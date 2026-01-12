Hindustan Hindi News
Makar Sankranti 2026 Wishes: मकर संक्रांति पर तस्वीरों के साथ अपनों को भेजें ये 10 शुभकामनाएं संदेश

संक्षेप:

मकर संक्रांति पर लोग तिल, गुड़ और पतंगों के साथ खुशियां बांटते हैं। इस खास मौके पर तस्वीरों के साथ शुभकामनाएं भेजने का चलन तेजी से बढ़ रहा है।

Jan 12, 2026 07:58 pm ISTHimanshu Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
मकर संक्रांति का पर्व भारतीय संस्कृति में विशेष महत्व रखता है। यह वह दिन है जब सूर्य देव धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं और उत्तरायण की शुरुआत होती है। इस अवसर को देश के अलग अलग हिस्सों में अलग नामों और परंपराओं के साथ मनाया जाता है। कहीं तिल गुड़ बांटे जाते हैं, तो कहीं पतंगों से आसमान रंगीन हो जाता है। डिजिटल दौर में अब लोग मकर संक्रांति की तस्वीरों के साथ शुभकामनाएं संदेश भेजकर अपने रिश्तेदारों और दोस्तों को बधाई देते हैं। अगर आप भी इस पावन पर्व पर अपनों को कुछ खास कहना चाहते हैं, तो यहां हम आपके लिए लाए हैं मकर संक्रांति के 10 सुंदर और भावनात्मक शुभकामना संदेश, जिन्हें आप तस्वीरों के साथ शेयर कर सकते हैं।

मकर संक्रांति की 10 शुभकामनाएं (तस्वीरों के साथ भेजने के लिए संदेश)

संदेश 1:

सूरज की तरह चमकता रहे आपका जीवन,

मकर संक्रांति लाए खुशियों का संगम।

आपको और आपके परिवार को हार्दिक शुभकामनाएं।

MAKAR SANKRANTI WISH

संदेश 2:

पतंगों की तरह ऊंची हो आपकी उड़ान,

हर मुश्किल में मिले आपको नई पहचान।

मकर संक्रांति की ढेरों बधाई।

संदेश 3:

तिल में मिठास, गुड़ में अपनापन,

इसी तरह मीठा बना रहे आपका हर पल।

शुभ मकर संक्रांति।

संदेश 4:

उत्तरायण का यह पावन दिन,

आपके जीवन में लाए सुख और नवीनता।

मकर संक्रांति की शुभकामनाएं।

MAKAR SANKRANTI

संदेश 5:

अपनों के साथ खुशियां बांटने का त्योहार है संक्रांति,

हर दिन जीवन में आए नई शांति।

हार्दिक बधाई।

संदेश 6:

खुशियों की डोर थामे रखे आपकी पतंग,

सफलता चूमे आपके कदम हर पल।

मकर संक्रांति मुबारक।

संदेश 7:

परंपरा, विश्वास और उल्लास का संगम है संक्रांति,

आपका जीवन भी ऐसे ही रंगों से भरा रहे।

संदेश 8:

सूर्य देव की कृपा से दूर हों अंधकार,

जीवन में हमेशा बना रहे उजाला।

शुभ मकर संक्रांति।

MAKAR SANKRANTI

संदेश 9:

मिठास भरे इस पर्व पर,

हर रिश्ता और मजबूत हो जाए।

संक्रांति की ढेरों शुभकामनाएं।

संदेश 10:

नई शुरुआत, नया उत्साह और नई उम्मीदों के साथ,

आपका जीवन आगे बढ़ता रहे।

हैप्पी मकर संक्रांति।

मकर संक्रांति सिर्फ एक पर्व नहीं, बल्कि नई ऊर्जा, सकारात्मकता और सामाजिक जुड़ाव का संदेश देती है। इन शुभकामना संदेशों को खूबसूरत तस्वीरों के साथ शेयर कर आप भी इस त्योहार की खुशियां अपनों तक पहुंचा सकते हैं।

