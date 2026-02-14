Maha shivratri 2026 wishes in hindi : इन टॉप 10 मैसेज से भेजें महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं
Happy Mahashivratri Wishes 2026: महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर शिव भक्त महादेव की खास अराधना करते हैं, इसमें शिवजी का रुद्राभिषेक और शिवजी का जलाभिषेक किया जाता है। साथ ही अपनों को शुभकामना संदेश भी भेजते हैं। आप भी इन खास मैसेज से भेजें महाशिवरात्रि की बधाई महाशिवरात्रि का पावन पर्व भोलेनाथ को समर्पित है। मान्यता है कि इस दिन भगवान शिव की पूजा करना फलदायी और शुभदायी होता है। शिवजी की पूजा बेलपत्र के बिना अधूरी मानी जाती है। ऐसा कहा जाता है कि शिवजी को बेलपत्र अर्पित कर दिए , तो शिवपूजा सफल हुई। इसका उल्लेख शिवमहापुराण में भी मिलता है। तो आप भी शिवजी की भक्ति में खो जाएं और शेयर करें शिवजी से जुड़े ये भक्ति संदेश। ये आप अपने से बड़ो को भी कर सकते हैं और अपने से छोटों को भी महाशिवरात्रि पर्व की शुभकामनाएं-
1.कण-कण में जहां शिव का वास, हर जगह उनका प्रकाश ही प्रकाश है
हर भोला और सच्चा इंसान दिल से पुकारे उन्हें, उन पर भोलेनाथ का आशीर्वाद ही आशीर्वाद है-Happy Maha shivratri 2026
2.भोले की भक्ति है खास, बस खो जाओ मांग कर अपनी हर आस , हर हर महादेव से बनेंगे सब बिगड़े काम, दुख, दर्द सब मिटाएं भोले बाबा, हर हर महादेव!-Maha shivratri ki shubhkamnayein
3.महाकाल की शरण में आना, आपके हर दुख दर्द का हवा हो जाना
भोले की भक्ति यहां पाओ और ॐ नमः शिवाय कहते जाओ-Maha shivratri ki shubhkamnayein
4.शिव की महिमा में बसी है पार्वती
पार्वती की मुस्कान में छिपी है शिव की शक्ति
शिव-पार्वती हैं दुनिया की सबसे प्यारी जोड़ी
जैसे धरती पर रोशनी की है सवारी-Maha shivratri ki shubhkamnayein
5.जिसने पुकारा, उसी ने पाया सहारा, जिसने सच्चे मन से शिव का ध्यान किया
शिवजी की कृपा से पाएं उद्धार, उनकी ही कृपा से मिलता है संसार-Maha shivratri ki shubhkamnayein
6.-जटाकटाहसम्भ्रमभ्रमन्निलिम्पनिर्झरी- विलोलवीचिवल्लरीविराजमानमूर्द्धनि। धगद्धगद्धगज्ज्वलल्ललाटपट्टपावके किशोरचन्द्रशेखरे रतिः प्रतिक्षणं मम।।
Happy Maha shivratri 2026
7.ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्।
उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्॥
Happy Maha shivratri 2026
8.बस एक फूल और एक लोटा जल
इतने में ही हो जाते हैं भोलेनाथ प्रसन्न
कर देते हैं हम सब का उद्धार शुभ महाशिवरात्रि-Happy Maha shivratri 2026
9.बजे डमरू, कांपे संसार,
शिव के चरणों में हर बार नमस्कार।
महाकाल के भक्तों का होता उद्धार,
हर हर महादेव की गूंज अपार।-Happy Maha shivratri 2026
10.भगवान शिव की भक्ति में बसा है हर सुख
उनकी पूजा से दूर हो जाता है हर दुख
महाशिवरात्रि पर मिले आपको शिव जी का आशीष
आपके जीवन में खुले खुशियों का रास्ता
महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं 2026
