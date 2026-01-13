Makar Sankranti Snan Daan Muhurat: काशी, मिथिला पंचाग के अनुसार मकर संक्रांति कब? स्नान दान का महामुहूर्त जानें

संक्षेप: Makar Sankranti 2026 date snan daan: सनातन में मकर संक्रांति के पर्व का विशेष महत्व है। इस दिन से भगवान सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण होते हैं। मकर संक्रांति पर सूर्य की उपासना और गंगा स्नान विशेष फलदायी माना जाता ह

सनातन में मकर संक्रांति के पर्व का विशेष महत्व है। इस दिन से भगवान सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण होते हैं। मकर संक्रांति पर सूर्य की उपासना और गंगा स्नान विशेष फलदायी माना जाता है। अलग-अलग समाज के लोग इसे अलग-अलग तरीके से मनाते हैं। हालांकि इस बार मकर संक्रांति मनाने के लिए तिथि को लेकर पंचांगों में भेद है। काशी और मिथिला पंचांग के अपने-अपने मत हैं। इसलिए निर्णय सिंधु के अनुसार अपने-अपने क्षेत्र के लोकाचार्य के अनुसार कोई 14 को तो कोई 15 को मकर संक्रांति का त्योहार मनाएगा।

मिथिला पंचांग में 14 को मकर संक्रांति मिथिला पंचांग का जिक्र करते हुए पंडित लोचन मिश्र बताते हैं कि 14 जनवरी बुधवार को रात्रि में 9:04 बजे संक्रांति हो रही है। मत बताता है कि 6:24 घंटा पहले और 6:24 घंटा बाद तक पुण्य काल रहता है। इसलिए 14 को ही मकर संक्राति मनाई जाएगी। उन्होंने बताया कि मिथिला के विद्धानों के निर्णय के अनुसार इस बार माघ मास कृष्ण पक्ष एकादशी तिथि बुधवार को रात्रि में पुण्य काल है। इसलिए इस दिन एकादशी व्रत रखने वाले चावल, चूड़ा आदि ग्रहण नहीं करेंगे। छह प्रकार से इसका भक्षण कर सकते हैं। स्नान, उबटन, होम, तिल मिश्रित जलपान, भोजन और दान। एकादशी व्रत नहीं करने वाले लोग इसका सेवन कर सकते हैं।