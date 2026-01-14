Makar Sankranti 2026: मकर संक्रांति पर जन्मे बच्चे कैसे होते हैं?

संक्षेप: यह पर्व हर साल तब मनाया जाता है, जब सूर्य के धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं। सूर्य किसी भी राशि में प्रवेश या भ्रमण करने को ही संक्रांति कहते हैं। यही वजह है कि जब वो मकर राशि में प्रवेश करते हैं, तो मकर संक्रांति कहलाती है। चलिए जानते है कि इस दिन जन्मे बच्चे कैसे होते हैं?

पंचांग के मुताबिक मकर संक्रांति का पर्व इस साल 15 जनवरी 2026 को मनाया जाएगा। इस पर्व का विशेष महत्व होता है। क्योंकि यह पर्व सूर्य और शनि देव से भी संबंध होता है। इस दिन सूर्य की उपासना की जाती है। यह पर्व हर साल तब मनाया जाता है, जब सूर्य के धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं। सूर्य किसी भी राशि में प्रवेश या भ्रमण करने को ही संक्रांति कहते हैं। यही वजह है कि जब वो मकर राशि में प्रवेश करते हैं, तो मकर संक्रांति कहलाती है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

कैसे होते हैं बच्चे?

इस दिन स्नान-दान का विशेष महत्व होता है। कहते हैं कि मकर संक्रांति केवल धार्मिक अनुष्ठानों तक सीमित नहीं है बल्कि इसका जन्म-मरण के चक्र से भी गहरा नाता है। कहते हैं कि मकर संक्रांति के दिन जन्में बच्चों का भविष्य बेहद उज्जवल होता है। साथ ही ये बड़े ही सौभाग्य की बात होती है। चलिए जानते हैं कि ये बच्चे कैसे होते हैं?

सही तारीख

पंचांग के मुताबिक सूर्य का मकर राशि में प्रवेश 14 जनवरी 2026, बुधवार को दोपहर 03:13 बजे होगा। लेकिन उदयातिथि के मुताबिक इस साल मकर संक्रांति 15 तारीख को मनाई जाएगी। मकर संक्रांति के दिन जन्मे बच्चे सूर्य देव का प्रभाव होता है। इस दिन लोहड़ी भी मनाई जाती है, ऐसे में इस दिन जन्मे बच्चों पर अग्नि देव का भी खास प्रभाव रहता है।

स्वाभिमान व आत्मनिर्भर

सूर्य देव के प्रभाव से मकर संक्रांति के दिन जन्मे बच्चे स्वाभिमान और आत्मनिर्भरता के लिए जाने जाते हैं। वे दूसरों पर निर्भर रहना पसंद नहीं करते और खुद के दम पर अपनी स्थिति को मजबूत बनाना बखूबी जानते हैं। किसी भी चुनौती का सामना करते समय ये लोग शांत और स्थिर रहते हैं और बिना घबराए धैर्य के साथ समस्या का समाधान निकालते हैं।

मेहनती और प्रैक्टिकल होते हैं

मकर संक्रांति के दिन जन्मे लोग काफी प्रैक्टिकल होते हैं। ये लोग बहुत मेहनती होते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कठिन परिश्रम करते हैं। इतना ही नहीं इनके पास खूब धन होता है। क्योंकि इनमें धन को बचत करने की क्षमता कूट-कूट के भरी होती है।

करियर

इनमें नेतृत्व की क्षमता होती है। ऐसे में इनका करियर काफी शानदार होता है। ये लोग वित्तीय मामलों को अच्छी तरह समझते हैं और बैंकिंग, निवेश, बीमा, और वित्तीय सलाहकार जैसे क्षेत्रों में अच्छा पैसा कमा सकते हैं।

मकर संक्रांति से प्रेरित लड़कों के पारंपरिक नाम

आदित्य – सूर्य का नाम, तेज और नेतृत्व का प्रतीक

सूर्यांश – सूर्य का अंश

तेजस – ऊर्जा और तेज

ध्रुव – स्थिरता और अडिग विश्वास

आरव – शांत और पवित्र आत्मा

मकर संक्रांति से प्रेरित लड़कियों के पारंपरिक नाम

आभा – तेजस्वी आभामंडल

किरण – सूर्य की पहली रोशनी

आरुषि – उजास से भरी

दीपिका – प्रकाश फैलाने वाली

प्रभा – तेज और सौम्यता का संगम