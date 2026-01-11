Makar Sankranti 2026: मकर संक्रांति पर मेष से लेकर मीन वाले करें ये खास उपाय
सूर्य के मकर राशि में प्रवेश को ही मकर संक्रांति कहते हैं। हर साल माघ महीने में यह पर्व मनाया जाता है। इस साल यह पर्व 14 जनवरी को मनाया जाएगा। सूर्य के इस परिवर्तन का प्रभाव सभी 12 राशियों पर पड़ता है। इस दिन राशि के अनुसार कुछ उपाय करना शुभ फलदायी होता है।
मेष राशि
मेष राशि के लोगों को मकर संक्रांति के दिन तिल और गुड़ का दान करना चाहिए। इससे उन्हें शुभ फलों की प्राप्ति होगी और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा।
मंत्र- 'ॐ गंगायै नमः और ॐ अरुणाय नमः' मंत्र का जप करें।
वृषभ राशि
वृषभ राशि के लोगों को मकर संक्रांति के दिन चावल का दान करना चाहिए। साथ ही काली उड़द की दाल का दान करना चाहिए। इससे आपकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी।
मंत्र- इस राशि वाले मकर संक्रांति के दिन'ॐ अनलायै नमः और ॐ शरण्याय नमः' मंत्र का जप करें।
मिथुन राशि
मिथुन राशि के लोगों को मूंग की दाल का दान करना चाहिए जिसे मंगल की स्थिति मजबूत होती है। यह दान जीवन में आ रही बाधाओं को दूर करने में सहायक हो सकता है। साथ ही चावल और घी का दान करना शुभ होगा।
मंत्र- 'ॐ अव्ययायै नमः और ॐ आदित्याय नमः ' मंत्र का जप करें।
कर्क राशि
कर्क राशि के लोगों को मकर संक्रांति के दिन चावल और दाल की खिचड़ी का दान करना चाहिए। इससे आपका चंद्रमा मजबूत होता है और जिससे मानसिक तनाव कम हो सकता है। साथ ही काली दाल का दान करें।
मंत्र- 'ॐ उमासपत्न्यै नमः और ॐ अच्युताय नमः'
सिंह राशि
सिंह राशि के लोगों को मकर संक्रांति पर काले तिल और गुड़ का दान करना चाहिए। यह दान सूर्य देव को प्रसन्न करेगा और आपका मान-सम्मान, पद-प्रतिष्ठा बढ़ाने में भी मदद करेगा।
मंत्र- 'ॐ त्रिवेण्यै नमः और ॐ अनन्ताय नमः'
कन्या राशि
कन्या राशि के लोगों को संक्रांति पर हरी मूंग दाल का दान करना चाहिए या दाल की खिचड़ी का दान करना चाहिए। इससे आपके बुध ग्रह को मजबूत करने में मदद मिलेगी।
मंत्र- 'ॐ जयायै नमः और ॐ विश्वरूपाय नमः'
तुला राशि
तुला राशि के लोगों को मकर संक्रांति पर चीनी और कंबल का दान करना चाहिए। इससे आपके जीवन में समृद्धि के योग बनते हैं और शुक्र ग्रह मजबूत होता है।
मंत्र- 'ॐ सावित्र्यै नमः और ॐ भानवे नमः' मंत्र का जप करें।
वृश्चिक राशि
वृश्चिक राशि के लोगों को तिल और गुड़ का दान करना चाहिए। यह दान राहु-केतु के अशुभ प्रभाव को कम करता है और जीवन में स्थिरता लाता है।
मंत्र- ‘ ॐ जगन्मात्रे नमः और ॐ ईशाय नमः’
धनु राशि
धनु राशि वालों को मकर संक्रांति पर लाल मसूर दाल का दान करना चाहिए जिससे गुरु ग्रह को मजबूत करने में मदद मिलती है और घर की आर्थिक स्थिति भी अच्छी होती है।
मंत्र- 'ॐ नन्दिन्यै नमः और ॐ सुप्रसन्नाय नमः'
मकर राशि
मकर राशि के लोगों को मकर संक्रांति पर काली उड़द दाल और काले तिल का दान करना चाहिए। इससे शनि देव की कृपा प्राप्त होती है और जीवन में चल रही परेशानियां दूर हो सकती हैं।
मंत्र- 'ॐ शरण्यै नमः और ॐ वसुप्रदाय नमः'
कुंभ राशि
कुंभ राशि के लोगों को मकर संक्रांति पर गरीबों को भोजन का दान करना चाहिए जिससे आपके घर में कभी अन्न और धन की कमी नहीं होती है।
मंत्र- 'ॐ अनन्तायै नमः और ॐ वासुदेवाय नमः'
मीन राशि
मीन राशि के लोगों को मकर संक्रांति पर, तिल, चने की दाल और चावल और चावल की खिचड़ी का दान करना चाहिए। इससे गुरु और बृहस्पति की कृपा प्राप्त होती है, जिससे धन, धर्म और सौभाग्य में वृद्धि होती है।
मंत्र- 'ॐ पूर्णायै नमः और ॐ उज्ज्वलाय नमः '
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।