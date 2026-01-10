Hindustan Hindi News
14 या 15 जनवरी मकर संक्रांति कब, इस दिन होगा सूर्य का मकर गोचर, आज ही दूर करें कंफ्यूजन

संक्षेप:

Makar Sankranti 2026, Makar Sankranti Date and Time: जब सूर्य धनु राशि से मकर राशि में गोचर करते हैं, तब इस गोचर को मकर संक्रांति कहते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार, 14 जनवरी को दोपहर में मकर राशि में सूर्य का गोचर होगा।

Jan 10, 2026 08:21 pm ISTShrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Makar Sankranti 2026, Makar Sankranti Date and Time: मकर संक्रांति को खिचड़ी भी कहते हैं, जिसका धार्मिक और ज्योतिष दृष्टि से खास महत्व है। माघ कृष्ण पक्ष की एकादशी और मकर संक्रांति का एक साथ होना एक दुर्लभ संयोग बना रहा है। जब सूर्य धनु राशि से मकर राशि में गोचर करते हैं तब इस गोचर को मकर संक्रांति कहते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार, 14 जनवरी को दोपहर 3 बजकर 13 मिनट पर सूर्य देव धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करेंगे। इस बार तिथि को लेकर कन्फ्यूजन बना हुआ है। सूर्य का गोचर दोपहर में होने के कारण कुछ लोग 14 तो कुछ 15 तारीख को खिचड़ी मनाएंगे। आइए जानते हैं मकर संक्रांति किस दिन मनाना उत्तम रहेगा-

हिंदू पंचांग के अनुसार, दोपहर के समय सूर्य मकर राशि में गोचर कर रहे हैं। ऐसे में 14 जनवरी को ही मकर संक्रांति मनाई जाएगी। मकर संक्रांति का स्नान, दान 14 जनवरी को किया जाएगा। वहीं, एकादशी के कारण खिचड़ी 15 जनवरी को बनाई जाएगी। 14 जनवरी के दिन षटतिला एकादशी भी पड़ रही है।

स्नान-दान का शुभ मुहूर्त

महापुण्य काल दोपहर 3:13 से शाम 4:58 बजे तक रहेगा और पुण्य काल दोपहर 3:13 से शाम 5:46 बजे तक रहेगा। सूर्य देव के उत्तरायण होते ही खरमास समाप्त हो जाएगा।

मकर संक्रांति के उपाय

  1. मकर संक्रांति के दिन सूर्य देव की कृपा पाने के लिए आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें।
  2. इस दिन सूर्य चालीसा का पाठ भी करें।
  3. शनि देव की कृपा पाने के लिए मकर संक्रांति पर शनि चालीसा का पाठ करें।
  4. मकर संक्रांति के दिन जरूरतमंदों में कंबल, अनाज, फल, काला तिल और घी का दान करें।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Shrishti Chaubey

लेखक के बारे में

Shrishti Chaubey
लाइव हिन्दुस्तान में बतौर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रही सृष्टि चौबे को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है। सृष्टि को एस्ट्रोलॉजी से जुड़े विषयों पर लिखने की अच्छी समझ है। इसके अलावा वे एंटरटेनमेंट और हेल्थ बीट पर भी काम कर चुकी हैं। सृष्टि ग्रह गोचर, नक्षत्र परिवर्तन, हस्तरेखा, फेंगशुई और वास्तु पर अच्छी जानकारी रखती हैं। खबर लिखने के साथ-साथ इन्हें वीडियो कॉन्टेंट और रिपोर्टिंग में भी काफी रुचि है। सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। अपने कॉलेज के दिनों में इन्होंने डाटा स्टोरी भी लिखी है। साथ ही फैक्ट चेकिंग की अच्छी समझ रखती हैं। और पढ़ें
