण्य काल में स्नान आदि करने के बाद एक तांबे के लोटे में जल, सिंदूर, अक्षत, लाल फूल डाल लें। दोनों हाथों से तांबे के पात्र को पकड़कर इस तरह जल अर्पित करें कि सूर्य जल चढ़ाती धार से दिखाई दें। धीरे-धीरे जल अर्पित करने के साथ इस मंत्र को बोलें-

‘ॐ ऐहि सूर्य सहस्त्रांशों तेजोराशे जगत्पते।

अनुकंपये माम भक्त्या गृहणार्घ्यं दिवाकर:।।’

‘ॐ ह्रीं ह्रीं सूर्याय, सहस्त्रकिरणाय।

मनोवांछित फलं देहि देहि स्वाहा: ।।’

जल चढ़ाने के बाद दाएं हाथ की अंजूरी में जल लेकर अपने चारों ओर छिड़कें। फिर अपने ही स्थान में खड़े होकर तीन बार घूमकर परिक्रमा करें। इसके बाद आसन को हटाकर उस स्थान को नमन कर लें।

क्या करें दान

मकर संक्रांति के दिन तिल का बहुत अधिक दान किया जाता है। साथ ही इस दिन गुड़ के लड्डू, खिचड़ी, उड़द दान करने का विशेष पुण्य मिलता है। इसके अलावा तिल, स्वर्ण (सोना), नमक, जलपात्र, लोहा, 7 तरह के अनाजों का दान करने भी उत्तम रहता है।