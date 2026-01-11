मकर संक्रांति पर 19 साल बाद खास संयोग, नहीं बनेगी खिचड़ी, मांगलिक कार्यों पर भी रहेगी रोक

संक्षेप: मकर संक्रांति को साल के पहले बड़े पर्व के रूप में देखा जाता है। इस दिन सूर्य धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं और इसी के साथ उत्तरायण की शुरुआत मानी जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सूर्य का उत्तरायण होना शुभ संकेत माना जाता है।

Makar Sankranti 2026: मकर संक्रांति को साल के पहले बड़े पर्व के रूप में देखा जाता है। इस दिन सूर्य धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं और इसी के साथ उत्तरायण की शुरुआत मानी जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सूर्य का उत्तरायण होना शुभ संकेत माना जाता है। यही वजह है कि मकर संक्रांति का विशेष महत्व है। आमतौर पर इस पर्व के साथ न सिर्फ पर्व-त्योहारों की रौनक बढ़ जाती है, बल्कि विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन और अन्य शुभ एवं मांगलिक कार्यों की शुरुआत भी इसी दिन से मानी जाती है। लेकिन साल 2026 में मकर संक्रांति कुछ वजहों से सामान्य नहीं रहने वाली है और परंपराओं में बदलाव देखने को मिलेगा।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

इस बार खिचड़ी क्यों नहीं बनेगी 14 जनवरी को पड़ने वाली मकर संक्रांति के दिन इस बार षटतिला एकादशी भी है। करीब 19 साल बाद ऐसा विशेष संयोग बन रहा है, जब मकर संक्रांति और एकादशी एक ही दिन पड़ रही हैं। आमतौर पर मकर संक्रांति पर खिचड़ी बनाने और दान करने की परंपरा रही है, लेकिन एकादशी के दिन चावल से बनी चीजों का सेवन नहीं किया जाता। चूंकि खिचड़ी चावल से तैयार की जाती है, इसलिए इस बार मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी नहीं बनेगी।

पंचांग के अनुसार 14 जनवरी को सूर्य दोपहर 3 बजकर 7 मिनट पर मकर राशि में प्रवेश करेंगे। वहीं षटतिला एकादशी की तिथि उसी दिन सुबह 3:18 बजे से शुरू होकर शाम 5:53 बजे तक रहेगी। इस दौरान पूरे दिन एकादशी का प्रभाव रहेगा। इसी वजह से लोग या तो खिचड़ी अगले दिन बनाने की योजना बना रहे हैं या फिर तिल से बनी चीजों, साबूदाने और अन्य विकल्पों के साथ ही मकर संक्रांति मनाने की तैयारी कर रहे हैं।

मांगलिक कार्यों की शुरुआत भी नहीं होगी हर साल मकर संक्रांति के बाद शुभ और मांगलिक कार्यों की शुरुआत मानी जाती है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार इस दौरान शुक्र ग्रह अस्त अवस्था में रहेंगे। शुक्र ग्रह को विवाह, सुख-सुविधा और मांगलिक कार्यों का कारक माना जाता है, इसलिए उनके अस्त रहने की स्थिति में विवाह, गृह प्रवेश और अन्य शुभ कार्य करना उचित नहीं माना जाता।