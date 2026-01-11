Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़Makar Sankranti 2026 Gavi Gangadhareshwara Temple Sun God himself anoints Lord Shiva with a tilak in this temple
मकर संक्रांति पर इस मंदिर में सूर्य देव खुद करते हैं शिवजी का तिलक, जानिए पूरी कहानी

मकर संक्रांति पर इस मंदिर में सूर्य देव खुद करते हैं शिवजी का तिलक, जानिए पूरी कहानी

संक्षेप:

देश में कई शिव चमत्कारिक मंदिर है, जो अपनी मान्यताओं के लिए फेमस हैं। इन मंदिरों में लोग दर्शन के लिए दूर-दूर से आते हैं। आज हम आपको एक ऐसे ही शिव मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं, जहां मकर संक्रांति पर्व पर भगवान सूर्य खुद शिवजी का राजतिलक करते हैं।

Jan 11, 2026 03:30 pm ISTDheeraj Pal लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

देश में कई शिव चमत्कारिक मंदिर है, जो अपनी मान्यताओं के लिए फेमस हैं। इन मंदिरों में लोग दर्शन के लिए दूर-दूर से आते हैं। आज हम आपको एक ऐसे ही शिव मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं, जहां मकर संक्रांति पर्व पर भगवान सूर्य खुद शिवजी का राजतिलक करते हैं। यह अद्भूत नजारा सिर्फ साल में एक बार होता है, वो भी मकर संक्रांति के दिन। चलिए जानते हैं कि मकर संक्रांति पर सूर्य देव कैसे शिव जी का तिलक करते हैं और यह मंदिर कहां है?

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

मंदिर का नाम
इस मंदिर का नाम गवी गंगाधरेश्वर मंदिर है, जो कर्नाटक के बेंगलुरु गाविपुरम में स्थित है। यह मंदिर काफी प्राचीन बताया जा रहा है। कहते हैं कि यह करीब 3 हजार साल पुरानी मंदिर है। गवी का मतलब है गुफा और गंगाधरेश्वर का अर्थ है महादेवष यहां बाबा गुफानुमा मंदिर के अंदर विराजमान हैं। मंदिर के दर्शन के लिए लोग दूर-दूर से आते हैं। मान्यता है कि यहां सिर्फ दर्शन मात्र से जातकों के कष्ट दूर हो जाते हैं।

सूर्य की किरणें
इस मंदिर पर मकर संक्रांति के मौके पर एक निर्धारित समय पर सूर्य देव मंदिर में स्थापित शिवलिंग का तिलक करते हैं। इसे देखने के लिए लोग दूर-दूर से आते हैं।कहा जाता है कि मकर संक्रांति की शाम जब सूरज ढलने लगता है, तब सूर्य की किरणें पहले मंदिर के बाहर लगे स्तंभों से टकराकर मंदिर के अंदर प्रवेश करती हैं और फिर नंदी महाराज के सींग को छूते हुए सीधे गर्भगृह में मौजूद शिवलिंग को छूती हैं। इस तरह से साल में केवल एक बार यह नजारा देखने को मिलता है।

मान्यताएं
माना जाता है कि अपनी दिशा बदलने के साथ सूर्य भगवान महादेव का राजतिलक कर आशीर्वाद लेने आते हैं। धार्मिक मान्यता के मुताबिक मकर संक्रांति के दिन सूर्य देव मकर राशि में प्रवेश करते हैं। साथ ही इस दिन सूर्य उत्तरायण भी होते हैं। गंगाधरेश्वर मंदिर के बारे में कहा जाता है कि यहां भगवान शिव को दूध अर्पित किया जाता है, जो छाछ या दही बन जाता है। यही दही प्रसाद के रुप में वितरित होता है।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

ये भी पढ़ें:सभी संक्रांति में मकर संक्रांति क्यों है खास? जानें महत्व
ये भी पढ़ें:क्या सच में 72 साल पर बदल जाती है मकर संक्रांति की तारीख? जानिए सबकुछ
ये भी पढ़ें:मकर संक्रांति की तिथि को लेकर है कंफ्यूजन, यहां जानें सही डेट, पुण्य काल टाइम
Dheeraj Pal

लेखक के बारे में

Dheeraj Pal
डिजिटल जर्नलिजम में करीब 6 साल का अनुभव। एजुकेशन, स्पोर्ट्स, टेक-ऑटो और धर्म बीट पर मजबूत पकड़ है। यूट्यूब कंटेंट प्रोड्यूसर व रिपोर्टिंग का भी अनुभव। हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रैजुएट हैं। और पढ़ें
Makar Sankranti Shiva
जानें धर्म न्यूज़ ,Choti Diwali Wishes , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने