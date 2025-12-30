Hindustan Hindi News
Hindi Newsधर्म न्यूज़makar rashi health rashifal 2026 Capricorn health horoscope discipline routine mental balance saturn jupiter impact
मकर राशि वालों के लिए कैसा रहेगा नया साल, जानिए मकर राशि स्वास्थ्य राशिफल 2026

संक्षेप:

Capricorn health horoscope 2026 : साल 2026 में मकर राशि वालों को सेहत बनाए रखने के लिए अनुशासन, नियमित दिनचर्या और मानसिक शांति पर खास ध्यान देना होगा, तभी साल भर स्थिर स्वास्थ्य संभव है।

Dec 30, 2025 02:45 pm ISTHimanshu Tiwari लाइव हिन्दुस्तान, डॉ. जे. एन. पांडेय
Capricorn health horoscope 2026 : साल 2026 मकर राशि के जातकों के लिए स्वास्थ्य के लिहाज से अनुशासन और निरंतरता की परीक्षा लेने वाला रहेगा। शनि पूरे वर्ष आपकी कुंडली के तीसरे भाव में स्थित रहेगा, जिससे मानसिक मजबूती, सोचने समझने की क्षमता और सीखने की इच्छा तो बढ़ेगी लेकिन साथ ही लगातार जिम्मेदारियों का बोझ भी बना रह सकता है। वहीं गुरु ग्रह 21 मई 2026 तक छठे भाव में रहेगा, जो कामकाज से जुड़े तनाव, कानूनी दबाव या अनियमित दिनचर्या के कारण सेहत में उतार चढ़ाव ला सकता है। 21 मई के बाद गुरु का सातवें भाव में प्रवेश रिश्तों और भावनात्मक सहयोग के जरिए स्वास्थ्य में संतुलन लाने का संकेत देता है।

Capricorn health horoscope 2026 : जनवरी से मार्च के बीच दिनचर्या पर सबसे ज्यादा ध्यान जरूरी

साल की शुरुआत में मकर राशि वालों को अपनी रोजमर्रा की आदतों पर विशेष नजर रखनी होगी। काम का दबाव अधिक रहेगा, जिससे पाचन, नींद और मानसिक थकावट की समस्या उभर सकती है। शनि मानसिक स्पष्टता देगा, लेकिन यह भी संकेत करता है कि बिना आराम किए लगातार मेहनत करना नुकसानदेह हो सकता है। इस समय नियमित टहलना, समय पर भोजन, पर्याप्त पानी पीना और नींद पूरी करना बेहद जरूरी रहेगा। छोटी छोटी परेशानियों को नजरअंदाज करने से वे आगे चलकर बड़ी बन सकती हैं।

Capricorn health horoscope 2026 : अप्रैल से जून के बीच तनाव में कमी और धीरे धीरे सुधार

अप्रैल महीने में भी अनुशासन बनाए रखना जरूरी रहेगा। हालांकि 21 मई के बाद गुरु के सातवें भाव में जाने से मानसिक राहत और भावनात्मक सहारा मिलने लगेगा। जिम्मेदारियां साझा होने से तनाव कम होगा और शरीर को पहले की थकावट से उबरने का मौका मिलेगा। यह समय नींद की गुणवत्ता सुधारने, शांत दिनचर्या अपनाने और ऊर्जा वापस पाने के लिए अच्छा है।

Capricorn health horoscope 2026 : जुलाई से सितंबर के बीच स्थिरता के साथ सावधानी जरूरी

इस तिमाही में स्वास्थ्य सामान्य रूप से स्थिर रहेगा, बशर्ते आप अपनी दिनचर्या न बिगाड़ें। शनि मानसिक सक्रियता को बढ़ावा देगा, लेकिन स्क्रीन टाइम ज्यादा होने या लगातार यात्रा से कंधों, बाहों और नसों में खिंचाव महसूस हो सकता है। हल्की स्ट्रेचिंग, सही बैठने की आदत और बीच बीच में आराम लेना फायदेमंद रहेगा। रिश्तों से मिलने वाला भावनात्मक संतुलन आपकी ऊर्जा को स्थिर बनाए रखेगा।

Capricorn health horoscope 2026 : अक्टूबर से दिसंबर के बीच छोटी समस्याओं को नजरअंदाज न करें

साल के आखिरी महीनों में सेहत ठीक रहेगी, लेकिन लापरवाही भारी पड़ सकती है। नसों, हड्डियों या मूवमेंट से जुड़ी हल्की तकलीफों को अनदेखा न करें। शाम के समय शांति, स्क्रीन का सीमित उपयोग और गहरी सांसों का अभ्यास नींद और रिकवरी में मदद करेगा।

Capricorn health horoscope 2026 : साल 2026 के लिए खास स्वास्थ्य सलाह

रोजमर्रा की दिनचर्या में सख्त अनुशासन बनाए रखें। थकान के शुरुआती संकेतों को नजरअंदाज न करें। मई के बाद जिम्मेदारियां साझा करें, तनाव खुद ब खुद घटेगा। साधारण आदतें और मानसिक शांति ही आपकी सबसे बड़ी ताकत होंगी।

Capricorn health horoscope 2026 : मकर राशि की विशेषताएं

ताकत: बुद्धिमान, व्यवहारिक, भरोसेमंद, उदार, आशावादी

कमजोरी: जिद्दी, जरूरत से ज्यादा अड़े रहना, संदेह करना

प्रतीक: बकरा

तत्व: पृथ्वी

शरीर का भाग: हड्डियां और त्वचा

स्वामी ग्रह: शनि

शुभ दिन: शनिवार

शुभ रंग: ग्रे

शुभ अंक: 4

शुभ रत्न: एमिथिस्ट

Himanshu Tiwari

लेखक के बारे में

Himanshu Tiwari
हिमांशु तिवारी लाइव हिन्दुस्तान में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं। वे करियर, एजुकेशन और जॉब्स से जुड़ी खबरें बनाते हैं। यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी, आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं पर इनकी पैनी नजर रहती है। कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक, जामिया से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी करने के बाद साल 2016 में इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत की और लाइव हिन्दुस्तान से पहले जी न्यूज, इंडिया टीवी और एबीपी न्यूज जैसे बड़े मीडिया हाउस में काम कर चुके हैं। करियर, एजुकेशन और जॉब्स के अलावा हिमांशु को राजनीति, देश-विदेश, रिसर्च और मनोरंजन बीट का भी अनुभव है। और पढ़ें
