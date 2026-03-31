Mahavir Jayanti 2026: जीवन जीने की कला सीखाते हैं भगवान महावीर के ये 10 अनमोल विचार
महावीर जयंती 2026: भगवान महावीर के ये 10 अनमोल विचार जीवन जीने की कला सिखाते हैं। अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह, कर्म और आत्म-विजय जैसे गहन संदेशों से जानिए कैसे महावीर स्वामी का दर्शन आज भी शांति, संतुलन और सकारात्मक जीवन का मार्ग दिखाता है। महावीर जयंती पर इन शिक्षाओं को अपनाकर बनाएं अपना जीवन बेहतर।
आज 31 मार्च 2026 को महावीर जयंती का पर्व मनाया जा रहा है। महावीर जयंती जैन धर्म का सबसे बड़ा पर्व है, जो 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी के जन्म कल्याण का उत्सव है। महावीर स्वामी का पूरा जीवन सादगी, करुणा, अहिंसा और आत्मज्ञान का अद्भुत उदाहरण है। उन्होंने समाज को सिखाया कि सच्चा सुख बाहरी वस्तुओं में नहीं, बल्कि आत्मा की शुद्धि में छिपा है। उनके 10 अनमोल विचार आज भी जीवन जीने की कला सिखाते हैं।
1. खुद पर विजय
भगवान महावीर कहते हैं, 'हजारों शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने से बेहतर है कि खुद पर विजय प्राप्त की जाए।' जो व्यक्ति स्वयं को जीत लेता है, वही सच्चा विजेता है। क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार पर विजय पाना ही असली उपलब्धि है।
2. अहिंसा का विस्तार
'अहिंसा ही सबसे बड़ा धर्म है।' किसी भी जीव को कष्ट न पहुंचाएं, क्योंकि हर प्राणी जीना चाहता है। अहिंसा केवल शारीरिक नहीं, बल्कि वचन और मन की भी होनी चाहिए।
3. जियो और जीने दो
'हर जीवित प्राणी के प्रति दया भाव रखें।' दूसरों को वही सम्मान दें जिसकी आप स्वयं अपेक्षा करते हैं। घृणा से विनाश होता है और प्रेम से जीवन।
4. सत्य की शक्ति
'सत्य ही ईश्वर है।' सत्य की खोज करें और सत्य का साथ दें। सत्य बोलना और सत्य पर चलना मोक्ष का मार्ग है।
5. क्रोध का त्याग
'क्रोध को शांति से जीतें, बुराई को अच्छाई से जीतें।' क्रोध सबसे पहले स्वयं को जलाता है। शांति और क्षमा से ही जीवन में संतुलन आता है।
6. अपरिग्रह: इच्छाओं पर नियंत्रण
'इच्छाएं अनंत हैं।' जितना अधिक आप उन्हें पूरा करने की कोशिश करेंगे, वे उतनी ही बढ़ती जाएंगी। संतोष ही सबसे बड़ा धन है।
7. स्वयं का उद्धार
'आपका अपना आत्मा ही आपका सबसे बड़ा मित्र है और वही सबसे बड़ा शत्रु भी।' अपने उद्धार के लिए स्वयं प्रयास करें, दूसरों पर निर्भर न रहें।
8. अनेकांतवाद: सत्य के नजरिये का सम्मान
'सत्य के कई पहलू हो सकते हैं।' दूसरों के विचारों को भी समझने का प्रयास करें। हठ छोड़ना ही मानसिक शांति की कुंजी है।
9. कर्म का सिद्धांत
'मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता स्वयं है।' आप जैसा बीज बोएंगे, वैसी ही फसल काटेंगे। आपके वर्तमान कर्म ही भविष्य का निर्माण करते हैं।
10. पवित्रता
'पवित्रता बाहरी स्नान से नहीं, बल्कि मन की शुद्धि से आती है।' यदि मन शुद्ध है, तो पूरा संसार आपके लिए सुखद है।
महावीर जयंती का संदेश
भगवान महावीर के ये 10 अनमोल विचार आज के तनावपूर्ण और प्रतिस्पर्धी जीवन में मानसिक शांति, संतुलन और सकारात्मक दिशा प्रदान करते हैं। महावीर जयंती 2026 पर इन विचारों को जीवन में उतारने का संकल्प लें। अहिंसा, सत्य और संयम का पालन करें तो जीवन सरल और सार्थक बन जाएगा।
लेखक के बारे मेंNavaneet Rathaur
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नवनीत राठौर नए युग के डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें इस क्षेत्र में करीब 7 साल का अनुभव है। वर्तमान में वो भारत की प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान लाइव हिंदुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन के हिस्सा हैं। यहां वह अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष से जुड़ी खबरें लिखते हैं।
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नवनीत ने शारदा विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा से जनसंचार एवं पत्रकारिता में स्नातक और शुभारती विश्वविद्यालय से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।
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