Maihar wali maa sharda: मैहर शारदा धाम,बंद कपाटों के पीछे का क्या है अनसुलझा रहस्य
Maihar wali maa sharda: मध्य प्रदेश के मैहर जिले में लगभग 600 फीट की ऊंचाई पर त्रिकूट पर्वत पर स्थित मैहर मां शारदा का मंदिर पूरी दुनिया में अपनी दिव्यता और एक अनसुलझे रहस्य के लिए विख्यात है।
भारत भूमि चमत्कारों, आस्था और रहस्यमयी कथाओं का अद्भुत संगम है। मध्य प्रदेश के मैहर जिले में लगभग 600 फीट की ऊंचाई पर त्रिकूट पर्वत पर स्थित मैहर मां शारदा का मंदिर पूरी दुनिया में अपनी दिव्यता और एक अनसुलझे रहस्य के लिए विख्यात है। मान्यता है कि आज के इस कलयुग में भी एक अदृश्य भक्त ब्रह्म मुहूर्त में आकर सबसे पहले माता की पूजा करता है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार, मैहर 51 शक्तिपीठों में से एक है। पौराणिक कथाओं में वर्णन है कि जब भगवान शिव माता सती के पार्थिव शरीर को लेकर तीनों लोकों में तांडव कर रहे थे, तब सृष्टि को बचाने के लिए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के शरीर के हिस्से किए थे। माना जाता है कि इसी त्रिकूट पर्वत पर माता सती के गले का हार गिरा था। माई का हार गिरने के कारण ही इस पवित्र स्थान का नाम होकर मैहर पड़ गया।
कौन थे महान योद्धा आल्हा और ऊदल?
बुंदेलखंड के इतिहास में आल्हा और ऊदल का नाम वीरता और पराक्रम का पर्याय है। लोकगाथाओं के अनुसार आल्हा ने मां शारदा की इतनी घोर तपस्या की थी कि देवी ने उन्हें साक्षात दर्शन देकर अमर होने का वरदान दिया था।इन वीर भाइयों ने पृथ्वीराज चौहान जैसी विशाल और शक्तिशाली सेना को भी युद्ध के मैदान में कड़ी टक्कर दी थी।बाद में गुरु गोरखनाथ के आदेश पर आल्हा ने शस्त्र त्याग दिए और पूरी तरह से मां की भक्ति में लीन हो गए। आज भी मंदिर परिसर में आल्हा की विशालकाय तलवार और उनकी खड़ाऊं सुरक्षित रखी हुई हैं, जिन्हें देखकर उनकी भीमकाय कद-काठी और शक्ति का अंदाजा सहज ही लगाया जा सकता है।
विज्ञान के लिए आज भी एक अबूझ पहेली
कई बार तर्कशास्त्रियों और विज्ञान ने इस रहस्य से पर्दा उठाने की कोशिश की कि आखिर रात के अंधेरे में बंद मंदिर के भीतर पूजा कौन करता है, लेकिन हर बार उनके हाथ केवल असफलता ही लगी। आज के इस आधुनिक युग में भी यह घटना वैसी ही बनी हुई है। मंदिर के कपाट बंद होने के बाद पर्वत पर रुकना सख्त वर्जित है। स्थानीय लोगों की मान्यता है कि जो भी व्यक्ति रात में छिपकर इस दिव्य पूजा को देखने की कोशिश करता है, वह अपना मानसिक संतुलन खो बैठता है या जीवित नहीं बचता।आस्था और रहस्य से घिरे इस शक्तिपीठ में विज्ञान भले ही मौन हो, लेकिन करोड़ों भक्तों का विश्वास आज भी त्रिकूट पर्वत पर अडिग है।
1063 सीढ़ियों का सफर और आल्हा का अखाड़ा
मां शारदा के दर्शनों के लिए भक्तों को करीब 1063 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं (हालांकि अब दर्शनार्थियों के लिए रोपवे की सुविधा भी उपलब्ध है)। पर्वत की तलहटी में एक प्राचीन तालाब स्थित है, जिसे आल्हा तालाब कहा जाता है। इसके ठीक पास ही आल्हा देव का अखाड़ा भी मौजूद है, जहां वे अपनी अस्त्र-शस्त्र विद्या का अभ्यास और व्यायाम किया करते थे।
बंद कपाटों के पीछे का अनसुलझा रहस्य
इस मंदिर का सबसे बड़ा रहस्य सूर्यास्त के बाद शुरू होता है। जब रात के समय मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं और पूरे पहाड़ पर गहरा सन्नाटा छा जाता है, तब भी मंदिर के गर्भगृह से घंटियों और पूजा-आरती की आवाजें सुनाई देती हैं। सदियों से यह देखा जा रहा है कि जब सुबह पुजारी मंदिर के पट खोलते हैं, तो मां शारदा की प्रतिमा पर ताजे फूल चढ़े मिलते हैं और माता को चंदन लगा होता है। भक्तों का यह अटूट विश्वास है कि देवी के परम भक्त आल्हा आज भी यहां आकर माता की पहली हाजिरी लगाते हैं।
लेखक के बारे मेंAnuradha Pandey
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