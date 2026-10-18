मकर राशिफल आज 18 अक्टूबर 2026: शुरुआत में रहेंगे परेशान, शाम तक बढ़ेगा आत्मविश्वास, खर्चों पर रखें नजर
Makar Rashifal Today 18 October 2026: मकर राशि वालों के लिए आज दिन की शुरुआत थोड़ी धीमी रह सकती है। अधूरे काम निपटाने और खर्चों का हिसाब देखने पर ध्यान रहेगा। शाम तक आत्मविश्वास बढ़ सकता है और फैसले लेना आसान होगा।
Makar Rashifal Today 18 October 2026: Capricorn Horoscope: दिन का पहला हिस्सा थोड़ा धीमा लगे तो खुद पर नाराज न हों। दिन की शुरुआत में चंद्रमा धनु राशि के बारहवें भाव में रहेगा। शाम के समय चंद्रमा मकर राशि के पहले भाव में जाएगा। शुरुआत में अधूरे काम समेटने, खर्च देखने या कुछ देर अकेले रहने की जरूरत महसूस हो सकती है। हर संदेश का तुरंत जवाब देना जरूरी नहीं होगा। जरूरी सूचना देकर अपने काम का छोटा दायरा तय करें। शाम तक अपनी पसंद और अगला कदम अधिक स्पष्ट लग सकता है। उसी समय बहुत सारी नई जिम्मेदारियां लेने के बजाय एक उपयोगी काम चुनें। शनि मीन राशि के तीसरे भाव में हैं। उनका प्रभाव अधूरी बातचीत को स्पष्ट निष्कर्ष तक लाने की जिम्मेदारी बताता है, इसलिए केवल संदेश भेजकर काम पूरा न मानें। उत्तर या पुष्टि की जरूरत हो तो उसे दर्ज रखें। सफर की योजना हो तो सामान और खर्च पहले देख लें। किसी योजना में कमी दिखने पर उसे सुधारना हार मानना नहीं है। थोड़ा कम करके भी दिन उपयोगी बनाया जा सकता है।
मकर राशि का लव राशिफल
अपनी चुप्पी की वजह बताना रिश्ते में अनावश्यक अनुमान कम कर सकता है। साथी से कहें कि आपको थोड़ा शांत समय चाहिए, न कि उससे दूरी बनानी है। साथ बैठकर साधारण काम करना भी जुड़ाव का अच्छा तरीका रहेगा। गुरु कर्क राशि के सातवें भाव में हैं। उनका प्रभाव साझा योजना में दूसरे व्यक्ति की जरूरत को बराबर जगह देकर सहमति बनाने की समझ दे सकता है। किसी मुलाकात का मन न हो तो बहाना बनाने के बजाय विनम्रता से दूसरा विकल्प दें। शाम को बातचीत का मन खुले तो पहले सामने वाले का हाल पूछें। पुराने मुद्दे उठाने से पहले देखें कि दोनों के पास सुनने की मानसिक जगह है या नहीं।
मकर राशि का करियर राशिफल
शांत तैयारी वाले काम दिन के पहले हिस्से के लिए बेहतर रह सकते हैं। पुराने नोट्स, अधूरी फाइल या पिछले काम की जांच करें। नई योजना पर तुरंत बड़ी घोषणा करने की जरूरत नहीं है। किसी गलती का पता चले तो उसे छिपाने के बजाय सुधार का तरीका लिखें। विद्यार्थियों के लिए बिना व्यवधान का छोटा अध्ययन सत्र उपयोगी रहेगा। पढ़ते समय फोन दूर रखें और अंत में अपने शब्दों में सार लिखें। शाम को अपनी बात रखने में सहजता बढ़ सकती है। अगले काम का प्रस्ताव या जरूरी संदेश तब तैयार कर सकते हैं। सहकर्मी से तुलना करके अपनी गति को कम न आंकें। जिस काम की जिम्मेदारी आपकी है, उसका अगला स्पष्ट कदम तय करना ही पर्याप्त प्रगति होगी।
मकर राशि का आर्थिक राशिफल
खर्च की सूची देखकर मन भारी हो तो पहले जरूरी और टालने योग्य मदें अलग करें। राहु कुंभ राशि के दूसरे भाव में और केतु सिंह राशि के आठवें भाव में हैं। इनके प्रभाव में अपने खाते की सुविधा और साझा खर्च की अनिश्चितता को अलग रखकर भुगतान की सीमा तय करें। कोई सदस्य बाद में हिस्सा लौटाने को कहे तो तारीख और रकम स्पष्ट कर लें। यात्रा, सदस्यता या छोटी सेवाओं पर कट रही रकम जांचना उपयोगी रहेगा। मन बदलने के लिए खरीदारी करना जरूरी नहीं। बिना खर्च का आराम भी राहत दे सकता है।
मकर राशि का स्वास्थ्य राशिफल
आराम की जरूरत को आलस्य का नाम न दें। दिन की शुरुआत में थोड़ा धीमा चलना आपके लिए सुविधाजनक हो सकता है। लगातार स्क्रीन देखते रहे हों तो कुछ देर खुली जगह में बैठें या हल्का टहलें। भोजन छोड़कर काम निपटाने की कोशिश से थकान बढ़ सकती है। शाम को ऊर्जा बेहतर लगे तो भी पूरी कमी एक साथ पूरी करने का दबाव न लें। सोने की तैयारी में फोन और काम की चर्चा धीरे धीरे कम करें। अपनी दिनचर्या में एक आसान बदलाव ही पर्याप्त रहेगा।
आज की सलाह: अपनी ऊर्जा बचाएं और हर जरूरी काम का अगला कदम स्पष्ट रखें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
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