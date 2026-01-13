Hindustan Hindi News
Makar Sankranti 2026 kab hai: शास्त्र, पंचांग के अनुसार बिहार में मकर संक्रांति 14 को ही मनेगी, जानें मिथिला की परंपरा

संक्षेप:

Makar sankranti 2026 date: इस वर्ष मकर संक्रांति पर्व मंगलवार 14 जनवरी को ही मनाया जाएगा। यह निर्णय किसी परंपरागत अनुमान या व्यक्तिगत मत पर आधारित नहीं, बल्कि प्राचीन धर्मशास्त्रों, सूर्यसिद्धान्तीय खगोलीय गणना तथा स्थापित पंचांग-परंपरा के अनुरूप है।

Jan 13, 2026 09:13 am ISTAnuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तान, पटना, प्रधान संवाददाता।
इस वर्ष मकर संक्रांति पर्व मंगलवार 14 जनवरी को ही मनाया जाएगा। यह निर्णय किसी परंपरागत अनुमान या व्यक्तिगत मत पर आधारित नहीं, बल्कि प्राचीन धर्मशास्त्रों, सूर्यसिद्धान्तीय खगोलीय गणना तथा स्थापित पंचांग-परंपरा के अनुरूप है। ये बातें ज्योतिषाचार्य राजनाथ झा ने रविवार को कहीं। उन्होंने बताया कि शास्त्रों के अनुसार अर्धरात्रि से पूर्व संक्रांति होने पर पूर्वदिन का उत्तरार्ध पुण्यकाल माना जाता है। वर्ष 2026 में सूर्य का धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश अर्धरात्रि से पूर्व हो रहा है। इसलिए इस वर्ष मकर संक्रांति 14 जनवरी के पहले आधे दिन पुण्यकाल धर्मसम्मत है। वहीं, पंचांग निर्माण की परंपरा सामूहिक शास्त्रीय एवं गणितीय निर्णय पर आधारित होती है। इसी कारण बिहार सहित देश के अधिकांश प्रामाणिक पंचांगों में मकर संक्रांति की तिथि 14 जनवरी 2026 ही अंकित की गई है।

दान-पर्व का महत्व

ज्योतिषाचार्य बताते हैं कि धर्मशास्त्रों में मकर संक्रांति को विशेष दान-पर्व कहा गया है। इस दिन प्रात: स्नान, सूर्य को अर्घ्य, तिल-गुड़ एवं अन्न का दान के बाद भोजन का विशेष विधान वर्णित है।

मिथिला की परंपरा

मिथिला और बिहार में मकर संक्रांति सामाजिक समरसता का पर्व है। दही-चूड़ा, तिलकूट, बड़ों से आशीर्वाद ग्रहण करना और पारिवारिक-सामाजिक मेल-मिलाप की परंपरा आज भी पूरी आस्था और उल्लास के साथ निभाई जाती है।

Anuradha Pandey

लेखक के बारे में

Anuradha Pandey
अनुराधा पांडे लाइव हिन्दुस्तान में एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन लीड कर रही हैं। इन्हें पत्रकारिता जगत में करीब डेढ़ दशक का अनुभव है। ज्योतिष और धर्म-अध्यात्म से जुड़े विषयों पर पिछले 10 सालों से लिख रही हैं। इन्होंने हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा भारतीय जनसंचार संस्थान, दिल्ली और ग्रैजुएशन दिल्ली विश्वविद्यालय से किया है। लाइव हिन्दुस्तान में करियर का लंबा हिस्सा बीता और काम करते-करते 9 साल हो गए हैं। एस्ट्रोलॉजी और करियर से जुड़ी खबरों के अलावा हेल्थ पर लिखने शौक है। इससे पहले तीन साल तक आज तक वेबसाइट में एजुकेशन सेक्शन में भी काम किया है। और पढ़ें
