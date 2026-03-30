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Mahavir Jayanti 2026: 30 नहीं 31 मार्च को मनाई जाएगी महावीर जयंती, जानें इस पर्व का महत्व

Mar 30, 2026 09:53 am ISTNavaneet Rathaur लाइव हिन्दुस्तान
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महावीर जयंती 2026: इस साल महावीर जयंती 30 मार्च नहीं, बल्कि 31 मार्च 2026 (मंगलवार) को मनाई जाएगी। जानिए चैत्र शुक्ल त्रयोदशी तिथि, उदया तिथि के अनुसार सही डेट, महावीर स्वामी के जन्म का महत्व, अहिंसा और करुणा का संदेश तथा जैन समाज में कैसे मनाया जाता है यह पर्व।

Mahavir Jayanti 2026: 30 नहीं 31 मार्च को मनाई जाएगी महावीर जयंती, जानें इस पर्व का महत्व

महावीर जयंती जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है। यह 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी के जन्म कल्याण का उत्सव है। जैन समाज इस दिन को भक्ति, अहिंसा और करुणा के साथ मनाता है। इस वर्ष महावीर जयंती की तिथि को लेकर काफी कन्फ्यूजन है क्योंकि त्रयोदशी तिथि दो दिनों तक फैली हुई है। आइए जानते हैं 2026 में महावीर जयंती कब मनाई जाएगी और इस पर्व का क्या महत्व है।

महावीर जयंती 2026 की सही तिथि

जैन कैलेंडर के अनुसार, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि 30 मार्च 2026 को सुबह 07:09 बजे शुरू होगी और 31 मार्च 2026 को सुबह 06:56 बजे समाप्त होगी। उदया तिथि के आधार पर महावीर जयंती 31 मार्च 2026, मंगलवार को मनाई जाएगी। जो लोग केवल त्रयोदशी तिथि को देखकर त्योहार मनाते हैं, वे 30 मार्च को भी उत्सव मना सकते हैं, लेकिन जैन परंपरा और अधिकांश पंचांगों में 31 मार्च 2026 को ही मुख्य महावीर जयंती माना गया है।

महावीर जयंती का धार्मिक महत्व

महावीर जयंती केवल जन्मोत्सव नहीं, बल्कि अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य जैसे पाँच महाव्रतों का प्रचार करने वाला पर्व है। भगवान महावीर ने कहा था – “जीओ और जीने दो”। इस दिन जैन समाज अहिंसा की शपथ लेता है, जीवों की रक्षा करता है और दान-पुण्य करता है। महावीर स्वामी ने अपना पूरा जीवन मानव कल्याण के लिए समर्पित किया था। इसलिए इस दिन उनकी पूजा, ध्यान और प्रवचन से आत्म-शुद्धि होती है।

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महावीर जयंती पर होने वाले मुख्य कार्यक्रम

  1. प्रभात फेरी: सुबह जल्दी निकाली जाती है, जिसमें भजन-कीर्तन के साथ जैन मंदिरों की यात्रा होती है।
  2. रथ यात्रा: भगवान महावीर की मूर्ति को रथ पर विराजमान कर शोभा यात्रा निकाली जाती है।
  3. पूजा-अर्चना: जैन मंदिरों में विशेष पूजा, अभिषेक और अष्टप्रकार पूजा होती है।
  4. दान और सेवा: गरीबों को भोजन, कपड़े और दवाइयों का दान किया जाता है।
  5. अहिंसा शपथ: कई जैन साधु-साध्वियां और श्रावक इस दिन अहिंसा की शपथ लेते हैं।

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महावीर जयंती पर विशेष सलाह

महावीर जयंती के दिन मांसाहार, मदिरा और हिंसा से पूरी तरह दूर रहें। इस दिन जैन मंदिर में जाकर महावीर स्वामी के दर्शन करें और उनका स्मरण करें। घर में भी महावीर स्वामी की तस्वीर या मूर्ति के सामने दीपक जलाएं और शांति पाठ करें। पशु-पक्षियों को चारा और पानी दें, क्योंकि अहिंसा महावीर का मुख्य संदेश है।

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31 मार्च 2026 को मनाई जाने वाली महावीर जयंती हमें अहिंसा, सत्य और करुणा का संदेश देती है। इस पर्व पर भगवान महावीर के आदर्शों को अपनाने का संकल्प लें। उनकी कृपा से जीवन में शांति, सद्भाव और नैतिकता बनी रहे।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Navaneet Rathaur

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नवनीत ने शारदा विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा से जनसंचार एवं पत्रकारिता में स्नातक और शुभारती विश्वविद्यालय से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।


नवनीत राठौर ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत जनतंत्र न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने सूर्या समाचार और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। इसके बाद नवनीत लाइव हिंदुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा बने। पाठकों को सरल, विश्वसनीय और प्रेरणादायक जानकारी प्रदान करना ही नवनीत राठौर का मुख्य उद्देश्य है।


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