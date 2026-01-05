मकर राशि में 2 दिन में, 2 बड़े ग्रह आएंगे, मचेगी हलचल, जानें मकर राशि पर क्या प्रभाव?

संक्षेप: Makar rashifal 2026 in hindi: मकर राशि में जनवरी में कई ग्रह आने वाले हैं, जिससे इस राशि में ग्रहों की हलचल रहेगी, लेकिन दो दिन में दो बड़े ग्रह आने से जानें इस राशि पर क्या होगा ।

Makar rashifal 2026 in hindi: मकर राशि में जनवरी में कई ग्रह आने वाले हैं, जिससे इस राशि में ग्रहों की हलचल रहेगी, लेकिन दो दिन में दो बड़े ग्रह आने से इस राशि में बड़ा असर होगा। सबसे पहले मकर राशि में 13 जनवरी को शुक्र आएंगे। इसके बाद 14 जनवरी को सूर्य आएंगे। इस प्रकार मकर राशि में दो दिन शुक्र और सूर्य के आने से शुक्रादित्य योग बनेगा। शुक्र की बात करें तो शुक्र सुख, वैभव, समृद्धि के स्वामी हैं। सूर्य कारक हैं,आत्मा, पिता, सरकार, नेतृत्व, सम्मान, साहस, ऊर्जा, शक्ति, और उच्च पदों के। ऐसे में इन दोनों के कारण मकर राशि पर अच्छा खास प्रभाव होने वाला है। सूर्य का यह गोचर सबसे प्रमुख होता है, क्योंकि 14 जनवरी को सूर्य देव अपने पुत्र शनि देव की मकर राशि में प्रवेश करेंगे। सूर्य के मकर राशि में प्रवेश के साथ ही खरमास की अवधि समाप्त हो जाएगी और शुभ एवं मांगलिक कार्यों की शुरुआत फिर से हो सकेगी। इस दिन से सूर्य उत्तरायण हो जाता है।

मकर राशि में आएंगे जनवरी में पांच ग्रह

जनवरी 2026 में मकर राशि में सूर्य, मंगल, बुध, शुक्र और चंद्रमा जैसे कई ग्रहों आएंगेष इनके एक साथ आने से इस राशि में पंचग्रही योग बनेगा। इस योग के कारण मकर राशि वालों को करियर, धन लाभ और हेल्थ में लाभ होगा।

मकर राशि पर क्या होगा असर मकर राशि वालों क लवलाइफ बेहतर है। हर चीज ठीक से देखें, जल्दबाजी न दिखाएं। नए ऑफर या डील में जल्द फैसला न लें। पैसा लगाने जा रहे हैं, या कोई पैसों से जुड़े सौदेसोचसमझकर करें और परिवार को इसमें शामिल करें। इस महीने मकर राशि वालों को एक्स्ट्रा कमाई चांस मिल सकता है, जिससे आपकी इनकम होगी। दरअसल 13 को जब शुक्र मकर में आएंगे, तो साल के प्रारंभ में खुश रहेंगे। आत्मविश्वास भी भरपूर रहेगा। 15 जनवरी के बाद स्थिति बदलेगी किसी नए कारोबार की शुरुआत हो सकती है। लाभ के अवसर भी मिलेंगे। इस समय धैर्य रखें। मकर राशि वालों को इस जनवरी 2026 हेल्थ को लेकर दिक्कत नहीं होगी। आपको हेल्थ को लेकर किसी प्रकार की लापरवाही नहीं करनी है।

खरमास के बाद शुभ विवाह कब से शुरू होंगे खरमास के समापन के बाद नए कार्यों की शुरुआत की जा सकती है, हालांकि विवाह कार्य शुरू नहीं होंगे। शुक्र ग्रह के अस्त रहने के कारण विवाह के शुभ मुहूर्त नहीं बनेंगे। 11 दिसंबर 2025 से विवाह कार्य रुके हुए हैं, जो 6 फरवरी 2026 से दोबारा शुरू होंगे।