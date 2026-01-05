Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़Makar rashi mein January 2026 Grah gochar Shukra and Surya gochar in 13 and 14 January 2026 know zodiac effect on capric
मकर राशि में 2 दिन में, 2 बड़े ग्रह आएंगे, मचेगी हलचल, जानें मकर राशि पर क्या प्रभाव?

मकर राशि में 2 दिन में, 2 बड़े ग्रह आएंगे, मचेगी हलचल, जानें मकर राशि पर क्या प्रभाव?

संक्षेप:

Makar rashifal 2026 in hindi: मकर राशि में जनवरी में कई ग्रह आने वाले हैं, जिससे इस राशि में ग्रहों की हलचल रहेगी, लेकिन दो दिन में दो बड़े ग्रह आने से जानें इस राशि पर क्या होगा ।

Jan 05, 2026 12:53 pm ISTAnuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Makar rashifal 2026 in hindi: मकर राशि में जनवरी में कई ग्रह आने वाले हैं, जिससे इस राशि में ग्रहों की हलचल रहेगी, लेकिन दो दिन में दो बड़े ग्रह आने से इस राशि में बड़ा असर होगा। सबसे पहले मकर राशि में 13 जनवरी को शुक्र आएंगे। इसके बाद 14 जनवरी को सूर्य आएंगे। इस प्रकार मकर राशि में दो दिन शुक्र और सूर्य के आने से शुक्रादित्य योग बनेगा। शुक्र की बात करें तो शुक्र सुख, वैभव, समृद्धि के स्वामी हैं। सूर्य कारक हैं,आत्मा, पिता, सरकार, नेतृत्व, सम्मान, साहस, ऊर्जा, शक्ति, और उच्च पदों के। ऐसे में इन दोनों के कारण मकर राशि पर अच्छा खास प्रभाव होने वाला है। सूर्य का यह गोचर सबसे प्रमुख होता है, क्योंकि 14 जनवरी को सूर्य देव अपने पुत्र शनि देव की मकर राशि में प्रवेश करेंगे। सूर्य के मकर राशि में प्रवेश के साथ ही खरमास की अवधि समाप्त हो जाएगी और शुभ एवं मांगलिक कार्यों की शुरुआत फिर से हो सकेगी। इस दिन से सूर्य उत्तरायण हो जाता है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

मकर राशि में आएंगे जनवरी में पांच ग्रह
जनवरी 2026 में मकर राशि में सूर्य, मंगल, बुध, शुक्र और चंद्रमा जैसे कई ग्रहों आएंगेष इनके एक साथ आने से इस राशि में पंचग्रही योग बनेगा। इस योग के कारण मकर राशि वालों को करियर, धन लाभ और हेल्थ में लाभ होगा।

ये भी पढ़ें:तुला वार्षिक राशिफल 2026:नए साल में धनलाभ, जानें कैसा है तुला वालों का 2026
ये भी पढ़ें:सिंह वार्षिक राशिफल 2026: फरवरी में बदलाव के योग, ज्योतिर्विद से जानें उपाय
ये भी पढ़ें:मकर वार्षिक राशिफल 2026: नया साल जनवरी से दिसंबर तक कैसा रहेगा मकर वालों के लिए
ये भी पढ़ें:कुंभ वार्षिक राशिफल 2026: कुंभ राशि की प्रोपर्टी बढ़ेगी, जानें कैसा है नया साल

मकर राशि पर क्या होगा असर

मकर राशि वालों क लवलाइफ बेहतर है। हर चीज ठीक से देखें, जल्दबाजी न दिखाएं। नए ऑफर या डील में जल्द फैसला न लें। पैसा लगाने जा रहे हैं, या कोई पैसों से जुड़े सौदेसोचसमझकर करें और परिवार को इसमें शामिल करें। इस महीने मकर राशि वालों को एक्स्ट्रा कमाई चांस मिल सकता है, जिससे आपकी इनकम होगी। दरअसल 13 को जब शुक्र मकर में आएंगे, तो साल के प्रारंभ में खुश रहेंगे। आत्मविश्वास भी भरपूर रहेगा। 15 जनवरी के बाद स्थिति बदलेगी किसी नए कारोबार की शुरुआत हो सकती है। लाभ के अवसर भी मिलेंगे। इस समय धैर्य रखें। मकर राशि वालों को इस जनवरी 2026 हेल्थ को लेकर दिक्कत नहीं होगी। आपको हेल्थ को लेकर किसी प्रकार की लापरवाही नहीं करनी है।

खरमास के बाद शुभ विवाह कब से शुरू होंगे

खरमास के समापन के बाद नए कार्यों की शुरुआत की जा सकती है, हालांकि विवाह कार्य शुरू नहीं होंगे। शुक्र ग्रह के अस्त रहने के कारण विवाह के शुभ मुहूर्त नहीं बनेंगे। 11 दिसंबर 2025 से विवाह कार्य रुके हुए हैं, जो 6 फरवरी 2026 से दोबारा शुरू होंगे।

इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। इन्हें अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Anuradha Pandey

लेखक के बारे में

Anuradha Pandey
अनुराधा पांडे लाइव हिन्दुस्तान में एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन लीड कर रही हैं। इन्हें पत्रकारिता जगत में करीब डेढ़ दशक का अनुभव है। ज्योतिष और धर्म-अध्यात्म से जुड़े विषयों पर पिछले 10 सालों से लिख रही हैं। इन्होंने हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा भारतीय जनसंचार संस्थान, दिल्ली और ग्रैजुएशन दिल्ली विश्वविद्यालय से किया है। लाइव हिन्दुस्तान में करियर का लंबा हिस्सा बीता और काम करते-करते 9 साल हो गए हैं। एस्ट्रोलॉजी और करियर से जुड़ी खबरों के अलावा हेल्थ पर लिखने शौक है। इससे पहले तीन साल तक आज तक वेबसाइट में एजुकेशन सेक्शन में भी काम किया है। और पढ़ें
Makar rashifal Surya Gochar Shukra Rashi Parivartan अन्य..
जानें धर्म न्यूज़ ,Choti Diwali Wishes , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने