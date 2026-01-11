मकर संक्रांति पर इस मंदिर में सूर्य देव खुद करते हैं शिवजी का तिलक, जानिए पूरी कहानी

संक्षेप: देश में कई शिव चमत्कारिक मंदिर है, जो अपनी मान्यताओं के लिए फेमस हैं। इन मंदिरों में लोग दर्शन के लिए दूर-दूर से आते हैं। आज हम आपको एक ऐसे ही शिव मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं, जहां मकर संक्रांति पर्व पर भगवान सूर्य खुद शिवजी का राजतिलक करते हैं।

देश में कई शिव चमत्कारिक मंदिर है, जो अपनी मान्यताओं के लिए फेमस हैं। इन मंदिरों में लोग दर्शन के लिए दूर-दूर से आते हैं। आज हम आपको एक ऐसे ही शिव मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं, जहां मकर संक्रांति पर्व पर भगवान सूर्य खुद शिवजी का राजतिलक करते हैं। यह अद्भूत नजारा सिर्फ साल में एक बार होता है, वो भी मकर संक्रांति के दिन। चलिए जानते हैं कि मकर संक्रांति पर सूर्य देव कैसे शिव जी का तिलक करते हैं और यह मंदिर कहां है?

मंदिर का नाम

इस मंदिर का नाम गवी गंगाधरेश्वर मंदिर है, जो कर्नाटक के बेंगलुरु गाविपुरम में स्थित है। यह मंदिर काफी प्राचीन बताया जा रहा है। कहते हैं कि यह करीब 3 हजार साल पुरानी मंदिर है। गवी का मतलब है गुफा और गंगाधरेश्वर का अर्थ है महादेवष यहां बाबा गुफानुमा मंदिर के अंदर विराजमान हैं। मंदिर के दर्शन के लिए लोग दूर-दूर से आते हैं। मान्यता है कि यहां सिर्फ दर्शन मात्र से जातकों के कष्ट दूर हो जाते हैं।

सूर्य की किरणें

इस मंदिर पर मकर संक्रांति के मौके पर एक निर्धारित समय पर सूर्य देव मंदिर में स्थापित शिवलिंग का तिलक करते हैं। इसे देखने के लिए लोग दूर-दूर से आते हैं।कहा जाता है कि मकर संक्रांति की शाम जब सूरज ढलने लगता है, तब सूर्य की किरणें पहले मंदिर के बाहर लगे स्तंभों से टकराकर मंदिर के अंदर प्रवेश करती हैं और फिर नंदी महाराज के सींग को छूते हुए सीधे गर्भगृह में मौजूद शिवलिंग को छूती हैं। इस तरह से साल में केवल एक बार यह नजारा देखने को मिलता है।

मान्यताएं

माना जाता है कि अपनी दिशा बदलने के साथ सूर्य भगवान महादेव का राजतिलक कर आशीर्वाद लेने आते हैं। धार्मिक मान्यता के मुताबिक मकर संक्रांति के दिन सूर्य देव मकर राशि में प्रवेश करते हैं। साथ ही इस दिन सूर्य उत्तरायण भी होते हैं। गंगाधरेश्वर मंदिर के बारे में कहा जाता है कि यहां भगवान शिव को दूध अर्पित किया जाता है, जो छाछ या दही बन जाता है। यही दही प्रसाद के रुप में वितरित होता है।