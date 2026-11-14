मकर राशिफल 14 नवंबर: वक्री शनि आज करेंगे सपोर्ट, आर्थिक दवाब होगा महसूस
Capricorn Daily Horoscope 14 November 2026 Makar Rashifal: मकर राशि वालों पर आज वक्री शनि और बुध का सबसे ज्यादा प्रभाव रहेगा। जानें आज किन बातों का ख्याल रखना जरूरी है?
Capricorn Daily Horoscope Makar Rashifal, मकर आज का राशिफल: आज कोई आर्थिक फैसला लेना दबाव भरा लगेगा। खर्च का खयाल मन पर रहेगा और भावनात्मक थकान महसूस होगी। अलग-अलग जिम्मेदारियों में कठिनाई सामने आने की संभावना है, जिससे साधारण निर्णय भी कुछ भारी लगेंगे। साफ चेतावनी है, मन की थकान के बीच जल्दबाजी में आर्थिक फैसला न लें। अपने काम और निजी जरूरत के बीच संतुलन बनाना आज मुख्य चुनौती रहेगी। अकेले बैठने की इच्छा होगी और लोगों से लगातार बात करना अच्छा नहीं लगेगा। मीन राशि के तीसरे भाव में वक्री शनि मेहनत से निखरते हुनर को सहारा देगा। छोटे सफर और सीधी बातचीत से धीमी, मगर स्पष्ट प्रगति के योग हैं। इसलिए दबाव के साथ एक उपयोगी पक्ष भी रहेगा। काम की गति तेज महसूस नहीं होगी, पर प्रयास की दिशा समझ आएगी।
मकर करियर राशिफल
दफ्तर में संदेश और बातचीत महत्वपूर्ण रहेंगे। किसी काम को आगे बढ़ाने के लिए अपना आशय स्पष्ट करना होगा। तुला राशि के दसवें भाव में बुध कामकाज की चर्चा, सौदों और पढ़ाई को केंद्र में लाएगा। किसी साथी के साथ हुई बातचीत से अगली जिम्मेदारी समझने में आसानी होगी। फिर भी दिन की भावनात्मक थकान के कारण हर बात पर तुरंत प्रतिक्रिया देना कठिन लगेगा। हुनर से जुड़े काम में धीरे आगे बढ़ने के योग हैं। विद्यार्थियों के लिए पढ़े हुए विषय पर चर्चा उपयोगी रहेगी, जबकि मन को बार-बार विश्राम की जरूरत महसूस होगी। आज सबसे जरूरी संदेश पहले भेज दें। काम से जुड़ी बात स्पष्ट होने पर मानसिक उलझाव कुछ कम होगा।
मकर आर्थिक राशिफल
आर्थिक दबाव महसूस होने की संभावना है। उपलब्ध धन और सामने के खर्च का अंतर मन में चलता रहेगा। रोज की जरूरत पर खर्च करते हुए भी रकम की चिंता साथ रहेगी। पूरे दिन चंद्रमा धनु राशि के बारहवें भाव में रहेगा। इससे खर्च और आराम का विषय प्रमुख होगा तथा थकान के साथ एकांत की चाह बढ़ेगी। कोई निश्चित बड़ा नुकसान तय मानने का आधार नहीं है। आज की परेशानी खर्च के दबाव और उसके भावनात्मक असर में ज्यादा दिखाई देगी। धन की बात करते हुए अपनी क्षमता साफ बताना उपयोगी रहेगा। आर्थिक बातचीत का लहजा गंभीर होगा और किसी फैसले तक पहुंचने में सामान्य से ज्यादा समय लग सकता है।
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मकर लव राशिफल
प्रेम संबंधों में दिन का सुखद हिस्सा मौजूद रहेगा। प्रेमी साथ में आनंद और स्नेह भरे पल बिताएंगे। बाहर की उलझन के बीच यह अपनापन अलग राहत देगा। मन की थकान होने पर भी प्रिय व्यक्ति के पास बैठना अच्छा लगेगा। बातचीत में बहुत कुछ कहने की जगह शांत साथ की जरूरत अधिक महसूस होगी। घरेलू माहौल में अपनी चुप्पी का अर्थ स्पष्ट करने पर बात सहज रहेगी। आज हर जिम्मेदारी पर लंबी चर्चा करने का मन नहीं होगा। फिर भी स्नेह का अनुभव बना रहेगा और निजी रिश्ते में नरमी मिलेगी। साथ बिताए समय में दिनभर की खींचतान कुछ दूर लगेगी। प्रेम का यह पक्ष आज के कठिन भावनात्मक माहौल में खास रहेगा।
मकर हेल्थ राशिफल
थकान और भावनात्मक खालीपन महसूस होने की संभावना है। दिनभर की जिम्मेदारियां पूरी होने के बाद लोगों से दूर रहकर आराम करने का मन होगा। लगातार खुद को व्यस्त रखने पर बोझ ज्यादा लगेगा। जल्दी सोना राहत देगा और विश्राम का समय प्रिय लगेगा। सफर के दौरान सावधानी उपयोगी रहेगी, खासकर जब मन किसी चिंता में उलझा हो। यात्रा छोटी हो तो भी तैयारी को पर्याप्त समय दें। आज आराम की जरूरत को पहचानना स्वास्थ्य के लिहाज से अच्छा रहेगा। किसी खास बीमारी का संकेत मानने का आधार नहीं है। कठिन दिन का अनुभव मुख्य रूप से थकान, खर्च की चिंता और मन के भारीपन में रहेगा।
शुभ अंक
5
शुभ रंग
हरा
क्या करें
रात के लिए आराम का समय पहले से खाली रखें और जल्दी सोएं।
क्या न करें
सफर पर निकलते समय आखिरी क्षण तक दूसरी जिम्मेदारियों में न उलझे रहें।
मकर कल का राशिफल
कल सफलता और संतोष के योग हैं। विद्यार्थी एकाग्र रहेंगे, व्यापार में लाभ संभव है। वरिष्ठ प्रयास सराहेंगे। परिचितों से विवाह प्रस्ताव की संभावना है और दांपत्य में सहयोग रहेगा।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
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प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
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