Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़makar rashi mein shukra surya gochar rashi parivartan venus sun transit in capricorn horoscope rashifal
मकर राशि में शुक्र और सूर्य के प्रवेश से इन राशियों का होगा भाग्योदय

मकर राशि में शुक्र और सूर्य के प्रवेश से इन राशियों का होगा भाग्योदय

संक्षेप:

ज्योतिषशास्त्र में ग्रहों के राशि परिवर्तन को बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। ग्रहों के राशि परिवर्तन का सभी 12 राशियों पर प्रभाव पड़ता है। कुछ राशि वालों को शुभ तो कुछ राशि वालों को अशुभ फल की प्राप्ति होगी। कुछ दिनों बाद 2 ग्रह मकर राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं।

Jan 02, 2026 05:01 pm ISTYogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

ज्योतिषशास्त्र में ग्रहों के राशि परिवर्तन को बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। ग्रहों के राशि परिवर्तन का सभी 12 राशियों पर प्रभाव पड़ता है। कुछ राशि वालों को शुभ तो कुछ राशि वालों को अशुभ फल की प्राप्ति होगी। कुछ दिनों बाद 2 ग्रह मकर राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। 13 जनवरी को शुक्र मकर में प्रवेश करेंगे और 14 जनवरी का सूर्य मकर राशि में प्रवेश करेंगे। ज्योतिष गणनाओं के अनुसार शुक्र और सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करने से कुछ राशि वालों का भाग्योदय होना तय है। आइए जानते हैं, मकर राशि में सूर्य और शुक्र के प्रवेश से किन राशियों की चमकेगी किस्मत-

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

वृषभ राशि- वृषभ राशि वालों के लिए यह गोचर काफी शुभ रहने वाला है। करियर में लंबे समय से जो मेहनत कर रहे थे, उसका फल अब मिलना शुरू होगा। नौकरीपेशा लोगों को वरिष्ठ अधिकारियों से सराहना मिल सकती है, वहीं व्यापार में रुके हुए सौदे आगे बढ़ेंगे। आर्थिक स्थिति धीरे-धीरे मजबूत होगी और परिवार में भी सुख-शांति बनी रहेगी।

मिथुन राशि- मिथुन राशि के जातकों के लिए शुक्र और सूर्य का यह संयोग धन और तरक्की के नए मौके ला सकता है। अचानक धन लाभ के योग बन रहे हैं। जो लोग करियर में बदलाव की सोच रहे थे, उनके लिए समय अनुकूल हो सकता है। रिश्तों में भी सुधार दिखेगा और बातचीत से बिगड़े काम बनते नजर आएंगे।

ये भी पढ़ें:2026 में मकर संक्रांति कब है? नोट कर लें सही डेट, पूजा विधि, शुभ मुहूर्त

सिंह राशि- सिंह राशि वालों के लिए यह समय आत्मविश्वास बढ़ाने वाला रहेगा। नौकरी और व्यवसाय में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, जो आगे चलकर तरक्की का रास्ता खोलेंगी। शुक्र के प्रभाव से जीवन में आराम और सुविधाएं बढ़ेंगी। परिवार के साथ समय अच्छा बीतेगा और रुके हुए काम पूरे होने लगेंगे।

तुला राशि- तुला राशि के लिए यह गोचर खासतौर पर सुखद रहने वाला है। शुक्र आपकी राशि का स्वामी है, ऐसे में इसका प्रभाव सीधे आपके जीवन पर पड़ेगा। प्रेम संबंधों में मिठास आएगी और शादीशुदा जीवन में सामंजस्य बढ़ेगा। आर्थिक मामलों में स्थिरता आएगी और घर से जुड़ा कोई शुभ समाचार मिल सकता है।

ये भी पढ़ें:कुंभ राशि वालों के लिए शुरुआत होगी अच्छी, इस साल खर्चों पर रखें नजर

मीन राशि- मीन राशि वालों के लिए यह समय नए अवसर लेकर आ रहा है। करियर में आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे और सामाजिक मान-सम्मान बढ़ेगा। जो लोग लंबे समय से किसी योजना पर काम कर रहे थे, उसमें सफलता मिलने के योग हैं। शुक्र के प्रभाव से मन प्रसन्न रहेगा और जीवन में सकारात्मकता बनी रहेगी।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य है और सटीक है। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Yogesh Joshi

लेखक के बारे में

Yogesh Joshi
योगेश जोशी हिंदुस्तान डिजिटल में सीनियर कंटेंट प्रड्यूसर हैं। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के मेहला गांव के रहने वाले हैं। पिछले छह सालों से पत्रकरिता कर रहे हैं। एनआरएआई स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेश से जर्नलिज्म में स्नातक किया और उसके बाद 'अमर उजाला डिजिटल' से अपने करियर की शुरुआत की, जहां धर्म और अध्यात्म सेक्शन में काम किया।लाइव हिंदुस्तान में ज्योतिष और धर्म- अध्यात्म से जुड़ी हुई खबरें कवर करते हैं। पिछले तीन सालों से हिंदुस्तान डिजिटल में कार्यरत हैं। अध्यात्म के साथ ही प्रकृति में गहरी रुचि है जिस कारण भारत के विभिन्न मंदिरों का भ्रमण करते रहते हैं। और पढ़ें
Surya Gochar Shukra Rashi Parivartan Horoscope अन्य..
जानें धर्म न्यूज़ ,Choti Diwali Wishes , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने