Mahavir Jayanti 2026: राजकुमार वर्धमान कैसे बनें भगवान महावीर? काफी दिलचस्प है इसकी कहानी
महावीर जयंती 2026: राजकुमार वर्धमान कैसे बने भगवान महावीर? जानिए इस दिलचस्प कहानी को। 31 मार्च 2026 को मनाई जाने वाली महावीर जयंती पर पढ़ें भगवान महावीर स्वामी के जन्म, त्याग, 12 वर्ष की कठोर तपस्या और केवलज्ञान की प्राप्ति की पूरी गाथा। महावीर जयंती की प्रेरणादायक कहानी और उनके अनमोल संदेश।
महावीर जयंती 2026 जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण पर्व है, जो 31 मार्च 2026, मंगलवार को मनाया जाएगा। यह दिन 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी के जन्म कल्याण का उत्सव है। भगवान महावीर का जीवन सादगी, त्याग, अहिंसा और आत्मज्ञान का अद्भुत उदाहरण है। राजकुमार वर्धमान से भगवान महावीर बनने की उनकी कहानी बेहद प्रेरणादायक और दिलचस्प है। आइए जानते हैं इस पावन कहानी को विस्तार से।
महावीर जयंती 2026 की तिथि और महत्व
चैत्र शुक्ल त्रयोदशी तिथि 30 मार्च 2026 को सुबह 07:09 बजे शुरू होगी और 31 मार्च 2026 को सुबह 06:56 बजे समाप्त होगी। उदया तिथि के अनुसार महावीर जयंती **31 मार्च 2026** को मनाई जाएगी। इस दिन जैन मंदिरों में अभिषेक, रथ यात्रा, प्रभात फेरी और दान-पुण्य के कार्यक्रम आयोजित होते हैं। महावीर स्वामी ने अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह इन पंच महाव्रतों का प्रचार किया, जो आज भी जैन धर्म की आधारशिला हैं।
भगवान महावीर का जन्म और बचपन
भगवान महावीर का जन्म लगभग 599 ईसा पूर्व वैशाली गणराज्य के क्षत्रियकुंड (आधुनिक बिहार) में हुआ था। उनके पिता का नाम राजा सिद्धार्थ और माता का नाम रानी त्रिशला था। जन्म के समय परिवार में समृद्धि बढ़ने के कारण उनका नाम वर्धमान रखा गया। बचपन से ही वर्धमान असाधारण गुणों वाले थे। वे शांत, बुद्धिमान और दयालु स्वभाव के थे। छोटी उम्र में ही उन्होंने कई बार सांप, सिंह और अन्य जंगली जानवरों का सामना किया, लेकिन कभी डर नहीं दिखाया।
विवाह और सांसारिक जीवन
वर्धमान का विवाह यशोदा (श्वेतांबर परंपरा) से हुआ। उनके एक पुत्री भी हुई। हालांकि, दिगंबर परंपरा में उन्हें आजीवन ब्रह्मचारी माना गया है। 30 वर्ष की आयु तक वे राजसी सुख भोगते रहे, लेकिन उनके मन में सांसारिक मोह और सुख की क्षणभंगुरता का बोध होता रहा। उन्होंने गहरी सोच और आत्म-चिंतन के बाद संसार त्यागने का निर्णय लिया।
त्याग और कठोर तपस्या
30 वर्ष की आयु में राजकुमार वर्धमान ने राजमहल, परिवार और सुख-सुविधाएं त्याग दीं। उन्होंने दीक्षा ली और साधु जीवन शुरू किया। पहले एक वर्ष तक उन्होंने देवदुष्य वस्त्र धारण किए, फिर निर्वस्त्र होकर कठोर तपस्या का मार्ग अपनाया। 12 वर्षों तक उन्होंने मौन, उपवास, आत्मसंयम और कठिन तप किया। इस दौरान उन्हें अनेक कष्ट और चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन वे अडिग रहे।
केवलज्ञान की प्राप्ति
12 वर्ष की तपस्या के बाद 42 वर्ष की आयु में ऋजुबालिका नदी के तट पर शाल वृक्ष के नीचे उन्हें केवलज्ञान (पूर्ण ज्ञान) की प्राप्ति हुई। इसी क्षण से वे **भगवान महावीर** कहलाए। उन्हें समस्त ब्रह्मांड का ज्ञान हो गया और वे तीर्थंकर बन गए।
धर्म प्रचार और निर्वाण
केवलज्ञान प्राप्ति के बाद भगवान महावीर ने अपने शेष 30 वर्ष विभिन्न क्षेत्रों (बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा आदि) में भ्रमण कर धर्म का प्रचार किया। उन्होंने पंच महाव्रतों का उपदेश दिया और हजारों शिष्यों को दीक्षा दी। 72 वर्ष की आयु में कार्तिक अमावस्या (दीपावली) के दिन पावापुरी (बिहार) में उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया।
महावीर जयंती पर क्या करें?
- जैन मंदिर में जाकर महावीर स्वामी के दर्शन करें।
- अहिंसा, सत्य और संयम का संकल्प लें।
- दान-पुण्य करें और जीवों की रक्षा करें।
- महावीर जी के उपदेशों को जीवन में अपनाने का प्रयास करें।
महावीर जयंती 2026 हमें त्याग, करुणा और आत्म-शुद्धि का संदेश देती है। भगवान महावीर की शिक्षाएं आज भी प्रासंगिक हैं और हमें बेहतर इंसान बनने की प्रेरणा देती हैं।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंNavaneet Rathaur
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