मकर संक्रांति पर ना करें ये गलतियां, सूर्य देव हो सकते हैं नाराज, ऐसे करें प्रसन्न

हिंदू धर्म का एक प्रमुख त्योहार है मकर संक्रांति, जिसे सूर्य के मकर राशि में प्रवेश के रूप में मनाया जाता है। इस दिन सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण हो जाते हैं, इसलिए इसे उत्तरायण का आरंभ भी कहा जाता है। इस पर्व को भारत के अलग-अलग जगहों पर अलग-अलग नामों से मनाया जाता है। जैसे- खिचड़ी, उत्तरायण और पोंगल। इस दिन स्नान, दान, खिचड़ी खाने आदि जैसी कई परंपराओं का पालन किया जाता है। साथ ही सूर्य देवता को अर्घ्य देकर तिल-गुड़ आदि का सेवन और दान किया जाता है।

आमतौर पर हर साल मकर संक्रांति का पर्व 14 जनवरी को मनाया जाता है। इस साल भी यह पर्व इस तारीख को मनाया जाएगा। इस दिन सूर्य की उपासना बेहद जरूरी है। ऐसे में इस दिन कुछ ऐसे कार्य हैं जिन्हें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मान्यता है कि इन गलतियों से सूर्य देव नाराज हो जाते हैं और जातक को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। चलिए जानते हैं कि मकर संक्रांति के दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं?

मकर संक्रांति 2026 पर क्या ना करें? - मकर संक्रांति के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान जरूर करें। इस दिन बिनाए नहाए भोजन नहीं करना चाहिए।

- इसके अलावा मकर संक्रांति के दिन सूर्यास्त के बाद भी भोजन नहीं करना चाहिए।

- इस शुभ अवसर पर लहसुन, प्याज, मांस-मदिरा के सेवन से बिल्कुल दूर रहना चाहिए।

- मकर संक्राति के दिन कई स्थानों पर रोटी न पकाने की भी परंपरा है।

- संक्रांति संयम का पर्व है। इस दिन क्रोध, कटु वचन और झगड़ा ना करें।

- व्रत रखकर गलत आचरण यदि व्रत रखा है तो मन, वचन और कर्म से शुद्ध रहें।

- छल, झूठ या किसी का अपमान करने से व्रत का फल नहीं मिलता है।

- इस दिन पेड़-पौधों की कटाई-छटाई से जुड़े कार्य को करने से बचना चाहिए।

मकर संक्रांति 2026 पर सूर्य देव को ऐसे करें प्रसन्न

- मकर संक्रांति के दिन स्नान-ध्यान के बाद सूर्य देव को अर्घ्य दें।

- इस दिन सूर्य देव को जल अर्पित करने के लिए सबसे पहले जल में लाल फूल, अक्षत (चावल) और रोली मिलाएं और इसके बाद सूर्य को अर्घ्य दें।

-इस दौरान ॐ सूर्याय नम: मंत्र का जप करते रहें। इससे सूर्य देव प्रसन्न होते हैं।

इन चीजों का करें दान

इस दिन पर सूर्य देव की कृपा के लिए अपने सामर्थ्य के अनुसार अन्न, तिल, गुड़, कपड़े, कंबल और धन आदि का दान करें। साथ ही गरीब और जरूरतमंद लोगों को भोजन कराएं।