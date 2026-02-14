Hindustan Hindi News
Maha shivratri 2026 wishes in hindi : इन टॉप 10 मैसेज से भेजें महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं

Feb 14, 2026 11:22 pm ISTAnuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तान
 Happy Mahashivratri Wishes 2026: महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर शिव भक्त महादेव की खास अराधना करते हैं, इसमें शिवजी का रुद्राभिषेक और शिवजी का जलाभिषेक किया जाता है।  साथ ही अपनों को शुभकामना संदेश भी भेजते हैं। आप भी इन खास मैसेज से भेजें महाशिवरात्रि की बधाई

Happy Mahashivratri Wishes 2026: महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर शिव भक्त महादेव की खास अराधना करते हैं, इसमें शिवजी का रुद्राभिषेक और शिवजी का जलाभिषेक किया जाता है। साथ ही अपनों को शुभकामना संदेश भी भेजते हैं। आप भी इन खास मैसेज से भेजें महाशिवरात्रि की बधाई महाशिवरात्रि का पावन पर्व भोलेनाथ को समर्पित है। मान्यता है कि इस दिन भगवान शिव की पूजा करना फलदायी और शुभदायी होता है। शिवजी की पूजा बेलपत्र के बिना अधूरी मानी जाती है। ऐसा कहा जाता है कि शिवजी को बेलपत्र अर्पित कर दिए , तो शिवपूजा सफल हुई। इसका उल्लेख शिवमहापुराण में भी मिलता है। तो आप भी शिवजी की भक्ति में खो जाएं और शेयर करें शिवजी से जुड़े ये भक्ति संदेश। ये आप अपने से बड़ो को भी कर सकते हैं और अपने से छोटों को भी महाशिवरात्रि पर्व की शुभकामनाएं-

1.कण-कण में जहां शिव का वास, हर जगह उनका प्रकाश ही प्रकाश है

हर भोला और सच्चा इंसान दिल से पुकारे उन्हें, उन पर भोलेनाथ का आशीर्वाद ही आशीर्वाद है-Happy Maha shivratri 2026

2.भोले की भक्ति है खास, बस खो जाओ मांग कर अपनी हर आस , हर हर महादेव से बनेंगे सब बिगड़े काम, दुख, दर्द सब मिटाएं भोले बाबा, हर हर महादेव!-Maha shivratri ki shubhkamnayein

3.महाकाल की शरण में आना, आपके हर दुख दर्द का हवा हो जाना

भोले की भक्ति यहां पाओ और ॐ नमः शिवाय कहते जाओ-Maha shivratri ki shubhkamnayein

4.शिव की महिमा में बसी है पार्वती

पार्वती की मुस्कान में छिपी है शिव की शक्ति

शिव-पार्वती हैं दुनिया की सबसे प्यारी जोड़ी

जैसे धरती पर रोशनी की है सवारी-Maha shivratri ki shubhkamnayein

5.जिसने पुकारा, उसी ने पाया सहारा, जिसने सच्चे मन से शिव का ध्यान किया

शिवजी की कृपा से पाएं उद्धार, उनकी ही कृपा से मिलता है संसार-Maha shivratri ki shubhkamnayein

6.-जटाकटाहसम्भ्रमभ्रमन्निलिम्पनिर्झरी- विलोलवीचिवल्लरीविराजमानमूर्द्धनि। धगद्धगद्धगज्ज्वलल्ललाटपट्टपावके किशोरचन्द्रशेखरे रतिः प्रतिक्षणं मम।।

Happy Maha shivratri 2026

7.ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्।

उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्॥

Happy Maha shivratri 2026

8.बस एक फूल और एक लोटा जल

इतने में ही हो जाते हैं भोलेनाथ प्रसन्न
कर देते हैं हम सब का उद्धार शुभ महाशिवरात्रि-Happy Maha shivratri 2026

