Mahashivratri Puja: शिवजी को प्रिय हैं ये 11 चीजें, पूजा में जरूर करें शामिल, ऐसे चढ़ाएं भोले बाबा को जल
Mahashivratri Puja: महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर भगवान शिव की पूजा का खास महत्व माना जाता है। इस दिन भक्त सुबह जल्दी उठकर व्रत रखते हैं, शिवलिंग पर जलाभिषेक करते हैं और पूरे मन से भोलेनाथ का ध्यान करते हैं। मान्यता है कि महाशिवरात्रि के दिन सच्चे भाव से भगवान शिव की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। अगर आप भी इस शिवरात्रि पर भोले बाबा को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो पूजा में शिवजी को प्रिय माने जाने वाली 11 चीजें जरूर शामिल करें और जल चढ़ाने की सही विधि भी जानें।
शिवजी की प्रिय 11 चीजें (पूजा में जरूर करें शामिल)
भगवान शिव की पूजा में कुछ खास चीजों का महत्व बताया गया है। इन्हें श्रद्धा से अर्पित करने से मन को शांति मिलती है और पूजा पूर्ण मानी जाती है।
जल: शिवलिंग पर जल चढ़ाने से मन शांत रहता है और जीवन में ठंडक बनी रहती है।
बेलपत्र: तीन पत्तियों वाला बेलपत्र भगवान शिव के तीन नेत्रों का प्रतीक माना जाता है।
भांग: इसे शिव प्रसाद के रूप में चढ़ाया जाता है, मान्यता है कि इससे मन को शांति मिलती है।
धतूरा: पूजा में धतूरा अर्पित करने से नकारात्मकता दूर होने की बात कही जाती है।
दूध: शिवलिंग पर दूध चढ़ाने को सेहत और समृद्धि से जोड़ा जाता है।
चंदन: चंदन लगाने से शिवलिंग शीतल रहता है और पूजा में पवित्रता बनी रहती है।
भस्म: भस्म को शिवजी अत्यंत पवित्र मानते हैं, यह वैराग्य और शुद्धता का प्रतीक है।
सफेद फूल (आक/आंकड़े): सफेद फूल शांति और सादगी का प्रतीक माने जाते हैं।
शहद: पूजा में शहद अर्पित करने को वाणी में मिठास से जोड़ा जाता है।
चीनी/शक्कर: इसे सुख-समृद्धि और आर्थिक स्थिरता के लिए चढ़ाया जाता है।
रुद्राक्ष: रुद्राक्ष को महादेव का प्रिय माना जाता है, इसे अर्पित करना शुभ समझा जाता है।
ऐसे चढ़ाएं भोले बाबा को जल (पूजा विधि)
महाशिवरात्रि के दिन जल चढ़ाते समय कुछ बातों का ध्यान रखें।
समय: महाशिवरात्रि पर कभी भी जलाभिषेक किया जा सकता है।
लोटा: तांबे, पीतल या चांदी के लोटे से जल चढ़ाना शुभ माना जाता है।
विधि: शिवलिंग पर जल की धारा धीरे-धीरे चढ़ाएं और मन में “ॐ नमः शिवाय” या “ॐ ह्रीं नमः शिवाय” मंत्र का जप करते रहें।
जलाभिषेक के बाद कुछ देर बैठकर रुद्राक्ष की माला से शिव मंत्रों का जप करना भी फलदायी माना जाता है।
जल चढ़ाने के बाद बेलपत्र अर्पित करें।
बेलपत्र कैसे चढ़ाएं: भगवान शिव को बेलपत्र चढ़ाते समय ध्यान रखें कि पत्ते कटे-फटे न हों। हमेशा 3, 5, 7, 11 या 21 की विषम संख्या में बेलपत्र चढ़ाना अच्छा माना जाता है। बेलपत्र रखते वक्त उसकी चिकनी साइड शिवलिंग को छुए और डंठल आपकी तरफ रहे। बेलपत्र चढ़ाते समय मन में “ॐ नमः शिवाय” का जप कर सकते हैं।