9.बजे डमरू, कांपे संसार,

शिव के चरणों में हर बार नमस्कार।

महाकाल के भक्तों का होता उद्धार,

हर हर महादेव की गूंज अपार।-Happy Maha shivratri 2026

10.भगवान शिव की भक्ति में बसा है हर सुख

उनकी पूजा से दूर हो जाता है हर दुख

महाशिवरात्रि पर मिले आपको शिव जी का आशीष

आपके जीवन में खुले खुशियों का रास्ता

महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं 2026

Anuradha Pandey

लेखक के बारे में

Anuradha Pandey

शार्ट बायो

अनुराधा पांडेय पिछले 16 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एस्ट्रोलॉजी और करियर टीम का नेतृत्व कर रही हैं।


परिचय और अनुभव

अनुराधा पांडे पत्रकारिता जगत का एक अनुभवी चेहरा हैं, जिन्हें मीडिया में 16 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में असिस्टेंट एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और संस्थान के एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन की इंचार्ज हैं। अनुराधा पिछले 10 सालों से लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में लिख रही हैं। डिजिटल पत्रकारिता के दौर में उन्होंने धर्म जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपनी लेखनी से करोड़ों पाठकों का भरोसा जीता है। उनके पास खबरों को न केवल प्रस्तुत करने, बल्कि सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और विश्लेषणात्मक कंटेंट देने का लंबा अनुभव है। वह शिव महापुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और कई अन्य शास्त्रों के जटिल तथ्यों को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं।


शैक्षणिक योग्यता और पेशेवर सफर

अनुराधा ने अपने करियर की शुरुआत साल 2010 में आज समाज अखबार से की। इसके बाद उन्होंने 'आज तक' (Aaj Tak) में एजुकेशन सेक्शन में तीन साल तक अपनी सेवाएं दीं। साल 2015 से वह लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ी हैं और एस्ट्रोलॉजी सेक्शन का नेतृत्व कर रही हैं। उनका गहरा अनुभव उन्हें जटिल विषयों पर सरल और प्रभावी ढंग से लिखने में सक्षम बनाता है। उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। इसके साथ ही दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन, सीसीएसयू से एम.कॉम और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन एवं मीडिया में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है।


विजन

अनुराधा का उद्देश्य एस्ट्रोलॉजी (धर्म) के माध्यम से राशियों पर ग्रहों के प्रभाव, कुंडली, ग्रहों की स्थिति, नक्षत्र, भाव और दशा-विश्लेषण को सरल भाषा में पाठकों तक पहुंचाना है। ग्रहों का व्यक्ति के जीवन के विभिन्न पहलुओं पर क्या असर पड़ता है, इन जटिल ज्योतिषीय अवधारणाओं को आम पाठकों के लिए सुलभ बनाना उनकी प्राथमिकता है। इसके साथ ही टीम का कुशल मार्गदर्शन और कंटेंट की क्वालिटी सुनिश्चित करना भी उनके विजन का अहम हिस्सा है।


विशेषज्ञता के प्रमुख क्षेत्र

कुंडली एवं ग्रह-दशा के माध्यम से राशियों पर ग्रहों का प्रभाव, नक्षत्रों का आम लोगों की जिंदगी पर असर और इससे जुड़ी एक्सपर्ट से वेरिफाइड सलाह पाठकों तक पहुंचाना उनका प्रमुख कार्य क्षेत्र है। वे धार्मिक और समसामयिक विषयों पर गहराई से अध्ययन कर तथ्यपरक जानकारी प्रस्तुत करती हैं। उनका अनुभव सैद्धांतिक के साथ-साथ व्यावहारिक और निरंतर शोध पर आधारित है। जन्म कुंडली विश्लेषण, ग्रह-नक्षत्रों की चाल और वैदिक ज्योतिष पर उनकी गहरी पकड़ उनके लेखों को विश्वसनीय बनाती है। खबरों की दुनिया से इतर, अनुराधा जी को किताबें पढ़ना पसंद है, जो उनके शोधपरक लेखन को और समृद्ध बनाता है।


विशेषज्ञता

कुंडली एवं ग्रह-दशा
ग्रह नक्षत्रों का लोगों पर असर
धर्म एवं भारतीय परंपराएं
व्रत-त्योहारों का महत्व
ग्रहों की स्थिति और राशियां

